Ambasada Rusiei patronează terorismul informațional al Moscovei în România: minciună și dezinformare în sprijinul războiului de agresiune al lui Putin!

Portalul Vestidinrusia.ro a fost lansat în urmă cu câțiva ani, în plin scandal internațional creat de identificarea eforturilor GRU de a pune mâna pe cercetările occidentale în domeniul vaccinurilor antiCovid. La acea vreme, site-ul lua parte la campania furibundă de discreditare a Occidentului, promovând în același timp vaccinurile rusești ca fiind singurele în măsură să pună capăt flagelului mondial.

Specializat în preluarea informațiilor furnizate de publicațiile oficiale ale Kremlinului, RIA Novosti, TASS, Interfax, Lenta, Rosbal, RBK, Sputnik și Russia Today, Vești din Rusia nu face altceva decât să rostogolească total anonim și neasumat (pe site nu există caseta redacțională sau date de contact ale așa-zisei redacții) microbii mediatici furnizați de aparatul de dezinformare al Rusiei.

Mai grav este faptul că, de la lansare și până în prezent, "virusul media" la care facem referire a beneficiat de promovarea continuă oferită de Ambasada Rusiei în România, agentură ai cărei ofițeri de presă nu numai că distribuiau titlurile mistificatoare pe conturile de socializare ale instituției, dar își permiteau să împrăștie respectivele făcături împingându-le, pe WhatsApp ori Telegram, și către numerele de telefon ale unora dintre jurnaliștii români pe care îi aveau în listele de contacte, scrie Podul.ro.

În data de 9 august, "Ambasada Cascadorii Râsului", așa cum este numită pe internet agentura condusă de Valery Kuzmin, camuflată sub titulatura de "Ambasada Rusiei în România", trimitea în feedul celor peste 13.000 de urmăritori ai săi , și pe wall-ul oficial al așa-zisei reprezentanțe diplomatice, o gogoașă mistificatoare mare cât inexplicabila lipsă de reacție a Ministerului român de Externe. "CNN: Locuitorii Ucrainei fug în masă în teritoriul eliberat de Rusia", suna fonfleul cu rol de dezinformare propagat de Ambasada Rusiei la București sub forma unei trimiteri către conținutul abject și fals al unui articol publicat pe obscurul site Vestidinrusia.ro

În articolul cu pricina, redactorii inexistenți ai portalului de propagandă al Moscovei anunța nic mai mult nici mai puțin decât faptul că "postul de televiziune american CNN a prezentat, la 8 august, o înregistrare video cu locuitori ai Ucrainei care fug în masă în teritoriul regiunii Zaporojie, care nu se mai află sub controlul regimului de la Kiev (...), în același timp, jurnaliștii postului de televiziune încercând să-și convingă telespectatorii că, traversând regiunea Zaporojie, oamenii se îndreaptă spre Hersonul eliberat de prezența naziștilor ucraineni, chipurile, pentru a-și lua de acolo rudele".

Fake - news-erii de profesie de la Vestidinrusia.ro mai afirmă că "ucrainenii care merg după rudele lor, au pornit la drum împreună cu copiii, cu animalele de companie și cu tot calabalâcul lor, declarând că nu au reușit să obțină răspunsuri coerente la această întrebare", ba mai mult decât atât "jurnaliștii CNN au subliniat că automobilele se deplasează doar în direcția Hersonului și că nimeni nu dorește să facă drumul înapoi".

Mărețul articol la care fac referire "jurnaliștii" finanțați de Kremlin în România pur și simplu nu există pe site-ul postului american de știri. Practic, oriunde ai căuta articolul de la CNN, în care se arată că ''some civilians (are) crossing into russian-held territory'', acesta nu este de găsit. Pe pagina web a agenturii de dezinformare Vestidinrusia.ro nu există niciun link care să ne ducă la articolul original, fotografia dovedindu-se, de asemenea, un fake de toată jena.

Mai mult decât atât, traducerea ipoteticului cadru video este făcută tot cu dicționarul lui Putin, mânuit de Valery Kuzmin: sintagma "some civilians" este dezbrăcată de sensul său adevărat - "câțiva civili" - și este transformată în mizerabila construcție cu rol manipulator "locuitorii Ucrainei fug în masă". Cu ajutorul aceluiași mecanism, expresia "russian held territory" (teritoriul deținut de Rusia) a fost transformată în " teritoriul eliberat de Rusia", iar producția a fost ulterior livrată la distribuire, armatei consistente de trolli moscoviți care funcționează pe teritoriul României, mai scrie sursa citata.

Singura legătură relativă a CNN cu evenimentul fals promovat de Ambasada Rusiei este reprezentată de o știre publicată de americani în data de 8 august, știre care spune, însă, cu totul și cu totul altceva decât au încercat să acrediteze oamenii lui Kuzmin. Sub titlul "Civilii sunt blocați pe o rută inundată din zonele ocupate de ruși", Vasco Cotovio și Maria Kostenko, reporteri ai CNN, relatau în data de 8 august ce se întâmplă pe "una dintre puținele rute pe care oamenii le folosesc pentru a evacua teritoriile ocupate de ruși înapoi în zonele controlate de ucraineni", rută care fusese fost inundată, lăsând mulți civili blocați, potrivit oficialilor locali.

„Din păcate, din cauza ploilor, drumul prin Vasylivka (în sudul Ucrainei) a fost spălat. A fost singura modalitate mai mult sau mai puțin normală de a ieși din ocupație către teritoriul controlat de Ucraina", a declarat marți un consilier al șefului administrației militare civile Herson într-o emisiune televizată. Cu toate acestea, unele evacuări dificile sunt încă în desfășurare, potrivit șefului administrației militare a regiunii Zaporojia", arătau jurnaliștii americani, subliniind faptul că „Ocupanții (n.r - rușii) conduc mașini cu ucraineni direct în acest noroi. Serviciul de Stat de Urgență scoate mașinie cu tractoare și ajută oamenii să iasă din noroi."

De asemenea, CNN nota pe 8 august faptul că, "la 1 august, în ciuda condițiilor meteorologice dificile și a ploilor abundente, 1.081 de persoane s-au întors pe teritoriul aflat sub controlul Ucrainei, inclusiv 265 de copii", autoritățile afirmând că "deși traseul a devenit mai dificil de parcurs, afluxul de refugiați a crescut din cauza contraofensivei Ucrainei față de Herson".

În plin context conflictual la granițele Ucrainei, Rusia obișnuiește să-și garnisească discursurile diplomatice, la toate nivelurile, cu acuzații proferate la adresa țărilor Occidentale care, potrivit retoricii de lemn a Kremlinului, de pe poziții de state agresoare, nu ar face altceva decât să pregătească acțiuni subversive, cu rol provocator la adresa Moscovei.

Difuzorii principali ai diverselor fluxuri de informații fabricate sunt, în principal, agențiile de presă controlate de stat, Tass, Ria Novosti, Sputnik etc, la etajul următor al piramidei de diseminare aflându-se numeroșii troli informatici aflați în slujba Rusiei în diferitele state ale lumii. Un rol important, însă, în structurarea, selectarea și recomandarea materialelor de dezinformare îl au ambasadele și reprezentanțele diplomatice ale Federației Ruse, pe ale căror pagini de socializare apar, imediat după ce sunt confecționate de către laboratoarele presei de stat, cele mai targetate subiecte care, ulterior, sunt preluate de către rețeaua difuzorilor de fake-news.