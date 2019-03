Toader a dat aviz negativ pe OUG pentru Fondul Suveran. Ponta publica documentul: Ministrul nu semneaza ceva ce-l va duce 100 de ani in inchisoare

Liderul Pro Romania, Victor Ponta, publica observatiile facute de Ministerul Justitiei la proiectul de ordonanta de urgenta privind administrarea participatiilor statului prin Fondul Suveran de Investitii.

Fostul premier spune ca Liviu Dragnea si Darius Valcov nu se multumesc sa scape de inchisoare cu ce au strans pana acum, ci "vor sa dea si 'marea lovitura' si sa vanda Hidroelectrica, portul Constanta, aeroportul Otopeni si ce mai prind in Fondul Jafului Suveran", iar problema cu Tudorel Toader e ca acesta e suficient de inteligent, spre deosebire de Eugen Teodorovici, si nu vrea sa semneze ceva ce il va duce 100 de ani in inchisoare.

"Dupa ce ca nu da ordonante sa il scape de proces, ministrul Toader Tudorel nici nu semneaza documentele pentru Fondul Jafului Suveran (niste miliarde de euro care trebuie furate din Romania)! Ia cititi mai jos pomelnicul de observatii facute de Ministerul Justitiei la noua ordonanta pe care Dragnea & Darius (cu mana 'curajosului' Orlando) vor sa o dea cu disperare!", scrie Ponta pe Facebook.

Victor Ponta precizeaza ca a fost 4 ani premier si nu a adoptat niciodata un act normativ cu care Ministerul Justitiei sa nu fie de acord, pentru ca asta inseamna stat de drept: ai dreptul sa iei decizii politice si administrative, dar nu ai voie sa incalci Constitutia si legile tarii doar pentru ca esti la putere.

"Deci 'bolnavul' Liviu Dragnea e foarte suparat ca Toader Tudorel nu da ordonante de urgenta care sa il scape de dosarul de la ICCJ / pensioneaza judecatori ca sa castige timp / pune CCR sa ii schimbe completul de judecatori/ il apuca 'boala' fix in ziua in care trebuie sa mearga sa ii convinga pe judecatori ca este nevinovat / acum gaseste tot felul de smecherii de procedura ca sa se rejudece procesul!

Intrebarea oricarui om normal este clara: draga Liviu, daca esti nevinovat, de ce fugi de judecata, nu vrei sa te achite judecatorii si sa arati ca ai fost o victima (asa ca Ponta, Tariceanu, Grebla, Rusanu sau Tiberiu Nitu)?

De ce trebuie sa schimbam legi, judecatori si proceduri doar ca sa nu te judeci tu si sa se decida daca esti vinovat sau nu? De ce tu esti altfel decat oamenii obisnuiti - dar si decat oamenii politici (iti mentionez din nou Ponta si Tariceanu, ca stiu ce tare ii iubesti pe amandoi) ", continua fostul premier.

El sustine ca "D&D (Dragnea si Darius) nu se multumesc sa scape de inchisoare cu ce au strans pana acum / vor sa dea si 'marea lovitura' si sa vanda Hidroelectrica, portul Constanta, Aeroportul Otopeni si ce mai prind in Fondul Jafului Suveran: problema cu Toader Tudorel e ca acesta e suficient de inteligent (spre deosebire de Teodorovici) si nu vrea sa semneze ceva ce il va duce 100 de ani in inchisoare / asa ca le da observatii".

"Nu stiu ce este mai important pentru Dragnea acum: sa scape de proces sau sa se tina de ce a promis in 2016 in afara tarii si sa vanda companiile de stat pe preturi egale cu ale Hotelului Turist din Turnu Severin? Probabil amandoua. La amandoua mai are un singur obstacol - Toader Tudorel, fata de care va folosi metodele sale clasice: coruperea, santajul sau eliminarea!", incheie Victor Ponta.