Agenda 2030. Trecerea la economia circulara ne va lasa pe toti fără nimic, cautatori prin gopile de gunoi ale marilor orase

Agenda 2030 a globalismului presupune si trecerea la economia circulara. Mai precis, la ceea ce ar face parte din linia trasata de Forumul Economic Mondial (FEM), condus de Klaus Schwab, care a zis ca Marea Resetare va face ca sa nu mai detinem nimic, dar sa fim fericiti.

Fericirea insa va consta in faptul ca din cand in cand vom mai descoperi cate ceva folositor prin gropile de gunoi. FEM a decis ca societatea de consum trebuie sa inceteze, asta sub masca Green Deal, ca omul polueaza planeta nu numai chimic, ci si cu gunoaie, ciclurile de viata ale produselor fiind foarte scurte, sunt programate sa se strice imediat dupa garantie, astfel incat consumatorul trebuie sa tot cumpere produse noi.

Asa ca se va incheia si cu acest ciclu. Economia circulara presupune ca nu vom mai cumpara produse noi, ci fiecare va inchiria cele de trebuinta, ne mai fiind proprietari si proprietati. Iar acest fapt e prevazut a se intampla cu incepere din 2030 pana in 2035, iar pana in 2040 vor fi excluse absolut toate proprietatile, in ideea unou neo-comunism absolut. Vei inchiria apartamentul, vei inchiria mobilierul, televizorul, frigiderul, telefonul mobil etc. Si pentru fiecare vei plati cate ceva din monedele digitale sau credite pe luna. Asta daca vei fi cuminte si nu te opui sistemului.

Dar cum e prevazut a se intampla asa ceva si cum vor accepta oamenii. Pai in urma unei viitoare pandemii cuplata cu o isterie climatica se va decide ca lumea trebuie sa stea in case, sa nu mai polueze planeta si sa recicleze ceea ce are. Sa nu mai arunce la gunoi. S-a constatat prin calcule ca daca se orpeste productia bunurilor generale de consum pe intreaga planeta e nevoie de 5 ani ca sa se egalizeze produsele si sa nu se mai arunce, adica sa se dea la alte persoane care au trebuinta. Ba mai mult sa se recicleze si cele deja aruncate la gunoi. cand se va relua productia, aceasta va fi destinata numai celor care vor inchiria mobilierul si aparatura.

Ideea va prinde foaret bine intrucat este adevarat ca bunurile de consum se produc intr-o cantitate imensa, la fel si aparatura tehnica, electrocasnicele, mobilierul, toate ajunga la dezmembrari, pe foc, sau la gropile de gunoi. Pe de alta parte, ideea de green deal castigat tot mai mult teren, mai ales la tanara generatie, iar crizele climatice, cele energetice si cele alimentare vor face ca tot mai multa lume sa saraceasca si sa-si vinda sau sa-si gajeze proprietatile pe care ulterior le vor revendica bancile si vor ajunge tot pe piata inchirierilor. pe scurt, cam asa ar vedea FEM tranzitia spre economia circulara, mai multe amanunte pot fi consultate pe siteul oficial.