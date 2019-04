Viceprimarul Bădulescu, mâna dreaptă a lui Firea, crede că Primăria Capitalei este SRL lui

Viceprimarul Capitalei, cel care are delegate mai toate atribuțiile primarului general al Capitalei, de când Gabriela Firea a fost aleasă edil-șef, răspunde petițiilor oficiale ca și cum Primăria Municipiului București este SRL-ul lui.

Pe 23 Martie si pe data de 29 Martie, MCA Romania a emis doua comunicate cu privire la pozitia Consiliului General al Capitalei pe doua teme care privesc atat comunitatea evreiasca din Romania cat si societatea civila: amplasarea (in Bucuresti) Muzeului Holocaustului si a Evreilor din Romania si posibila reamplasare publica a unui bust a Maresalului Antonescu. Cele doua comunicate pot fi accesate aici: Comunicate de Presa si Scrisori MCA Romania

Astazi, 03.04.2019 am primit, de la vice-Primarul Capitalei, Aurelian Badulescu, o reactie la cele doua comunicate adresate comunitatii internationale. Reactia este adresata fondatorului MCA Romania, Marco M Katz, cetatean roman, nascut, educat si rezident in Romania. Raspunsul vice-Primarului Capitalei denota superficialitate, aroganta, lipsa capacitatii de a intelege importanta (pentru Romania) subiectelor abordate in cele doua comunicate si sfideaza bunul simt. Din el emana nationalism ( nu patriotism) si xenophobia, doua elemente extremiste care nu au loc intr-o institutie publica.