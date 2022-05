Avocat Elena Radu: "Europa ne face Cobai. M-am ingrozit cand am vazut in actele oficiale ale UE!"

Elena Radu, avocat, una din cele mai active voci care militeaza pentru libertatile individuale, are o postare deosebit de importanta pe una din retelele de socializare, pe care o redam in cele ce urmeaza:

Imaginea pe care mi-am format-o pana acum și ce v-am prezentat a fost pe proiecte de legi la nivel de UE și pe informațiile prezentate pe site -urile oficiale ale UE. Am vazut comentarii la postarile mele în care diversi cetateni susțineau ca datele noastre medicale sunt colectate si vandute companiilor farmaceutice, ca va fi simplu de identificat daca avem vreun organ compatibil pentru cine are nevoie de el si ne vom trezi rapiti si fara organul respectiv. Am ignorat toate astea, le-am considerat exagerari.

Insa, azi m-am ingrozit cand am vazut in actele oficiale ale UE ca se pregateste introducerea unui sistem care ar putea sa duca chiar la ce sustineau unii cetateni. În comunicatul de presa al Comisiei Europene din 03 mai 2022 "Uniunea Europeană a Sănătății: Un spațiu european de date privind sănătatea pentru oameni și știință" se prezintă frumos ce bine ne va fi nouă cand ne vor fi accesate datele de sanatate din orice stat al UE. Însă, se mentionează și că Spațiul european de date în domeniul sănătății (EHDS):

"EHDS creează un cadru legal puternic pentru UTILIZAREA DATELOR DE SĂNĂTATE ÎN SCOPURI DE CERCETARE, INOVARE, sănătate publică, ELABORAREA DE POLITICI ȘI REGLEMENTĂRI. În condiții stricte, CERCETĂTORII, INOVATORII, INSTITUȚIILE PUBLICE SAU INDUSTRIA vor avea ACCES LA CANTITĂȚI MARI DE DATE DE SĂNĂTATE DE ÎNALTĂ CALITATE, cruciale pentru dezvoltarea de tratamente, vaccinuri sau dispozitive medicale care salvează vieți și pentru a asigura un acces mai bun la asistență medicală și sisteme de sănătate mai rezistente. "

"ACCESUL la astfel de date de către CERCETĂTORI, COMPANII SAU INSTITUȚII va necesita un permis din partea unui ORGANISM DE ACCES LA DATELE DE SĂNĂTATE, care urmează să fie înființat în toate statele membre. Accesul va fi acordat numai dacă datele solicitate sunt utilizate în scopuri specifice, în medii închise, securizate și fără a dezvălui identitatea persoanei. De asemenea, este strict INTERZISĂ utilizarea datelor pentru DECIZII, CARE SUNT DĂUNĂTOARE CETĂȚENILOR, cum ar fi proiectarea de produse sau servicii dăunătoare sau creșterea primei de asigurare."

"Organismele de acces la datele de sănătate vor fi conectate la noua infrastructură descentralizată a UE pentru uz secundar ( HealthData@EU) , care va fi înființată pentru a sprijini proiecte transfrontaliere." În ultimii 2 ani am vazut cum deciziile luate de guvernanți le-am considerat dăunătoare pentru noi, dar guvernanții au zis că sunt bune, iar noi nu am avut nicio pârghie legală reală să ne opunem.

"EHDS va UTILIZA implementarea ÎN CURS ȘI VIITOARE A BUNURILOR DIGITALE PUBLICE în UE, cum ar fi INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ, CALCULUL DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ, CLOUD ȘI MIDDLEWARE INTELIGENT. ÎN PLUS, CADRELE PENTRU IA, E-IDENTITATE și securitate cibernetică vor SPRIJINI EHDS." Deci, practic identitatea digitală (portofelul digital) va fi folosit si pentru monitorizarea si controlul nostru pe baza datelor noastre medicale, folosindu-se inteligența artificială, calculatoare de înaltă performanță etc.

"Pasii urmatori - Propunerea înaintată de Comisia Europeană va fi acum discutată de Consiliu și Parlamentul European." Comunicatul de presa AICI. La finalul comunicatului de presa sunt puse niste link uri. Unul conține Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic și social european și comitetul regiunilor - O STRATEGIE EUROPEANĂ PRIVIND DATELE - COM(2020) 66 final în limba română o găsiți AICI. Și mai multe date găsiți AICI (dar trebuie si intrati pe fiecare link, din fiecare pagina).

Cu cât citesc mai multe dintre inițiativele Comisiei Europene și informațiile care sunt postate pe site -urile UE, cu atat se conturează mai clar că scopul este monitorizarea în masă si controlul cetățenilor. În plus, sub pretextul ființei umane în centrul tuturor preocupărilor, de fapt se vorbește de "binele public", iar prin ceea ce se tot legiferează, ființa umană - omul va deveni un simplu produs. De vreo 2 ani tot scriu si va arat ce este prin proiectele de "legi" europene propuse de Comisia Europeana, prin Comunicarile ei - nicio reactie a romanilor în această privință.

Acum si-au pregatit o componenta a Curtii Constitutionale care sa aibă grijă să nu se mai declare nimic neconstituțional, mai ales pe o lege de revizuire a Constituției României care să depășească limitele revizuirii pentru a permite UE să facă ce vrea - nicio reactie a romanilor în această privință. In ultimele zile se tot vorbeste ca trebuie modificata Constitutia Romaniei, tocmai pentru a putea sa faca UE ce vrea, daca nu v-ati prins - nicio reactie a romanilor în această privință.

Resursele naturale ale Romaniei sunt vandute "mascat" gratis unor companii straine pentru ca romanii sa sa le rascumpere la preturi exorbitante - nicio reactie a romanilor în această privință. Prețurile de la carburati, energie pana la alimente sar in aer - nicio reactie a romanilor în această privință. Orice li se intampla si li se impune romanilor acestia nu au nicio reactie. Eu am cam obosit. Se pare ca va place sa ajungeti sa fiti monitorizati, controlati si sa deveniti simple produse. Nu stiu daca mai are vreun rost sa imi consum energia si timpul ca sa citesc si va informez.