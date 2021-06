Ancheta atentatului de la Arad: o noua pista - apropiații generalului Coldea!

Cel mai plauzibil mobil al asasinarii afaceristului Ioan Crisan din Arad - oferit de mai multe surse competente -, in urma detonarii unei bombe in autoturismul sau in penultimul weekend, ar fi legat de contrabanda cu tigari si traficul de droguri din zona.

Exista mai multe indicii care conduc spre o asemenea versiune: detinerea de catre afaceristul ucis a unei ferme piscicole izolate, situata la cativa kilometri de frontiera cu Ungaria si de Zona Libera Curtici, participatia si implicarea acestuia si membrilor familiei sale (sotia, fiica si fostul ginere) intr-o firma de transport si legaturile sale si ale familiei cu cei mai importanti politicieni si potentati din zona.

Dupa cum a devenit public, Ioan Crisan a achizitionat fosta fabrica de canepa din localitatea Iratosu din judetul Arad, pe care a transformat-o ulterior in ferma piscicola, in care a crescut indeosebi somn african. Localitatea Iratosu este situata langa frontiera cu Ungaria, iar in zona este deschis un punct de trecere a frontierei mai putin frecventat, functional de regula in weekend, care este deservit doar de doi angajati, un vames si un politist de frontiera. Fiica si ginerele lui Ioan Crisan, actualul deputat liberal Sergiu Ovidiu Balcea, detin jumatate dintr-o firma de transport (SC ICIRUAL 2003 SRL),care detine mai multe autocamioane si autocisterne. Crisan si sotia sa au fost implicati frecvent in finantarea, respectiv creditarea acestei firme.

Ferma piscicola de la Iratosu este situata aproape si de Zona Libera Curtici,care este singura zonă liberă de la frontiera de vest și a doua zonă liberă din România ca rulaj, după cea de la Constanța.

Conform unor surse locale, în această zonă liberă s-au derulat, îndeosebi în anii de apogeu ai regimului basisto- portocaliu (2009-2012), mari afaceri de contrabandă. Politia si DIICOT nu au destructurat nicio retea de contrabanda din judetul Arad, iar binomul SRI-DNA nu a realizat nicio descindere în această zonă și nu a întocmit niciun dosar privind afacerile derulate aici. Ar fi interesant de aflat ce operațiuni speciale a derulat SRI prin firmele sale acoperite în această zonă libera. Mai ales ca, in perioada respectivă, fostul sef operativ al SRI, generalul Florian Coldea, originar din localitatea aradeana Tarnova, și-a promovat un om de încredere la comanda SRI Arad, pe colonelul Dan Calalb, referitor la care martori oculari mi-au relatat că, la un moment dat, i-a dus si predat un pachet cu un miliard de lei vechi sefului său de la București. La scurt timp după căderea guvernului portocaliu condus de MRU si preluarea guvernarii de catre USL, mai exact la începutul lunii iulie 2012, DIICOT a realizat cea mai mare captură de țigări de contrabandă din România (trei milioane de pachete) în Zona Liberă Curtici, dar nu se știe dacă și cum a fost finalizat acest dosar.

Director general al Regiei Autonome Zona Libera Curtici este de peste un deceniu Cristina Bibart, care nu este nimeni alta decat fina generalului Florian Coldea. Sotul sefei Zonei Libere Curtici este actualul primar liberal al Aradului, Calin Bibart, care este ruda si prieten cu Coldea din frageda tinerete. Originar,ca si mama fostului sef operativ al SRI, din comuna Sintea Mare, unde păstoreşte o asociatie prolifică de vânătoare, Bibarţ este, ca şi Coldea, nepot al celebrului general Dan Gheorghe, fost ofiter de securitate, care a detinut functii importante in mai multe servicii secrete (loctiitor al sefului USLA, sef al UM 0215, sef al Directiei pentru Apararea Constitutiei din SRI, director adjunct si director interimar al SIPA ). Ascensiunea profesionala si politica a lui Bibart, de profesie inginer silvic, a inceput dupa ce nasul Coldea a devenit primul adjunct al directorului SRI in 2005. In scurt timp varul si finul Bibart a fost promovat sef al Ocolului Silvic Lipova, unul din cele mai intinse si bogate ocoale silvice din judetul Arad, functie din care a putut asigura sponsorizari substantiale pentru principalul partid de guvernamant de atunci, PDL.

În 2009, dupa ce PDL a revenit la guvernare, cu concursul nasului Coldea, Calin Bibarţ a fost numit prefect al județului Arad, iar soția acestuia, Cristina, a fost desemnata director general al Zonei Libere Curtici. Generalul Coldea a fost preocupat de soarta finilor săi Călin și Cristina Bibart și în guvernările ulterioare. Cristina Bibart a fost menținută în fruntea Zonei Libere Curtici și în timpul guvernelor Ponta și Cioloș, precum și sub guvernările PSD - Dragnea. Fina lui Coldea a ramas in functie si sub guvernele liberale conduse de Ludovic Orban si Florin Catu. În 2015, în timpul guvernării Ponta, cu sprijinul acestuia si a senatorului Ilie Sarbu, Călin Bibart a fost numit director de departament in Regia Nationala a Padurilor- Romsilva, iar, in prima parte a anului 2016, sub guvernarea Cioloș, asupra careia Coldea a avut o mare influenta, Bibart a fost promovat director general interimar al Romsilva, cu rang de secretar de stat.

În vara anului 2016, Călin Bibart a candidat pentru Consiliul Local Arad pe lista PNL, iar dupa alegerile locale de atunci a fost ales viceprimar al municipiului Arad, devenind mâna dreaptă a primarului Gheorghe Falcă. Dupa alegerile din 2016, Primaria Aradului a fost condusa mai mult, de facto, de catre viceprimarul Bibart, pe fondul unor probleme de sanatate ale fostului edil sef, care a ales sa candideze din aceasta cauza la Parlamentul European in mai 2019. Prin Arad s-a zvonit atunci ca problemele de sanatate ale controversatului edil si politician ar fi fost cauzate de consumul de stupefiante. La finele lunii iunie 2019, după ce primarul Falca a devenit europarlamentar, viceprimarul Călin Bibarţ a fost desemnat primar interimar al municipiului Arad. La predarea ştafetei, Falcă a organizat o paranghelie cu 4.000 de invitaţi la Palatul Cultural din Arad. Cu această ocazie, a dat pe goarna că la alegerile locale din 2020 candidatul PNL pentru funcţia de primar al Aradului va fi preşedintele organizaţiei municipale a partidului, Sergiu Ovidiu Balcea, fostul ginere al afaceristului Ioan Crisan, pe atunci vicepreşedinte al Consiliului Judeţean, iar Călin Bibarţ va candida pentru Parlament şi va primi o funcţie importantă în viitorul Guvern. Apropiaţi ai lui Bibarţ spun că acesta s-ar fi lăudat atunci ca va fi desemnat ministru al Mediului, Apelor si Padurilor sau poate ministru de interne într-un viitor guvern condus de PNL

Pana la urma, la alegerile locale din septembrie 2020, a candidat din partea PNL si a devenit primar al Aradului Calin Bibart, iar Sergiu Ovidiu Balcea a candidat si a fost ales deputat liberal la alegerile parlamentare din decembrie 2020. Se pare ca generalul Coldea a mai avut un cuvant de spus in favoarea finului sau. Din aceasta cauza au existat unele frictiuni intre Balcea si Bibart. Dintr-o inregistrare difuzata de mai multe posturi de televiziune, reiese ca fiica afaceristului Crisan, Laura Balcea, si fostul sau sot au fost in relatii extrem de apropiate cu Gheorghe Falca. Deputatul Balcea nu si-a publicat CV-ul pe site-ul Camerei Deputatilor, lasand impresia ca ar avea ceva de ascuns. Totodata, nu si-a consemnat in declaratia de avere niciun teren, nicio locuinta (casa sau apartament) si nicio participatie la vreo societate comerciala. Interesant este ca proaspatul parlamentar a consemnat insa un imprumut de 130.000 lei (maximul legal) acordat PNL, fapt ce confirma ca a fost un sponsor important al principalului partid de guvernamant. Se pare ca Ioan Crisan a fost in relatii apropiate si cu fostul senator PDL de Arad, Traian Igas, ministru de interne in perioada 2010-2012, care a vorbit deosebit de elogios la adresa afaceristului la scurt timp dupa uciderea acestuia. Despre Igas, care este originar si domiciliaza in localitatea de frontiera Pecica, s-a spus si s-a scris ca ar fi fost implicat in contrabanda cu tigari si nu numai inca dinainte de asi lua bacalaureatul (la varsta de 24 de ani) si licenta in drept (la 35 de ani).

Reamintim ca Falca si Coldea au fost in relatii apropiate din perioada in care au fost studenti la Institutul Politehnic din Timisoara, unde fostul sef operativ al SRI a ramas repetent in primul an, dar a fost salvat de unchiul Dan Gheorghe, care l-a ajutat sa intre la Academia Nationala de Informatii, unde s-a remarcat prin repetarea ultimului an. Asa cum am mai scris, in calitate de primar al Aradului, lider important al PDL si fin al presedintelui Traian Basescu, politicianul Falca a avut un cuvant de spus la ungerea de catre nasul sau prezidential a maiorului Coldea, in iulie 2005, in importanta functie de prim-adjunct al directorului SRI, pe care a detinut-o pana in februarie 2017, cand a fost trecut intempestiv in rezerva si la pensie ca general cu patru stele. Si Coldea l-a ajutat pe Falca in dosarul de coruptie instrumentat de DNA, sub conducerea procurorului sef Daniel Morar, in care a fost achitat de Tribunalul si de Curtea de Apel din Alba-Iulia, unde a fost stramutat procesul. Falca si Coldea au fost in relatii apropiata si cu Igas, pe care l-au promovat impreuna in importanta functie de ministru de interne intrucat le-a fost o sluga devotata atat lor cat si fostului presedinte Traian Basescu.

Stiu ca, cu 10-15 ani in urma, unul din cei mai periculosi interlopi din Ungaria, Bodo Laszlo din Mateszalka, implicat in traficul de tigari, droguri si persoane, arestat si condamnat la un moment dat pentru un asasinat la comanda, si-a amenajat o ferma piscicola, in care a crescut si somn african, langa frontiera cu Romania, in apropierea punctelor de trecere a frontierei de la Petea si Urziceni din judetul Satu Mare (in care am fost procuror, director de ziar, prefect si senator). Si Bodo Laszlo a detinut autocamioane si autocisterne, plus o herghelie de cai. Au existat indicii ca interlopul din pusta a utilizat aceste mijloace pentru transportarea tigarilor de contrabanda, dar si a drogurilor, care puteau fi ascunse in pestii mai mari. Iar cladirile din cadrul fermei piscicole au fost folosite pentru depozitarea tigarilor de contrabanda aduse din Ucraina via Romania. Nu este exclus ca un astfel de modus operandi sa fi fost „importat" si in zona de vest a tarii noastre. Mai stiu, tot din judetul Satu Mare, ca administratorii unei foste fabrici de canepa din Carei au fost cercetati de procurorii DIICOT pentru producerea de droguri intrucat s-a constatat ca au cultivat canepa indiana (canabis), care este considerata planta stupefianta. Totodata, stiu ca o mare parte a contrabandei cu tigari din Ucraina derulata in ultimele doua decenii in judetul Satu Mare, care a devenit o adevarata placa turnanta jn zona de nord-vest a Romaniei, indeosebi contrabanda realizata cu autocamioane TIR, s-a infaptuit sub obladuirea sau sub pulpana unor politicieni si sefi locali din Politie si din SRI.

Nu mai este un secret ca SRI a fost implicat in contrabanda cu tigari si cu carburanti sub leadershipul generalului Coldea. Dovezi clare privind implicarea in contrabanda cu benzina si motorina au apărut dintr-un dosar instrumentat de DNA cu privire la corupția din ANAF, dispariția fostului șef de cabinet al lui Sorin Blejnar, Codruț Marta, și preluarea postului Realitatea TV. Din dosarul instrumentat de DNA reiese implicarea SRI în preluarea Realității TV, având în vedere că în funcția de președinte al Consiliului de administrație al SC Realitatea TV SA a fost numită Irina Chirică, care era iubita colonelului Vasile Cămărăscu, în perioada respectivă unul din cei mai de încredere oameni ai generalului Coldea. Cămărăscu a fost coleg de an și de cameră cu Coldea în timpul studiilor la Academia Națională de Informații. Totodată, a fost cavaler de onoare la nunta lui Coldea, care a avut loc în localitatea natală Târnova. Fostul șef operativ al SRI l-a promovat pe amicul Cămărăscu șef al Direcției SRI București (2008-2010), director adjunct al Direcției pentru Apărarea Constituției (2010-2012) și director adjunct al ORNISS (2012). Cămărăscu a fost trecut în rezervă după ce numele său și imagini cu el au apărut în dosarul invocat al DNA.

În acest dosar, un martor cu identitate protejată a oferit procurorilor DNA o evidență cu datele, numele și sumele oferite de cel mai mare contrabandist arestat si condamnat in Romania, afaceristul băcăuan Radu Nemeș (condamnat la 9 ani de închisoare pentru evaziune fiscală și constituire de grup infracțional organizat, fugit în SUA, unde a fost prins de FBI și extrădat) fostului șef de cabinet al lui Blejnar, Codruț Marta, fostului director general al Direcției Generale a Vămilor, Viorel Comăniță, și fostului șef al Gărzii Financiare, Sorin Florea. În această evidență apare și colonelul Vasile Cămărăscu, cunoscut drept prieten apropiat al lui Codruț Marta, cu care este, de altfel, imortalizat în dosar în timpul unei vacanțe petrecute la Atena. Conform evidenței, colonelul Cămărăscu a primit de la contrabandiști aproape o jumătate de milion de euro într-un singur an, respectiv în perioada ianuarie 2011 - februarie 2012, când erau teledemascate corupția din vămi și contrabanda din România. Mai exact, omul de încredere al lui Coldea ar fi primit 291.000 de euro în 2011 și 150.000 de euro în februarie 2012. În anii respectivi colonelul Cămărăscu deținea funcția de director adjunct al Direcției pentru Apărarea Constituției din SRI, care avea între atribuții și monitorizarea și combaterea corupției, contrabandei și evaziunii fiscale. Potrivit martorului acoperit, colonelul Cămărăscu era plătit pentru a-l anunța pe Codruț Marta când erau organizate acțiuni de filaj sau interceptări, primind pentru acest „serviciu" cinci euro pe tona de carburant de contrabandă.

Fostul sef al Fiscului, Sorin Blejnar, si fostul sau de cabinet Codrut Marta provin tot din grupul portocaliu de la Arad, fiind originari amandoi din Savarsin si lucrand in cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice Arad inainte de a fi promovati la Bucuresti. Ambii au fost in relatii apropiate cu generalul Florian Coldea, cu fostul ministru de interne Traian Igas si cu ex-primarul Gheorghe Falca. Marta a disparut fara urma de .....ani, fiind cel mai probabil lichidat dupa ce a amenintat ca va face dezvaluiri despre operatiunile de contrabanda cu carburanti si cu tigari in care a fost implicat. Oare si afaceristul Ioan Crisan a fost eliminat pentru ca a facut dezvaluiri despre contrabanda din zona ori pentru ca a amenintat ca va face astfel de dezvaluiri?

