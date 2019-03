Liviu Dragnea, sub papucul Gabrielei Firea!

Liviu Dragnea se află într-o poziție dificilă. A ajuns sub papucul Gabrielei Firea! Știți cum arată papucul doamnei primar? E ușor încovoiat și la vârf are o castană ofensivă. Când te lovește cu el în moalele capului, ăla ești! Te alegi cu buletin de București! Sub un papuc de genul ăsta se află în prezent Liviu Dragnea! Poziția este simplă, dar dureroasă. În patru labe, capul plecat sabia nu-l taie! Așa e.

A scăpat de sabie, dar nu și de papucul Gabrielei Firea! Papucul cu castană. Acum stă ghemuit în patru labe și cum se ridică de la podea, harșt, Găbița îi dă una cu papucul în cap! Adică exact unde nu-i place lui! Cine îl vede cum stă pe burtă sub pat, întreabă cu adâncă mirare: Domnul e Liviu Dragnea? Celebrul domn Dragnea? Viteazul Livache? Ăla, lipsit de maniere, care se răstea la primărița? Care i-a dat brânci din partid într-o stație de metrou? Ăla care se răstea democratic la sărmana femeie, amenințând-o de-a valma în fel și chip! Ca un lider autoritar ce se crede...Care spunea că o să o desființeze pe Gabriela Firea cu fulgi cu tot!

Se vede treaba că nu a citit nimic despre emanciparea politică a femeii, dar și despre riscurile la care se expune promovând-o într-o funcție de conducere. Nu una, ci mai multe femei pe care le-a transformat într-o basma. Ferească Dumnezeu să își pună doamnele din PSD mintea cu el ca să-l schimbe! Nu de izmene, ci de funcție... De când a luat câțiva papuci de probă în cap, deși el a cerut să fie menajat, domnul Dragnea a căpătat alergie și merge numai în picioarele goale, ca un Moromete care face pipi la perete. Nu am găsit altă rimă! Și a mai căpătat și câteva reflexe în plus, oarecum deranjante pentru domnia sa. De câte ori vreun pupincurist de-al său se repede să-l aplaude frenetic, el se dă pe spate și își pune mâinile în cap, strigând: "Gabriela, nu mai da cu castana ta!" Zilele trecute, în timpul unei ședințe, Liviu Dragnea a înțepenit din cap până în picioare! S-a spus că din cauza frigului din sală! Aiurea!

Noi am văzut toată scena de la cap la coadă. Aflată în primul rând de scaune, Gabriela Firea a dat semne că o strâng pantofii și și-a pus papucii. Intrat în panică, a căzut într-o stare de aiureală personală. În loc să strige "Eu nu răspund decât în fața Marii Adunări Naționale", rostea două fraze într-una. Citez pentru că nu pot să memorez: "Poate că eu am greșit cu ceva!", "Poate că Gabriela Firea a greșit cu ceva!" Și a ținut-o langa cu formula asta interogatorie până l-a oprit Găbița cu papucul ei fernecat! Nu știu care vor fi consecințele acestui tratament. Oricum nu este bine nici prea mult să îl bați în cap! Și așa, în această perioadă de lupte politice, e ca și bătut de soartă! Să nu asistăm la o revoluție feminină în PSD! Parafrazând un vechi proverb, aș spune că papucul mic răstoarnă carul mare de partid! Măi,Găbițo, iartă-mă că îți zic așa, da' proastă ai fi să lași să îți scape un pește atât de mare! Vezi că omul e pescar și le are cu momelile! Se spune pe surse că femeile promovate de domnia sa ar vrea să îl schimbe! Nu de izmene, ci de funcție! Da' izmenele de unde sunt? Cumva de la generalul Oprea de pe vremea coaliției cu UNPR ?

Lucian Cristea