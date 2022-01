Actele de externare din spital a prezentatoarei Protv Ramona Păuleanu au fost măsluite!

Ramona Păuleanu, cunoscuta prezentatoare de la Protv şi soţul ei, avocatul Adrian Cuculis, au dat în judecată Spitalul „Filantropia", pentru mal praxis. Suma cerută drept despăgubiri este una uriaşă. Un milion de euro. Despre această acţiune a vorbit chiar Ramona Păuleanu pe pagina sa de socializare:

"Da. Am dat in judecată spitalul 'Filantropia' pentru malpraxis. (...) Da, le-am cerut 1 milion de euro despagubiri. Un milion, aţi citit bine. Nu ca să mă îmbogățesc, nu avem nevoie de bani. Avem nevoie de dreptate, iar banii merg, în cazul în care câştigăm, către o cauză în care credeam."

Aşadar, ceea ce trebuia să fie o poveste frumoasă de viaţă, s-a transformat într-un coşmar pentru cei doi, coşmar care a durat luni de zile. Ramona Păuleanu este decisă să meargă până la capăt, alături de soţul ei, cu acest proces:

"N-am făcut mare tam tam pe subiectul ăsta. De fapt, nu l-am dezvoltat deloc. De ce? Sunt mai multe motive, poate voi avea timp sa le expun. Cred ca cel mai important e ca nu știu cât de departe aş fi mers cu demersul ăsta, dar acum știu că merg până în pânzele albe" - a mai scris plină de revoltă tânăra mamă.

Ce s-a întâmplat, totuşi. Ce a declanşat acest adevărat război între vedeta de la Protv şi soţul ei, avocatul Adrian Cuculis pe de-o parte şi Spitalul „Filantropia" pe de alta. O minciună uriaşă. O tentativă grosolană de a şterge vinovăţii.

Un bebeluş ţinut mai bine de o jumătate de an prin două spitale

În urmă cu şapte ani, Ramona Păuleanu şi Adrian Cuculis s-au căsătorit. Amândoi păşiseră în viaţă cu dreptul. Realizaţi profesional, pentru ca bucuria să le fie întreagă, nu mai aveau nevoie decât să aibă copii. În luna septembrie 2020, Ramona a rămas însărcinată. Bucuria a fost cu atât mai mare cu cât, cei doi viitori părinţi au aflat că vor avea gemeni. O fată şi un băiat. Şi brusc, toată această bucurie s-a transformat în chin şi suferinţă. Şi în revoltă, aşa cum aţi văzut. Toate pricinuite de indolenţă, de nepăsare, de lipsă de profesionalism, de minciună şi, în final, de tentativa de a astupa toate acestea prin măsluirea unor acte oficiale.

Pe data de 15 aprilie, anul trecut, cele două membrane ale celor doi feţi s-au rupt. Ramona a ajuns de urgenţă la Spitalul „Filantropia", unde a fost internată imediat. A născut prematur cei doi gemeni. Ca orice prematuri, micuţii au necesitat o atenţie specială. Au mai rămas împreună cu mama lor în spital încă o lună şi trei săptămâni. Urma să fie externaţi. Nu mai trebuia decât să li se mai administreze un tratament cu dexametazonă, după care urmau să plece cu toţii acasă.

Încercarea grea prin care trecuseră părinţii şi cei doi micuţi părea că se încheia şi normalitatea urma să-şi reintre în drepturi. Nu a fost aşa. Viaţa a lovit din nou. Crunt de astă dată. Tratamentul cu dexametazonă li se aplica celor doi bebeluşi prin perfuzie. Branula băieţelului a fost infectată. Prin ea, micuţul a fost infectat şi el. Infecţie intraspitalicească.

"La doua luni de la internare, baiatul meu a făcut sepsis şi meningită bacteriană după ce a luat un enterococ de acolo" - explică în continuare Ramona Păuleanu.

Astfel, în loc să plece acasă împreună cu sora lui geamănă, băieţelul a ajuns la un alt spital. La „Marie Curie".

"Starea băiatului meu se înrăutăţea vizibil. Medicii de la 'Filantropia' şi-au declarat neputinţa. Au spus că nu-l pot trata în spitalul lor şi a trebuit să-l mutăm, pentru a-l putea salva" - ne-a declarat în exclusivitate avocatul Adrian Cuculis.

La „Marie Curie" au urmat şase luni de calvar. Cei doi părinţi făceau cu schimbul la pătuţul băieţelului. Iar când unul dintre ei nu era de faţă, se afla în permanentă legătură video. Astfel că în fiecare minut, amândoi, şi Ramona, şi Adrian, ştiau ce se petrece cu copilul lor. După această jumătate de an de stat în spital, micuţul s-a vindecat şi a fost externat. Viaţa celor patru intrase, în sfârşit, pe făgaşul firesc.

Un diagnostic mincinos

Pentru că i-a fost infectat copilul în spital, avocatul Adrian Cuculis a dat unitatea medicală în judecată. Firesc, la tribunal au fost cerute documentele în legătură cu această naştere cu probleme. Şi din nou, viaţa şi-a mai arătat încă o dată faţa hâdă. De astă dată nu a mai fost vorba despre întâmplare. Ci despre oameni şi despre premeditare. Actele de externare de la „Filantropia" erau măsluite. Cu intenţia de a ascunde culpa medicală.

Cel mai bine explică această situaţie, chiar Ramona Păuleanu pe pagina sa de socializare:

"Spitalul dovedește că joacă murdar. Printre altele, ASTĂZI am aflat ca tot ce s-a întâmplat s-a întâmplat din cauza ca eu aveam o infecție care a provocat nașterea și a afectat copiii, infecție despre care eu nu am știut nimic până în acest moment, iar analizele din foaia de externare o contrazic. Cu toate astea, mi-au apărut doua diagnostice noi, post externare. Post externare."

Unde este minciuna şi o întrebare de bun simţ

Când a fost externată de la „Filantropia", în foaia Ramonei Păuleanu nu se menţiona niciunde că ar suferi de vreo infecţie, care a pricinuit naşterea prematură. Şi nici în răstimpul cât a fost internată acolo, nu s-a menţionat acest lucru. Totuşi, la tribunal, apare un document unde se menţionează:

"La data internării, 15.04.2021, analizele efectuate la momentul internării indică o leucocitoză (16.000 leucocite) cu neutrofilie, arătând că ruptura de membrane s-a produs în contextul unei corioamnionite silenţioase materne, precedând momentul naşterii."





Lăsând de-o parte termenii medicali, se naşte, firesc, o întrebare de bun simţ: dacă naşterea prematură s-a declanşat din cauza faptului că mama avea o infecţie, de ce nu au fost afectaţi ambii bebeluşi? De ce fetiţa, după tratamentul de o lună şi jumătate a putut pleca acasă, fără a avea nici un fel de infecţie, iar starea băieţelului s-a înrăutăţit, încât a trebuit să fie mutat la un alt spital ca să poată să se însănătoşească?

Ramona Păuleanu nu este supărată pe întreg spitalul 'Filantropia". Dimpotrivă. Ci a revoltat-o această atitudine necinstită a unor medici:

"Nu, nu sistemul medical romanesc e putred, ci oamenii din el. Ca doar nu mârșav poate fi un spital, o clădire, ci cei care o conduc. Sunt convinsă că or să inventeze tot felul de mizerii, mă aștept la orice. Dar îi anunț pe această cale, că şi eu merg până la capăt. Păcat de oamenii competenți și empatici care lucrează acolo, prinși involuntar în aceasta mocirlă. Şi-mi pare rău că îi amărăsc cu acest mesaj" - a încheiat postarea pe pagina de socializare, mama celor doi micuţi.

Minciuni în raportarea infecţiilor nosocomiale şi plângeri penale

Avocatul Adrian Cucuclis, tatăl celor doi bebeluşi, a făcut investigaţii pe cont propriu în legătură cu ce s-a petrecut în spital:

"Am vrut să văd cu adevărat ce s-a întâmplat. Nu numai că soţia mea nu avea nici un fel de infecţie atunci când a fost internată, dar am aflat că în timpul cât a stat acolo, a fost şi ea infectată cu aceeaşi bacterie. Despre această situaţie, spitalul a minţit. 'Filantropia' pur şi simplu nu raporta infecţiile nosocomiale. Imediat, la o săptămână după ce am făcut eu scandal şi i-am dat în judecată, ce să vezi, au explodat infecţiile raportate. Oricum, deja le-am făcut plângere penală pentru vătămare corporală. Iar în zilele următoare le voi mai face o plângere penală pentru fals în declaraţiile date cu privire la rapoarte" - ne-a declarat în exclusivitate soţul Ramonei Păuleanu.

Sorin Ovidiu Bălan