Sondaj comandat de liberali: PNL e cu 3% peste PSD. Creste numarul celor care spun ca sigur merg la vot

PNL se afla pe primul loc in optiunile alegatorilor pentru alegerile europarlamentare, cu peste 3 procente in fata PSD, potrivit unui sondaj realizat la comanda liberalilor, la sfarsitul lunii februarie - inceputul lunii martie si care a fost prezentat, joi, in Biroul Executiv al PNL, au precizat pentru News.ro surse din partid.

Astfel, potrivit rezultatelor sondajului, intentia de vot pentru alegerile europarlamentare din 26 mai este urmatoarea:

PNL - 27,9%;

PSD - 24,6%;

USR-PLUS - 16%;

Pro Romania - 6,7%;

ALDE - 11,8%.

Rezultatele inregistreaza cresterea PNL in optiunile electoralului, din noiembrie anul trecut pana in martie, cu peste 4%, dar si ALDE are o crestere de 2,6%.

In acelasi timp, potrivit cercetarii sociologice, romanii cred in proportie de 78% ca tara se indreapta intr-o directie gresita si doar 16,3% spun ca directia este buna.

De asemenea, a crescut cu 7% numarul celor care spun ca in mod sigur vor merge sa voteze la alegerile europarlamentare, prezenta estimata la urne fiind de 36-40%.

In 2014, prezenta la vot la alegerile europarlamentare a fost de 32,44%.

PNL anunta lista azi

Partidul National Liberal decide, joi, lista finala cu candidatii pentru alegerile europarlamentare.

La sedintele Biroului Executiv si Biroului Politic National participa si realizatorul TV Rares Bogdan, care, potrivit deputatului PNL Florin Roman, s-a inscris recent in partid.