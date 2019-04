Firea si-a facut bugetul: Da 11 milioane de euro pentru biserici

Primaria Capitalei va aloca in acest bisericilor din Bucuresti peste 11 milioane de euro, conform proiectului de buget pentru 2019. Mai exact, primaria va da 52.899.965 de lei, adica 11.115.877 de euro.

In proiectul de buget, apare stipulat, la punctul 18, ca Primaria Capitalei va aloca Patriarhiei Romane 10 milioane de lei pentru finalizarea lucrarilor la direct Catedrala Mantuirii Neamului. Insa in acelasi proiect la punctul 56 apare ca vor fi dati tot 10.000.000 de lei catre Patriarhia Romana, tot pentru finalizarea lucrarilor la Catedrala Mantuirii Neamului. Poate fi o eroare sau suma finala sa fie, de fapt, de 20 milioane de lei pentru catedrala. Ziare.com a adresat o intrebare in acest sens Biroului de Presa al PMB.

Dar mai sunt ajutate financiar multe alte lacase de cult din Capitala. Cate un milion de lei vor merge la Parohia Militari II-Cuvioasa Parascheva; Biserica Iustin Patriarhul; Biserica Serban Voda; Progresul III pentru construirea unui camin de batrani si capela.

Catedrala Mantuirii Neamului, inca nefinalizata, a fost sfintita in noiembrie 2018. Catedrala urmeaza sa fie finalizata in anii urmatori, iar constructia nefiind inca receptionata nici nu are autorizatie de la ISU, asa ca evenimentul din 2018 s-a desfasurat "pe raspunderea proprietarului", adica a Bisericii. Mai mult, constructorul catedralei chiar a primit si amenda de 10.000 de lei pentru "incalcarea normelor de securitate la incendiu aplicabile la organizarea de santier pentru acest obiectiv", chiar inainte de sfintirea acesteia.

Iata cati bani a mai dat primarul Firea pentru Catedrala Neamului in ultimii ani:

