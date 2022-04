Arafat ilegal! De ce o fi dat Monitorul Oficial în judecată DSU-ul? Ce a semnat Comandantul Acțiunii?

De ce o fi dat Monitorul Oficial în judecată pe DSU?, se intreaba avocata Elena Radu, cea care a descoperit o astfel de actiune in instanta, cel putin ciudata, și care apare la scurta vreme dupa ce Raed Arafat a fost "pus la indoiala" intr-o decizie judecatoreasca.

"După cum știți, Curtea de Apel Alba Iulia în dosarul nr. 5995/2/2021 a constatat ca Raed Arafat nu este reprezentantul Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), fiind admisa lipsa calității acestuia de reprezentant al DSU.", a scris avocata Elena Radu pe Facebook.

"In anii 2020 si 2021, în Monitorul Oficial au fost publicate 465 acte emise de DSU. La data de 01.04.2022, Monitorul Oficial a înregistrat la Judecatoria Sectorul 1 Bucuresti o acțiune în constatare în contradictoriu cu DSU, înregistrată sub nr. 13808/299/2022.... Este interesant de aflat care este obiectul acestei acțiuni. Ce cere Monitorul Oficial să se constate?", întreabă Radu. (document AICI). "P.S. - Sunt curioasa ce a semnat Arafat in scrisoarea asta?", mai semnaleaza ea.