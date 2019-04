Rezervele FRF s-au "evaporat" sub conducerea lui Burleanu

Federatia Romana de Fotbal mai are in conturi ceva mai putin de 1,8 milioane de euro, fata de cele 6,5 milioane de euro care existau atunci cand Razvan Burleanu a devenit presedinte, in 2014.

Chiar daca Burleanu a promis ca va transforma Federatia intr-un organism profitabil, care va produce bani, realitatea este ca in ultimii cinci ani forul fotbalistic a consumat mai mult sau mai putin din rezervele aflate in conturi. Potrivit celor de la Prosport, pe 31 decembrie 2018 in conturile FRF se mai aflau 8.339.243, in jur de 1,77 milioane de euro! Pe parcursul anului trecut, unul electoral in care Burleanu a fost reales pentru un al doilea mandat consecutiv, Federatia a cheltuit peste doua milioane de euro.

Concret, pe 31 decembrie 2017, rezervele federale erau de 18.087.591 de lei, aproximativ 3,92 milioane de euro, iar un an mai tarziu au scazut la 1,77 milioane de euro. In timpul campaniei electorale s-a scris destul de mult despre "pomenile" facute membrilor cu drept de vot, multi dintre acestia mergand anul trecut la cursuri de perfectionare in Antalya sau fiind dusi la Ljublijana pentru meciul echipei nationale, totul pe banii FRF.

Din momentul in care a devenit presedinte al FRF, Burleanu nu a reusit sa "produca" bani pentru Federatie, in fiecare an "intrand" in rezervele Federatiei. In 2014 acestea au scazut cu 1,4 milioane de euro, in 2015 cu 370 de mii de euro, in 2016 cu 90 de mii, in 2017 cu 700 de mii, iar anul trecut au scazut cu 2,15 milioane de euro.