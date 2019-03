Rares Bogdan s-a reinscris in PNL. Va fi cap de lista la europarlamentare

Deputatul PNL Florin Roman a anuntat pe pagina sa de Facebook ca jurnalistul Rares Bogdan s-a reinscris in partid. Roman noteaza ca Rares Bogdan este un liberal autentic, in contextul in care in trecut a fost liderul tinerilor liberali clujeni.

"Revenirea lui Rares Bogdan in PNL da fiori reci lui Liviu Dragnea si camarilei pesediste. Spun revenirea intrucat Rares a fost in tinerete liderul tinerilor liberali din Cluj Napoca. E un liberal autentic. In timp ce Dragnea fura prin Teleorman, Rares facea bani frumosi si cinstiti, fiind la un moment dat unul din cei mai importanti dealeri de telefonie mobila din Transilvania. Nascut la Ocna Mures, cu tata director la UPSOM si mama, dascal, cu bunici in Apuseni, Rares a invatat ce inseamna sa fii patriot de mic copil, alaturi de moti, nu de hoti! Rares Bogdan are o incredere imensa in randul romanilor si este alaturi de presedintele Klaus Iohannis, cea mai puternica voce anti-PSD! Si mai mult decat orice: Rares iubeste din suflet Romania!", a scris deputatul liberal pe pagina sa.

Anuntul vine in contextul in care Biroul Politic National al PNL se va reuni, joi, pentru a stabili lista candidatilor partidului la europarlamentare. "Componenta listei o voi prezenta public dupa reuniunea Biroului Executiv, in prima faza, si ulterior a BPN, forurile statutare in care urmeaza sa se decida cine sunt candidatii PNL pentru alegerile pentru Parlamentul European", a declarat, luni, presedintele PNL, Ludovic Orban, intrebat daca joi va fi stabilita lista candidatilor PNL la europarlamentare.

Chestionat daca jurnalistul Rares Bogdan a fost de acord cu o eventuala candidatura pe listele PNL, Orban a raspuns: "In cazul in care va fi candidat, il vom anunta joi, dupa reuniunea forurilor statutare". Totusi, potrivit unor surse, o posibilitate ar fi ca Rares Bogdan sa deschida lista la europarlamentare, in conditiile in care in sondajul intern al PNL acesta a avut o cota de popularitate pozitiva de aproape 40%. In plus, Rares Bogdan va fi si liderul filialei PNL Bucuresti, un candidat la Primaria Capitalei pentru alegerile locale din 2020, conform acelorasi surse.