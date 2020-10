Afaceristii pusi pe imbogatire rapida din contracte cu Unifarm si "indispensabilul traficant de influenta"

Pe fondul cererii ridicate pentru echipamente medicale de protectie din primavara anului 2020 au aparut persoane interesate sa speculeze aceasta situatie, transformand-o intr-o afacere banoasa. Lipsa unei verigi intre oamenii de afaceri si banii statului au creat cadrul propice aparitiei "indispensabilului traficant de influenta."

Explicatiile sunt facute de procurorii DNA, in cel mai recent rechizitoriu care vizeaza acuzatii de trafic de influenta pentru interventii pe langa sefii Unifarm. Este vorba de cazul presedintelui ALDE Campia Turzii, Avram Marius Gal, care a fost trimis in judecata miercuri, 14 octombrie, de procurorii DNA, pentru acuzatia de trafic de influenta, fapte facute in calitate de consilier in Parlamentul Romaniei. Potrivit anchetatorilor, el ar fi pretins 600.000 de lei pentru interventii la sefii Unifarm, pentru achizitia de echipamente de protectie. este vorba de fapte care ar fi avut loc in perioada martie-mai 2020.

In preambului rechizitoriului, DNA arata ca in lipsa unor echipamente specializate de protectie pentru personalul medical si pentru efectuarea transportului izolat al persoanelor afectate, Guvernul Romaniei a emis OUG nr. 11/2020 privind stocurile de urgenta medicala, precum si unele masuri aferente instituirii carantinei. Printre echipamentele necesare au fost incluse combinezoanele, inclusiv cu gluga si protectie incaltaminte si mastile de protectie de tip FFP2 sau FFP3.

Detalii despre acuzatiile DNA in acest caz- Dosarul Unifarm: Liderul unei influente organizatii evangheliste, cu relatii la nivel inalt in SUA, judecat pentru o spaga de 600.000 de lei In acest context, CN Unifarm SA a fost desemnata, alaturi de alte institutii publice, sa efectueze achizitii de astfel de echipamente de protectie. Avand in vedere cererea ridicata pentru echipamentele de protectie, au aparut persoane interesate sa speculeze aceasta situatie, transformand-o intr-o afacere, mai explica DNA.

"Corelativ ideii de a vinde echipamente de protectie, coroborat cu faptul ca la acel moment doar institutiile implicate direct in combaterea noului Coronavirus achizitionau cantitati foarte mari de astfel de echipamente medicale, a aparut necesitatea identificarii unor parghii de acces la decidentii implicati in aceste proceduri," acuza DNA.

Potrivit procurorilor, acest fapt s-a suprapus peste lipsa oricaror proceduri de achizitie care trebuiau urmate de catre CN Unifarm SA, o companie a statului roman, implicata in aceasta activitate.Astfel, a fost creat cadrul propice aparitiei "indispensabilului traficant de influenta", care, in schimbul obtinerii unui folos material, promite ca intervine pe langa functionarii decidenti, cunoscuti in alte imprejurari personale sau profesionale, pentru atribuirea contractelor de achizitie, acreditand ideea ca fara aceste interventii castigarea unui contract de acest gen nu ar fi posibila, precum si persoanele interesate sa dea curs unor astfel de solicitari.

Cazul lui Avram Marius Gal este al doilea dosar realizat de DNA care privesc achizitiile de la Unifarm. La inceputul lunii octombrie, fostul director al Unifarm Adrian Ionel a fost trimis in judecata de DNA pentru luare de mita, abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, complicitate la trafic de influenta, instigare la fals intelectual, folosirea functiei pentru favorizarea unor persoane, in dosarul in care ar fi pretins 760.000 de euro intermediarului unei firme pentru a atribui un contract de furnizare de masti si combinezoane. Alaturi de el a fost tirmisa in judecata si Daniela Lizica Radu, fost sef serviciu comercial al CN Unifarm SA.