Sedinta cruciala in PSD! ''Greii'' partidului sunt chemati la Bucuresti

Presedintele PSD Liviu Dragnea va avea, luni si marti, intalniri la Parlament cu liderii judeteni, in vederea continuarii discutiilor despre organizarea campaniei electorale nationale la alegerile europarlamentare din 26 mai. Florin Iordache a declarat, pentru MEDIAFAX, ca in cele doua zile vor fi finalizate discutiile cu liderii PSD din toata tara.

La intrunire, social-democratii din staff-ul national de campanie vor discuta despre strategia la alegerile pentru PE cu cei din conducerile judetene, fiind prezenti la Parlament si primarii de orase, a explicat Iordache. Intrevederile social-democratilor vin dupa ce joi Liviu Dragnea si conducerea formatiunii s-au intalnit la Parlament cu primarii si presedintii de consiliilor judetene PSD din zona Nord-Est, Sud-Est si Sud Muntenia. Coordonatorul de campanie si trezorierul PSD Mircea Draghici declara atunci ca au mai fost sedinte de lucru cu responsabilii din teritoriu.

Draghici a mai spus ca in partid nu a fost luata inca o decizie referitor la organizarea unor mitinguri in tara ale PSD.

La finalul intalnirii de joi, presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat ca Partidul National Taranesc Crestin Democrat si Partidul Ecologist Roman sustin lista PSD la europarlamentare. Liderul PNTCD, Aurelian Pavelescu a precizat ca recomandarea partidului a fost ca pe lista PSD sa fie si preotul Cristian Terhes (acesta ocupa locul patru). La randul sau, Danut Pop, presedintele PER, a spus ca sustine lista social-democratilor la europarlamentare, in schimb primind sustinerea PSD pentru unele proiecte, cum ar fi brand national Dracula Park. El a salutat candidatura pe locul al doilea pe lista PSD a lui Carmen Avram Acolo „care e aparatorul Romaniei si al padurilor, prin reportajele pe care le-a facut".

PSD are pe lista, inregistrata la BEC, 43 de candidati la europarlamentare. Partidul deschide lista cu ministrul Fondurilor Europene Rovana Plumb, urmata de jurnalista Carmen Avram si senatorul PSD Claudiu Manda. Alti social-democrati care completeaza lista sunt: Cristian Terhes, Dan Nica, Maria Grapini, Tudor Ciuhodaru, Dragos Benea, Victor Negrescu, Andi Cristea, Natalia Intotero, Gabriela Zoana, Bianca Gavrilita, Emilian Pavel, Doina Pana, Crina Fiorela Chilat, Balanica Mariana, Razvan Popa, Luminita Jivan, Alin Pavelescu. Campania electorala incepe pe 27 aprilie si se incheie pe 25 mai, ora 7.00. Alegerile europarlamentare au loc pe 26 mai.