Dr. Anthony Fauci - care a externalizat cercetări interzise privind obținerea de funcții pentru a face coronavirusul liliacului mai transmisibil la om - a fost acuzat de către anchetatorii din Congres că a "îndemnat" la fabricarea unei lucrări de către un grup de oameni de știință care vizează să infirme teoria scurgerii din laborator Covid-19.

La 1 februarie 2020, Fauci și șeful său, directorul NIH, Dr. Francis Collins, și cel puțin alți unsprezece oameni de știință au participat la o teleconferință în timpul căreia mai mulți dintre ei au avertizat că este posibil ca COVID-19 să se fi scurs dintr-un laborator din Wuhan, China - ar fi putut fi manipulat genetic în mod intenționat.

La trei zile după această convorbire, patru participanți la convorbire (Kristian Andersen, virusolog la Scripps Research, Edward Holmes, virusolog la Universitatea din Sydney, Robert Garry, virusolog la Tulane School of Medicine, Andrew Rambaut, virusolog la Universitatea din Edinburgh și Ian Lipkin, virusolog la Universitatea Columbia) au renunțat aparent la îngrijorarea lor privind o scurgere din laborator și au redactat un proiect intitulat "The Proximal Origin of SARS-CoV-2", pe care l-au trimis lui Fauci și Collins.

De asemenea, Dr. Jeremy Farrar, actualul cercetător șef al Organizației Mondiale a Sănătății, a fost foarte implicat (dar nu a fost creditat).

Ca o paranteză legată de acest subiect - Washington Examiner a dezvăluit săptămâna trecută că doi autori ai "Proximal Origin", care inițial și-au exprimat îngrijorarea cu privire la o scurgere de informații din laborator și care apoi și-au schimbat părerea (Anderson și Garry), au primit milioane de dolari în granturi NIH sub conducerea lui Fauci.

Acum, potrivit House Select Subcommittee on the Coronavirus Pandemic, Fauci a "stimulat" crearea lucrării: "Noile dovezi publicate astăzi de Subcomitetul Select sugerează că Dr. Fauci a "îndemnat" la redactarea unei publicații care ar fi "infirmat" teoria scurgerilor din laborator, autorii acestei lucrări au denaturat dovezile disponibile pentru a atinge acest obiectiv, iar Dr. Jeremy Farrar nu a fost creditat în ciuda implicării semnificative."