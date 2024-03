Aurelian Popa: Adevărul despre mortalitatea excedentară din toate cauzele (eACM) în perioada pLandemiei în SUA

Au trecut fix patru ani de la instituirea stării de urgență în 16 martie 2020 și formatorii de opinie din România încă evită subiectul genocidului global din perioada 2020-2022.

Observ că ușor-ușor, mass media "de jgheab", acceptă ideea existenței reacțiilor adverse post-vaccinare anti-Covid dar ocolește fără prea multă grație subiectul creșterii numărului de decese și de dizabilități în rândul tinerilor, scrie Aurelian Popa.

Pentru că nu se dorește abordarea temei "coincidenței" temporale între creșterea mortalității excedentare din toate cauzele și momentul impunerii de facto a vaccinării în masă, mă văd nevoit să public traducerea unei secțiuni din Cartea "Cauză Necunoscută - epidemia de morți subite" a lui Ed Dowd (BlackRock) (pag 65)

***

În prima săptămână a lunii ianuarie 2022, CEO-ul OneAmerica (n.m. companie mare de asigurări), Scott Davison, la o întâlnire de comerț, care au fost în curând preluate de unele instituții media, a făcut următoarele comentarii:

„Avem, chiar acum, cele mai mari rate de mortalitate pe care le-am văzut în istoria acestei afaceri - nu doar la OneAmerica. Datele sunt similare pentru fiecare jucător din domeniul asigurărilor".

Davison a spus că creșterea numărului de decese fost „uriașă, uriașă" și că nu persoanele în vârstă au murit, ci „în primul rând persoane la vârstă activă, între 18 și 64 de ani" care erau angajați ai companiilor cu planuri de asigurări de viață de grup, prin OneAmerica.

„Și ceea ce am văzut în al treilea trimestru, vedem că se continuă și în al patrulea trimestru, astfel că ratele de mortalitate au crescut cu 40% față de valoarea de dinainte de pandemie", a spus el.

„Doar pentru a vă face o idee despre cât de gravă este situația, o catastrofă de trei sigma sau una la 200 de ani ar fi o creștere cu 10% față de pre-pandemie", a spus el. „Deci +40% este pur și simplu nemaiauzit".

El a adăugat că majoritatea cererilor pentru decese depuse nu au fost clasificate drept decese cauzate de COVID-19.

De asemeni, compania a observat o „creștere" a cererilor de invaliditate, la început invaliditate pe termen scurt, iar apoi o nouă creștere a cererilor de invaliditate pe termen lung.

THE WALL STREET JOURNAL.

"Creșterea numărului de decese non-Covid-19 afectează asigurătorii de viață"

THE HILL

„Cifre uriașe," grupul de asigurări confirmă ratele mortalității în creștere cu 40% față de nivelurile de dinainte de pandemie

"Nemaiauzit: un alt CEO al asigurărilor recunoaște că decesele inexplicabile au crescut cu 40% în rândul oamenilor care lucrează"

"De ce sunt decesele în exces de toate cauzele la sub-45 atât de crescute în acest an față de apogeul pandemiei?"

M-a preocupat această coroborare puternică a datelor, motiv pentru care am început să construiesc o echipă care să studieze cu atenție fiecare element al situației acesteia alarmante, începând cu Josh Stirling, un fost investitor instituțional și analist în asigurări pe Wall Street, care a lucrat pentru Sanford C. Bernstein Research. Josh Stirling ne-a îndreptat atenția asupra a ceea ce se numește rata de pierdere a departamentelor de asigurări de viață și invaliditate DE GRUP, ale companiilor de asigurări. Schimbarea a fost semnificativă deoarece asigurările de viață PER GRUP este o afacere foarte stabilă, care este foarte profitabilă pentru companiile de asigurări. Practic, este un beneficiu care asigură riscul de deces și de invaliditate oferit angajaților de nivel mediu atunci când aceștia se alătură unei corporații.

Indemnizația de deces nu este o sumă mare în dolari și (n.m. asigurătorii) nu se așteaptă să o plătească, deoarece statistic vorbind, oamenii aflați la vârstă de muncă (vârsta activă) nu mor în număr mare; sunt sănătoși și angajați la locuri de muncă bune.

Datele uimitoare pe care le-am găsit au confirmat ceea ce a văzut CEO-ul One America în ianuarie 2022: rezultatele din al patrulea trimestru ale unora dintre marii asigurători au înregistrat o creștere a ratei pierderilor între 25% și 45% față de nivelurile de bază din 2019. Și pierderile au continuat să crească. Mulți dintre directorii generali au dat vina, pentru această creștere uriașă, pe COVID și pe un termen nou ciudat care s-a inventat: „COVID indirect".

De asemenea, dizabilitățile au cunoscut o creștere semnificativă și continuă să crească și astăzi. Amintiți-vă, aceștia sunt oameni la vârsta activă (de muncă) care, ca grup, nu au fost foarte afectați de COVID în 2020. Cu toate acestea, după vaccinarea în masă, aceștia au avut parte brusc de o creștere uriașă a mortalității în exces. Raționamentul deductiv simplu era clar: singurele lucruri care s-au schimbat din 2020 până în 2021 au fost mandatele (n.m. obligativitatea / constrângerea / condiționare) și creșterea procentului de vaccinare în rândul populației. Din toate punctele de vedere, dacă vaccinurile au funcționat bine, decesele și dizabilitățile ar fi trebuit să scadă - dar nu asta am văzut că se întâmplă în realitate.

Josh Stirling a studiat apoi datele CDC privind mortalitatea în exces . Deși datele CDC sunt prost gestionate și exprimate (nu sunt segmentate în funcție de vârstă, de exemplu), graficul de mai jos este înspăimântător.

Datele din SUA arată că excesul de mortalitate nu a scăzut de-a-lungul pandemiei, nici măcar după lockdown-uri, nici după mutația virală la tulpini mai puțin severe, nici după vaccinarea în masă, nici după imunizarea naturală de la infecția anterioară și nici după apariția diferitelor tratamente COVID.

Tabelul 1 | Mortalitatea în exces nu a scăzut din 2020 nici măcar după doi ani

Rata de deces în exces la CDC - Toate vârstele în funcție de săptămână și răspunsul principal de sănătate publică

Bazându-se pe propria sa pregătire actuarială și pe datele pe care le-a putut colecta de pe site-ul CDC, Josh a dezvoltat grafice ale excesului de mortalitate pre-COVID pentru fiecare grupă de vârstă.

Rezultatul găsit a fost pur și simplu uimitor:

Millennialșii (persoane cu vârste între 25 și 44 de ani) au înregistrat o accelerare a mortalității în exces (eACM) în a doua jumătate a anului 2021 până la noi maxime istorice, cu 84% peste valoarea inițială.

Oficialii federali din domeniul sănătății publice și mass-media au dezvoltat diverse modalități de a ignora și de a explica creșterea mortalității din toate cauzele (ACM): sigur s-au produs mai multe sinucideri, mai multe supradoze sau mai puține depistări ale cancerului în timpul lockdown-urilor.

Dar rata schimbării din toamna anului 2021 a fost indubitabilă, deoarece a coincis cu impunerea vaccinării în interiorul corporațiilor - și pur și simplu - e imposibil din punct de vedere statistic, ca sinuciderile, supradozele și decesele cauzate de tratamentul întârziat al cancerelor fatale cu debut rapid, toate să crească toate în același perioadă de trei luni. Singurul lucru care s-a schimbat a fost vaccinarea în masă impusă generației de mileniali prin mandate (obligare) guvernamentale și corporatiste.

Figura 5 / Millenialii au suferit o rată rapidă și record de decese în exces în toamna lui 21

Rata de deces în exces de la CDC - Vârsta 25-44 pe săptămână și răspunsul principal de sănătate publică

Cealaltă descoperire critică a lui Josh Stirling a fost schimbarea mixului de la bătrân la tânăr care a avut loc între 2020 și 2021 (graficul de mai jos). O analiză ulterioară a dus la o altă serie de dezvăluiri:

În 2020, au existat 126.000 de decese în exces, sub vârsta de 65 de ani, sau aproximativ 21%. În anul 2 al pandemiei, au existat 181.000 de decese în exces ale persoanelor sub 65 de ani, sau aproximativ 35%.

Milenialii (25-44 ani, vârstă) au avut parte de cea mai mare creștere: 45%, de la 42.000 de decese în exces la 61.000 de decese în exces.

Ar fi greu de explicat schimbarea amestecului din anul 2 al pandemiei ca fiind cauzată de COVID, deoarece tulpinile mutante deveneau deja mai puțin virulente și știam că virusul a afectat majoritatea persoanelor în vârstă cu comorbidități fatale preexistente.

În finanțe și în alegerea acțiunilor, există două tipuri de schimbări mixte: favorabile pentru câștiguri și adverse pentru câștiguri. O schimbare mixtă a deceselor de la bătrâni la tineri este mai mult decât adversă; este tragică. Oamenii mai tineri la vârsta activă, cu venituri mari și care aduc o contribuție societală semnificativă, mor într-un ritm mai rapid în comparație cu cealaltă generație. Evident, aceasta este o schimbare de mix teribil de adversă, un grup de morți ignorat de mass-media și guvern - în contrast puternic cu atenția lor entuziastă pentru numărul deceselor din 2020.

Anexa 1 | După ce vaccinurile au fost lansate în anul 1, în anul 2, au existat substanțial mai multe decese în exces în rândul vârstelor tinere și, în general, decese similare

Cum pot oficialii din domeniul sănătății publice să explice aceste creșteri absolute ale deceselor în rândul americanilor în vârstă de muncă?

Virusul a decis brusc să vizeze doar tinerii în mod disproporționat?

Singurul lucru și cel mai dramatic lucru care s-a schimbat în anul 2 a fost vaccinarea în masă.

***

Românii au intuit corect și s-au vaccinat în proporție mică, de doar 40%, din care probabil 20% sunt vaccinații "de formă" adică "pe hârtie". În opinia mea, au ales înțelept!

Deși studiul lui Dennis Rancourt, prezentat la București în cadrul conferinței Internațional Crisis Summit 4, a avansat cifra înspăimântătoare de 17 milioane de morți, la nivel global, din cauza măsurilor pLandemice și a vaccinului anti-Covid (din care 22.000 de decese ar fi din România), nimeni din audiovizualul românesc nu a preluat această informație prezentată de un om de știință.

Concluzia este una singură și anume că dacă ne-am fi vaccinat și în România la fel de mult ca în Statele Unite, probabil că am fi avut parte de aceeași creștere alarmantă a mortalității excedentare din toate cauzele în rândul generației tinere, active.

Aurelian Popa

București

17 martie 2024

PS. Live-ul asociat acestui articol și resursele lui le puteți găsi aici: