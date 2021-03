Arestarea violatorului Florin "Ureche" e conexata cu fugarul Cristian Rizea si va detona un scandal geostrategic. Procurorii au aflat tot!

Arestarea controversatului milionar Florin Belu, zis "Ureche", unul din "locotenenții" si finul fraților Camataru, pentru viol, a starnit rumoare nu numai in lumea interlopă, sau cea mondena - dat fiind ca victima, Monica Hill, este un fotomodel al lui Catalin Botezatu, care se recomanda si ca "logodnica" acestuia -, dar e pe cale sa rastoarne si (geo)strategii politice interne si externe.

Asupra "mecanicii" denuntului lui "Ureche" nu vom insista, faptele cu "agătarea" Monicai Hill pe o retea de socializare si ademenirea ei intr-un apartament au fost amplu relatate de presa, ca si implicatiile mondene, legaturile lui Belu cu diverse vedete autohtone, ori cu clanurile interlope, pot fi consultate AICI. Ce se stie insa mult mai putin este sfera politica in care se invartea "locotenentul" Camatarilor si care era o "tinta" de mai multa vreme pentru procurori. "Ureche" e un apropiat al fugarului Cristian Rizea, cel care s-a "ascuns" o vreme la Chisinau, avand protectia mafiei poltice locale si a catorva oameni de afaceri sau racheți din anturaje rusesti. Florin Belu a tinut legatura cu Rizea in tot acest timp cat a fost "pe fuga" cum se zice in lumea interlopa, chiar facandu-i anumite "comisioane" la Bucuresti, ori folosind filiere de trafic moldovenesti, conform relatarilor din presa si informatiilor detinute de Ziuanews.

In 2016, Cancan.ro publica un material incendiar despre o intamplare legata de Rizea si Belu, care arata legaturile stranse dintre cei doi, dar si relatiile dubioase ale fostului politician PSD, devenit fugar, si lumea interlopa a fratilor Camataru, cu atat mai mult ca se stia ca acestia din urma se insinuasera in politica PSD mai ales in perioadele de campanie electorala si vot, cand influentau prin forta electoratul ca sa puna stampila pe anumiti candidati, dar si dupa actul electoral, cand isi cereau "partea" de la castigator, reprezentand afaceri locale banoase, terenuri, imobile, sau functii importante pentru "locotenentii" clanului. Asa se face ca Belu s-a implicat serios chiar in campania electorala pentru Rizea si oamenii lui, care era presedintele PSD Sector 5. La schimb, "Ureche" urma sa primeasca un post de viceprimar, numai ca scandalul cu Robert Negoiță si suspendarea lui Rizea din PSD l-au trimis pe "banca de rezerve" si pe Florin Belu (amanunte AICI).

Cum spuneam, Belu era de multa vreme in atentia procurorilor. Exista chiar informatia ca anchetatorii stiau de intalnirea cu Monica Hill (dupa unele surse din preajma dosarului ar putea fi vorba chiar de o "cheie" facuta de acestia ca sa pice "Ureche" si sa "verse tot", ramane insa de vazut, pentru ca pare deocamdata greu de crezut). Cat despre Cristian Rizea, zis si "Cristi Ferrari", acesta are un dosar "beton", urmarit international, în prezent arestat în Republica Moldova, urmand sa fie adus in țară. Conform surselor Ziuanews, Florin Belu ar urma sa dea detalii procurorilor si despre legaturile lui cu Rizea, despre implicatiile politice si legaturile interlope de tip mafiot din tara si din Moldova, ca si relatiile cu zonele de trafic cu Rusia, ceea ce spuneam, ca scandalul se va dezvolta intr-unul mult mai mare, intern si international. Totodata va inlesni extradarea fugarului ex-pesedist, ceea ce doresc si anchetatorii de la Bucuresti.

Florin "Ureche" e cel care acum îi calcă pe urme prietenului său cel mai bun, urmăritul internațional Cristian Rizea, cel pe care il considera "dator vandut" pentru că i-a spulberat șansele - asa cum mentionam anterior - de a deveni viceprimar, in 2016, dupa ce Rizea a fost suspendat din PSD si apoi exclus din partidul condus atunci de Liviu Dragnea (incarcerat si el). Surse noastre indica faptul ca amicul "de taina" al violatorului "Ureche", nimeni altul decat "Cristi Ferrari", e vizat si el de niste plangeri de aceeasi natura ca si Florin Belu. Procurorii, din ce am aflat, incurajeaza posibilele victime sa se adreseze autoritatilor. In acelasi timp, e o ancheta coordonata din mai multe departamente interne pentru a se afla informatii conexe despre Rizea de la Florin "Ureche", iar acesta din urma este dispus sa spuna tot, ca sa-si salveze pielea, mai ales ca Rizea, dupa cum se spune in clanul Camatarilor "e deja cal mort!". Plus ca nici Camatarii - care si-au dat si ei acordul - nu stau prea bine cu autoritatile, nici Nutu, nici Sile, mai ales fiul acestuia din urma, Bebe Camataru. Lațul in jurul lui Cristian Rizea se strange din mai multe directii!