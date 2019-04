Operatiunea "Corveta Multirol": Cum se leaga "Afacerea Karachi" de firma Naval Group, un alt caz cu morți si raniți, sub influenta presedintilor Mitterand si Chirac. Ministru Leș se bâlbâie la Bucuresti

Aducem in discutie in acest episod un alt scandal international legat de firma Naval group, cea care se afla in asociere cu Santierul Naval Constanta (controlat de familia Bosinceanu) pentru licitatia corvetelor multirol.

Este vorba despre Afacerea Karachi, sau cum a fost cunoscuta si sub numele de Scandalul submarinelor Agosta, a reprezentat o investigatie militara uriasa care a avut loc în al doilea mandat al prim - ministrului Benazir Bhutto si care a implicat doi președinți ai Frantei: François Mitterrand si Jacques Chirac. Scandalul a dezvaluit plata unor comisioane masive și a unor provocări între Franța și Pakistan asupra negocierilor de achiziție a submarinelor de clasă Agosta 90B .

O afacere sub doi presedinti ai Frantei

În 1992, administrația Benazir a început negocierea cu președintele francez François Mitterrand pentru achiziționarea submarinelor Agosta 90Bravo, extrem de complexe, dar si costisitoare. Dupa mai multe runde de negocieri, în cele din urmă s-a semnat contractul în 1994, pentru o sumă echivalentă de 826 milioane de euro.

Cum s-a ajuns aici. Pakistan Navy, facand parte din Cartierul General al NATO pe regiune, a vrut să-și procure patru submarine britanice, initial, cu motoare diesel-electrice. Dar in acelasi moment, din partea franceza erau disponibile submarinele Agosta, care erau încă în faza de prototip, și ar fi urmat niste ani pentru fabricarea și livrarea lor. Cu toate acestea, administrația Benazir a selectat Agosta, profitând de creditele financiare lucrative furnizate de Franța.

Comisioanele de 6,25% din contract, aproximativ 50 milioane de euro, au fost plătite catre firmele de lobby din Pakistan și Franța. Alte aproximativ 50 de milioane de euro au fost plătiți ca șpăgi unor admirali și ofițeri de rang înalt din Pakistan, precum și lideri politici, conform dezvaluirilor din ancheta.

În 1996-1997, The Intelligence Naval, serviciu condus de amiralul Tanvir Ahmed, ca director general, lanseaza în secret investigațiile în această chestiune si începe colectarea de date, de probe fizice, care, în cele din urmă, au condus la expunerea șefului Statului Major Naval al Pakistanului, amiralul Mansurul Haq, care a primit mita constand in comisioane ilegale. A urmat o ampla campanie in presa a dezvaluirilor, care a condus la destituirile admiralilor implicati, dar care a afectat si imaginea Marinei, cu amiralul Fasih Bokhari, care a preluat conducerea de la amiralul Mansurul Haq.

De la aparitia în mass-media din Franța și Pakistan, scandalul a ajuns în diverse jurnale de investigație din toata lumea. Asa au aparut teorii ale conspirației conform carora acesta operatiune financiara a adus bani negri in campania electorala a primului ministru francez Edouard Balladur, care a candidat si in alegerile prezidențiale din 1995.

Se suspenda submarinele franceze. Britanicii intra pe fir

Dupa alegerea președintelui Jacques Chirac au fost anulate comisioanele din imprumuturile bancare, ceea ce a condus la un alt scandal politic, finalizat cu suspendarea derularii afacerii de achizitie a submarinelor Agosta. The Royal Navy a intrat în acel moment in cursa, oferind submatinele sale, din moment ce submarinele franceze erau "suspendate" de ancheta presedintelui Chirac. Asa incepe lobbyul pentru submarinele britanice.

La inceput a existat un puternic lobby pentru tehnologia franceză si de compromitere a tehnologiei britanice. Lobby-ul era intretinut pentru compania DCNS (la capitolul achizitionare), aceeasi firma care a devenit ulterilor DCN Shipment si mai apoi Naval Group, din Franta, compania care s-a asociat cu Santierul naval Constanta in Operatiunea Corveta Multirol, din România, despre care am scris in cele doua episoade anterioare, care pot fi consultate AICI si AICI.

Comisioane cu nemiluita si spagi uriase

Pana la urma a fost aleasa tehnologia franceză, cu modernizarea submarinelor. Si asta pentru ca, asa cum spuneam, guvernul francez a oferit guvernului pakistanez pentru bugetele sale anuale federale oferte extrem de profitabile și credite financiare generoase dacă ar fi selectat submarinele Agosta- 90Bravo. Ca atare, presedintele francez François Mitterrand și prim-ministrul Benazir Bhutto au semnat un contract de achiziții publice pentru submarine, care a avut inițial un buget de 520 de milioane de dolari, dar programul de transfer de tehnologie a costat si el 950 milioane de dolari, pentru care Franța a acordat în primul rând împrumuturi care urmau să fie plătite în cinci-șase ani. În baza contractului de vânzare a submarinelor Agosta 90B, Franța a plătit comisioane anumitor intermediari care apoi le-au transferat în conturile politice sau generale ale Pakistanului. Aceste metode erau comune în industria armelor și au fost autorizate de legea franceză până în anul 2000. În acest contract, 85% din comisioane au fost plătite în 1994.

În 1994, guvernul francez a acordat contracte de apărare catre DCNS, actual Naval Group si Thales (care in momentul actual detine 35% din Naval Group), firme implicate in foarte multe scandaluri de coruptie, de dare de mita. În 1997, scandalul a fost în cele din urmă expus în mass-media de către directorul serviciului de informații navale, contraamiralul Tanvir Ahmed.

Când scandalul a devenit public în 1997 de către Serviciul Naval Intelligence, instanța franceză a deschis investigația în această privință, în timp ce procurorii francezi au reușit să obțină dovezi din partea omologilor lor pakistanezi. Ancheta franceză de judecată a fondat, de asemenea, legătura dintre Paul Manafort, consilier american al candidatului la funcția de președinte francez Edouard Balladur, în acest comerț cu arme cu Pakistan. La 26 aprilie 1995, a fost raportat că 8.800.000 de dolari au fost donati campaniei prezidențiale a lui Edouard Balladur.

La 3 iulie 2012, poliția franceză a percheziționat biroul de la reședința și compania privată ale lui Nicolas Sarkozy, ca parte a rolului sau, fiind si el implicat în finanțarea ilegală a campaniei politice respective.

Atentat terorist legat de Naval group soldat cu 11 morti

În dimineața zilei de 8 mai 2002, un om care conducea o Honda Civic cu incarcatura explozivă a detonat bomba in paralel cu autobuzul care parcase în fața hotelului Sheratondin Karachi, si care transporta cadre militare. În acest atac, s-a raportat că unsprezece ingineri ai marinei franceze și doi ingineri pakistanezi au fost uciși, în timp ce alte 40 de persoane au fost rănite si o mare parte din fatada hotelului a fost distrusa.

Inginerii francezi impreuna cu omologii pakistanezi, asamblau impreuna piesele principale ale submarinelor Agosta la Santierul Naval din Karachi. Potrivit Libération, legăturile dintre atac și activitățile DCN au fost menționate de către acestea din urmă, precum și de anchetatorii americani încă din 2002. Claude Thevenet, fostul director al Direcției de Supraveghere Teritorială, a fost angajat de DCN, actual Naval Group, pentru a investiga cazul. Raportul său "Nautilus", datat11 septembrie 2002, concluzionează că atacul este legat de încetarea plății comisioanelor. Acest raport, presupus a rămâne confidențial, este confiscat de judecători în primăvara anului 2008, într-un alt caz, și trimis judecătorului Marc Trévidic. Un alt document, scris de Gerard-Philippe Menai (fostul CFO al DCNI) dă aceeași versiune, afirmând că contractul a admis comisioanele intermediarilor la 10% din total. Această versiune este negata total de Edouard Balladur și descrisa ca fiind „grotescă" de Nicolas Sarkozy.

Ministrul Gabriel Les zice ca nu s-ar fi antepronuntat si a fost inteles gresit

Aceasta firma, Naval Group, in asociere cu Santierul Naval Constanta, controlat de Clanul Bosinceanu, este laudata de fostul presedinteTraian Basescu care evident ca face lobby pentru aceasta firma, care iata ca e implicata in numeroase acte de coruptie, dupa cum am demonstrat in articolele noastre, in cazurile Scorpene si Agosta, in Malayesia si Pakistan, in afaceri cu dare de mita si bani negri care au condus la atentate si omoruri.

In urma articolelor publicate din seria "Operatiunea Corveta Multirol" minustrul Gabriel Les, cel care s-a antepronuntat in privinta licitatiei si castigatorului acesteia, desi nu avea acest drept, iese la rampa si ofera o replica, spune ca au fost intelese gresit cuvintele lui, ca au fost altfel interpretate. Cu toate ca in interviul sau din Defence Romania el vorbeste foarte clar in favoarea Naval Group, desi e o ancheta militara in curs, o investigatie a procurorilor, precum si cateva actiuni intreprinse in instantele de judecata la Curtea de Apel Constanta. Ca atare, ministrului ii era interzis sa se pronunte in acest caz.

Prezent în cursul zilei de miercuri la Adevărul Live, ministrul Apărării, Gabriel Leş, a negat că s-ar fi antepronunţat în afacerea corvetelor pentru Forţele Navale Române. "Nu înseamnă că m-am antepronunţat. În acel interviu am fost întrebat dacă ordinea apărută în presă prin acea scurgere de informaţii este una corectă şi am răspuns <>. Secretarul de stat este autoritatea contractantă cu Departamentul pentru Armamente şi Romtehnica SA. Ei sunt cei care vor veni cu o propunere pentru că la alegerea soluţiei finale nu se ia în calcul numai nivelul de preţ. Sunt luate în calcul şi propunerea tehnică sau gradul de integrare în industria noastră de apărare. Asta am vrut să comunic atunci. Am confirmat ordinea apărută în presă. Oricum, o să verificăm cum au ajuns aceste informaţii să fie publice mult prea repede. Nu am cum să mă antepronunţ pentru că în momentul de faţă nu am un raport de la secretarul de stat pentru Armamente despre această procedură de achiziţie. În această procedură, există o sesizare a organelor de cercetare (Parchetul Militar-n.r.) şi în funcţie de ce se va întâmpla acolo se va veni cu o decizie. Eu nu vreau să intervin. Procedura a început anul trecut şi s-a finalizat până la venirea mea şi nu ştiu ce s-a întâmplat parcursul procedurii. Oricum secretarul de stat m-a informat despre ce nereguli au fost semnalate în această procedură şi există şi un raport în acest sens", a declarat Gabriel Leş.

Anchetatorii din parchetul militar trebuie sa afle cine e "cartița" de la MApN

Ne face placere ca ministrului Les sa trezit la realitate, mai bine tarziu decat niciodata, si acum admite ca acele informatii au aparut in spatiu public in mod nelegal si vor face verificari in acest sens, amintim ca divulgarea de informatii clasificate este o fapta penala si organele ar trebui sa inceapa imediat cercetarile.

Cea ce este clar este ca in interiorul comisiei de evaluare este cineva care a vindut aceste informatii catre partea franceza, considerand ca ele au fost publicate de presa din Franta si de presa din Romania, toate acestea nu pot sa duca decat la anularea procedurii pentru a nu compromite siguranta nationala, si imediat cautata o solutie pentru a dota fortele navale cu tehnica corespunzatoare si in termen mult mai scurt de cei sapte ani prevazuti de licitatie, un termen aberant daca luam in considerare amenintarea ruseasca de la Marea Neagra.