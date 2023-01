43 de experţi în domeniul securităţii critică presa şi oamenii de ştiinţă care au respins teoria scurgerii Covid-19 din laborator

Un grup de 43 de experţi în domeniul securităţii naţionale din SUA a publicat, la 11 ianuarie, o scrisoare deschisă în care critică organizaţiile de presă şi publicaţiile ştiinţifice care au respins posibilitatea ca pandemia COVID-19 să fi fost rezultatul unei scurgeri de virus din laborator.

Scrisoarea este adresată „editorilor, autorilor şi colaboratorilor principalelor publicaţii ştiinţifice, medicale şi jurnalistice din întreaga lume", printre care se numără The Lancet, Nature Medicine, The New York Times şi revista TIME.

Printre semnatarii scrisorii, coordonaţi de Coaliţia Vandenberg, se află şi preşedintele Comisiei pentru afaceri externe din Camera Reprezentanţilor, Michael McCaul (republican din Texas), fostul consilier pentru securitate naţională al SUA Robert O'Brien, fostul consilier adjunct pentru securitate naţională al SUA Matthew Pottinger, precum şi analişti de la Heritage Foundation, Hudson Institute, Center for Strategic and Internaţional Studies (CSIS) şi a alţi analişti din domeniile securităţii şi politicii externe.

„Reviste ştiinţifice importante au cenzurat vocile disidente; mulţi scriitori pe teme ştiinţifice de la principalele agenţii de ştiri au promovat naraţiuni sau au afirmat concluzii nesusţinute de dovezi; reporterii nu au făcut nici măcar încercări superficiale de a scoate la iveală potenţialele conflicte de interese ale surselor lor.

Acest lucru a servit la împiedicarea discuţiilor politice naţionale şi internaţionale despre cum să atenueze efectele unor viitoare pandemii de orice origine - naturală, accidentală sau deliberată", se arată în scrisoare.

Scrisoarea reproşează editorilor şi reporterilor de la organizaţiile de ştiri şi de la publicaţiile ştiinţifice că au înăbuşit dezbaterea privind originile virusului.

Scrisoarea face referire la un articol din Fox News despre o postare pe Twitter din mai 2021 a unui reporter de la New York Times care a spus: „Într-o zi vom înceta să mai vorbim despre teoria scurgerii din laborator şi poate chiar vom recunoaşte rădăcinile sale rasiste. Dar, din păcate, acea zi nu a sosit încă".

Reporterul de la New York Times a şters postarea în aceeaşi zi în care a scris-o.

„Securitatea şi prosperitatea noastră depind de o dezbatere ştiinţifică riguroasă, de cercetare şi de erudiţie, precum şi de o presă de ştiri îndrăzneaţă şi independentă. Responsabilitatea oamenilor de ştiinţă şi a jurnaliştilor deopotrivă este de a pune întrebări dificile şi de a căuta adevărul.

Prin respingerea prematură sau stigmatizarea anumitor întrebări - încă de la începutul pandemiei - mulţi oameni de ştiinţă şi jurnalişti proeminenţi nu şi-au făcut datoria", se afirmă în scrisoare.

Autorii documentului au continuat cu o listă de „eşecuri notabile" ale diferitelor publicaţii de ştiri şi ştiinţifice. O declaraţie din februarie 2020 a publicaţiei The Lancet „a afirmat, fără dovezi, că punerea sub semnul întrebării a presupusei origini naturale a COVID-19 constituie o ‘dezinformare' şi o ‘teorie a conspiraţiei'", se arată în scrisoare.

Peter Daszak, preşedintele EcoHealth Alliance, a fost menţionat ca fiind coautor al declaraţiei din februarie 2020 a The Lancetecohealth Alliance, a lucrat direct cu laboratoarele Wuhan din China pentru a cerceta coronavirusurile. Ulterior, The Lancet a recunoscut întrebările dacă Daszak a avut un „interes concurent" atunci când a fost coautor al declaraţiei din 2020.

Autorii scrisorii au remarcat, de asemenea, că un raport al Nature Medicine, care „a devenit unul dintre cele mai citate articole din istoria revistelor academice", a „stigmatizat efectiv pe oricine se întreba dacă epidemia ar fi putut proveni dintr-un laborator".

Scrisoarea afirmă, de asemenea, că New York Times a oferit o „relatare părtinitoare" a unei publicaţii pre-print, „care susţinea că există o dovadă „disponibilă" că pandemia şi-ar fi avut originea într-o piaţă publică de carne din Wuhan, fără să se mai preocupe atent după ce această afirmaţie specifică nu a reuşit să supravieţuiască unui proces de evaluare peer-review la revista Science şi când alte date au pus sub semnul întrebării premisele cercetării".

The Lancet, Nature Medicine, New York Times şi revista TIME nu au răspuns la solicitările de comentarii.

Un raport (pdf) publicat în luna octombrie a anului trecut de către un grup minoritar din Comisia pentru sănătate, educaţie, muncă şi pensii din cadrul Senatului SUA a concluzionat, în octombrie, că pandemia COVID-19 „a fost cel mai probabil rezultatul unui incident legat de cercetare" la Institutul de Virologie Wuhan (WIV) din Wuhan, China.