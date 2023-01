Averea secretă a Baronului Galben de Mangalia: DNA a pus sechestru pe „averea" din declarația de avere care e doar un mizilic

Averea baronului galben de Mangalia, primarul Cristian Radu, a ajuns în atenția DNA într-un dosar în care Radu e acuzat de abuz în serviciu. La sfârșitul anului trecut, DNA i-a pus sechestru pe avere, alături de el fiind implicate și alte persoane din primărie, printre care secretarul Petrina Boiță, scrie Replica de Constanța.

Averea edilului din Mangalia, Cristian Radu, a constituit un bogat subiect în presă, încă din 2012, atunci când a câștigat, pentru prima oară, scaunul de primar. De la an la an, averea ajungea în atenția opiniei publice, pe măsură ce aceasta creștea. Iată că la palmaresul de proprietăți, Cristian Radu a mai adăugat o casă de vacanță chiar în Mangalia, cumpărată în 2021 și are o suprafață de peste 400 mp. Și-a cumpărat și un teren intravilan, tot în Mangalia.

Surprinzător este faptul că edilul din Mangalia, Cristian Radu, deși este catalogat drept cel mai bogat baron din Constanța, în realitate, și dacă ar fi să ne luăm după declarațiile de avere, este poate cel mai sărac. Pentru că, în acte soția sa, Bianca, apare singurul proprietar al terenurilor și clădirilor. Din cele 11 de terenuri pe care familia Radu le deține în Mangalia, Mamaia, 23 August, Albești, Tuzla și Constanța, Cristian Radu apare co-proprietar doar la un singur teren, de peste 10.000 mp, din Tuzla. Ultimele achiziții imobiliar ale lui Radu sunt o casă de vacanță chiar în Mangalia, cumpărată în 2020 și un teren intravilan, tot în Mangalia, achiziționat în anul 2021.

Una dintre proprietățile lui Radu este situată pe malul lacului Siutghiol, zona Ceronav. Vorbim despre o vilă imensă, împrejmuită cu un gard viu de trei metri, construită cu sudoarea feței... soacrei. Dacă vă întrebați ce treabă are soacra în această poveste, vă spunem noi: vila este moștenită de la Gloria Babușcă, mama soției sale. Așa soacră oricine și-ar dori... dar nu toți au norocul lui Cristian Radu!, mai spune sursa citată.

În perioada 2012-2015, urmând decizia lui Radu Cristian, au fost inițiate spre adoptare patru proiecte de hotărâre de consiliu local, care poartă avizul de legalitate al secretarului Municipiului Mangalia, în legătură cu angajarea de avocați care să realizeze activitatea de asistență și reprezentare în instanță pentru Consiliul Local Mangalia, Municipiul Mangalia și Primarul Municipiului Mangalia. Astfel, edilul Radu Cristian a preferat să apeleze la costisitoarea casă de avocatură, deşi avea compartiment juridic în Primărie, unde îşi desfăşurau activitatea 8 angajaţi (consilieri juridici).

În anul 2015, a fost sesizată DNA Constanța, cu privire la faptele comise de Radu, în dauna municipiului Mangalia, iar astăzi aflăm că baronul s-a ales cu sechestru pe avere, în același dosar. În dosar mai sunt implicate secretarul Municipiului Mangalia, Petrina Boiță, Dumitrana Romulus, dar și avocatul care a beneficiat de banii puși la dispoziție de Radu, cât și alte persoane care ar fi favorizat încheierea contractelor cu firma de avocatură. Precizăm că Radu s-a aflat în scandal cu firma de avocatură, căreia nu i-au fost achitate unele onorarii astfel că aceasta a acționat în judecată Municipiul Mangalia prin primar. UAT Mangalia a fost obligată să plătească aproape 2.800.000 de euro casei de avocatură, concluzioneaza Replica de Constanta.