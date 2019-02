30.03.2015: Laura Codruta Kovesi e instrumentata sa devina sefa Parchetului European de binomul Reding-Macovei

Cu aproape patru ani in urma, in 30.03.2015, scriam un editorial despre culisele de la acea vreme pentru numirea Laurei Codruta Kovesi pentru postul de procuror european. Revazandu-l, cu ocazia evenimentelor din ultima vreme legate de fostul procuror-sef al DNA, am considerat ca e interesant sa-l readuc in atentia opiniei publice:

Un scenariu interesant ne-a fost prezentat de unul din fostii strategi politici ai PSD, acum retras in Ardeal, in zona Clujului, care, intr-o anumita masura, ne ofera o imagine de ansamblu a ceea ce vedem pe la televizor legat de Binomul DNA-SRI, cum a fost el denumit de mass-media, dupa ce a fost denuntat in premiera de Elena Udrea.

Totul pleaca de la momentul in care Laura Codruta Kovesi isi inceta mandatul de procuror general, in anul de gratie 2012. In preajma acestui eveniment, mai precis cu cateva luni mai devreme, ministrul Justitiei Titus Corlatean primea un amendament din partea comisarului european pe probleme de Justitie, Viviane Reding, cum ca implementarea noilor Coduri Penale si de Procedura treneaza de prea multa vreme si nu se aliniaza la cerintele europene. Mai mult, Reding dadea exemplu abnegatia Monicai Macovei ca europarlamentar ce sustine un model european global in Justitie, codurile cu pricina fiind initiate de aceasta pe cand diriguia Justitia română. Laura Codruta Kovesi, cu o lucrare de diploma plagiata, devenea procuror general fix pe vremea cand Macovei era ministru al Justitiei, ea fiind cea care i-a propus-o lui Traian Basescu. Ca fapt divers, procurorul sibian Kovesi se stia cu Klaus Iohannis, la un moment dat avand pe mana cateva dosare cu mafia imobiliara in care aparea si primarul Sibiului, unul din dosare fiind inaintat spre parchetul general si facut disparut, cu datele din acel dosar fiind blocat Iohannis sa ajunga premier al aliantei PSD-PNL in 2009, cand Basescu a refuzat sa-l nominalizeze.

Revenim la tripleta Reding-Macovei-Kovesi. Corlatean, deci, fortat de imprejurari si de madam Reding il anunta pe Victor Ponta ca la 1 octombrie 2012 ii expira mandatul Laurei Kovesi ca procuror general si ca ar fi bine pentru relatiile cu UE, cu comisia, cu scandalul MCV (ca sa fie lasat mai moale), s-o numeasca pe aceasta la Bruxelles, pe langa Misiunea Permanenta a României, pe un post creat prin ordonanta guvernamentala de Calin Popescu Tariceanu, in 2008, care tinea de MAE, dar nefolosit pana la acea data de nimeni. Era perioada proasta pentru Ponta, Basescu trecuse cu brio de referendumul pentru suspendare cu sprijinul UE si al americanilor, iar premierul era in cadere libera. Ponta e de acord, de principiu, la cateva zile Corlatean pleaca de la Justitie, urmand sa preia Ministerul de Externe. Ponta devine interimar la Justitie, moment cand se pune ade acord cu Viviane Reding pentru numirea lui Kovesi la Bruxelles, dar propunerea sa vina din partea Monicai Macovei. La alte cateva zile, Ponta iese din schema Justitiei, si interimatul devine definitivat pentru Mona Pivniceru.

