Cultiștilor climei nu le va plăcea acest video publicat ieri de contul de Twitter al HumanProgress.org: o lucrare publicată în Nature de 32 de autori de la 24 de instituții din 8 țări a dezvăluit că o analiză a datelor satelitare arată că a existat o creștere de 14% a vegetației verzi în ultimii 30 de ani.

Această analiză se aliniază cu științele de nivel de școală primară, precum și cu declarațiile făcute de co-fondatorul Green Peace și director la co2coalition.org, Dr. Patrick Moore, în timpul unui interviu: "Una dintre misiunile mele este să întorc pe dos ideea că dioxidul de carbon este un poluant și cumva periculos, când, de fapt, este cel mai important nutrient pentru toată viața de pe Pământ. Iar fără el, aceasta ar fi o planetă moartă. Eu spun că dioxidul de carbon nu numai că este bun, dar este esențial. Și este un lucru bun că mai introducem dioxid de carbon în atmosferă, pentru că acesta se terminase înainte de apariția noastră."

HumanProgress.org a publicat un videoclip care susține o creștere de 14% a vegetației verzi în ultimii 30 de ani. Videoclipul citează că 70% din această creștere este atribuită CO2 din aer și că vegetația a crescut în fiecare an din 1982 până în 2009. Această creștere reprezintă echivalentul a două mase de pământ de mărimea Statelor Unite în vegetație verde nouă.

"Înverzirea" are cel mai mare impact în regiunile aride, unde temperaturile sunt ridicate și concentrațiile de CO2 sunt mai mari. Acest lucru ajută plantele să rețină mai multă apă în timpul transpirației, ceea ce le va ajuta în timpul perioadelor de secetă și va face ca plantele să fie mai puțin "stresate de apă". Creșterea CO2 are ca rezultat randamente mai mari ale culturilor, ceea ce înseamnă mai multă hrană și o viață sălbatică înfloritoare. Videoclipul susține o creștere de peste 3 trilioane de dolari a randamentului culturilor în ultimii 30 de ani.

Acest lucru nu îi va opri pe stângiști din profețiile lor apocaliptice bazate pe o logică absurdă. La începutul acestei luni, Joe Biden a anunțat că intenționează să cheltuiască 1,2 miliarde de dolari pentru un aspirator care să tragă carbonul din aer și să îl stocheze la adâncime în subteran. În același timp, socialistul Bernie Sanders cerea Departamentului Justiției să urmărească penal persoanele din industria combustibililor fosili care nu sunt de acord cu teoria lor privind schimbările climatice.

