Avocatul lui Dragnea, despre Cronica unei executii publice: "Acolo unde exista vointa de a condamna..."

Avocatul si publicistul Marian Nazat, aparatorul lui Liviu Dragnea in dosarul in care fostul lider PSD a fost condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare, lanseaza acuzatii de "executie publica" dupa incarcerarea clientului sau. Nazat arata cum marturiile din dosar indicau faptul ca Dragnea nu s-ar face vinovat de faptele pentru care a fost condamnat, insa procesul s-a tranformat intr-un spectacol public in care nu s-a mai tinut cont de probe.

Iata relatarea lui Mazian Nazat, publicata de acesta pe blogul personal:

"Luni, 20 mai 2019. La Inalta Curte de Casatie si Justitie are loc ultimul termen in dosarul liderului pesedist Liviu Dragnea. Afara, in strada, gruparile pro si contra zbiara ca niste capiati. Repet de cateva ori in fata completului de judecata, premonitoriu, numele lui Mencius. Verdictul se amana, cum altfel?, la 27 mai 2019, dupa alegeri. In aceeasi zi, instanta se va pronunta si in cauza penelistilor George Scutaru si Dan Motreanu. Pe amurgite, la Rahova, este adus din tarile calde si Radu Mazare. Simbolul stangii hraparete, in opinia multora. Electoratul hastagist avea nevoie de un soc emotional, statul iohannist lucreaza cu aprindere pentru... intreprinderea transnationala.

Vineri, 24 mai 2019, Casual Friday, daca luam in serios Ambasada Danemarcei la Bucuresti. „Care-i prognoza? Va fi o duminica fierbinte si dupa, posibil sa fie mai racoare!" citim pe o postare ciudata, un fel de parola, de genul celei cu „Radu cel Frumos" din decembrie 1989. O insiruire de cuvinte declansatoare a crimei judiciare, asemanatoare asasinatului caruia i-au cazut victime sotii Ceausescu. Ma ia cu frig pe sira spinarii, vikingii nu risipesc vorbe aiurea, stiu ei ce stiu.

Duminica, 26 mai 2019. Seara, la inchiderea urnelor de vot, Klaus cel Falos si Razbunator proclama orgasmic victoria zdrobitoare a Dreptei reunite sub sloganul „Muie, PSD!" Ori de cate ori il privesc pe sibian, imi repet ca Lev Tolstoi n-a gresit cu nimic cand a zis ca „infumurarea micsoreaza capacitatea intelectuala." La o populime ca a noastra, nici ca se potrivea altceva! La scurt timp, Liviu Dragnea iese sa ne anunte ca totul e pierdut. Discursul unui om sfarsit. Bate in retragere si incearca sa-i imbuneze pe lunetistii care luasera deja linia de ochire.

Luni, 27 mai 2019, ora 12. Paiata de la Cotroceni da buluc pe micile ecrane si anunta, nitam-nisam, ca „hotii si infractorii trebuie sa stea la puscarie". Peste o ora si ceva, apare si decizia de la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Exact cum le recomandase implicit Klaus Werner Iohannis, curata coincidenta ! In cazul liberalilor, pronuntarea va fi la 10 iunie, prea batea la ochi inegalitatea de tratament penal. Cretinii din noua societate civila iau cu asalt Piata Victoriei si desfac sticlele cu sampanie. Tara de cobai a ajuns o tara de canibali, nu inainte de a fi traversat si stepa ieruncilor. Tiganii au obiceiul de a chefui cu mortii in cimitire, huliganii junglei multilateral globalizate sunt mai sofisticati: ciocnesc paharele cu licori scumpe pe lesurile adversarilor.

Marti, 28 mai 2019. Potaile pesediste amusina mirosul de sange si se intorc la carmangeria din Kiseleff. Multi dintre pupincuristii incarceratului isi arata barbatia la catafalcul proaspat disparutului si se angajeaza sa... reformeze partidul. Ceilalti, recent ostracizati, sunt reevaluati si isi recapata brusc apetenta pentru functii. Vorba cuiva din anii '90: „S-au deconspirat !"

Miercuri, 29 mai 2019. Viorica lu' Dancila are o revelatie: „Nu stiu ce e ala stat paralel, eu am fost plecata din tara vreo noua ani. Nu m-ati auzit si nici nu o sa ma auziti vorbind despre asa ceva !" Sarmana, iarta-i, Doamne, pe cei saraci cu duhul ! In jurul cladirii Guvernului se reped dulaii, marii carnasieri, cu Klemm in frunte, care avusese grija sa iscaleasca si diplomele de merit pentru zelosii activisti filoamericani din presa damboviteana aservita. „Idiotul util" isi facuse datoria cu vaf si-ndesat si merita recompensele. In siajul yankeului s-a ivit si un maidanez pripasit o vreme pe malurile Potomacului, ridiculizat de Ion Iliescu cu un apelativ greu de uitat: „Prostanacul".

Intors de la Bruxelles, vremelnicul locatar al palatului din Deal s-a infatisat grabnic si impozant la microfon, cu acelasi ranjet tamp- sfidator. „Bravo poporului roman, euro-stapanii va felicita, ati votat exact pe gustul lor!" si-a laudat el compatriotii, de parca era parintele unui copil oligofren mangaiat pentru ca se spalase pe maini dupa ce fusese la closet. Si, bineinteles, a cerut demiterea unor ministri proscrisi, imediat ! Care „imediat inseamna imediat" ! „Domnii cu aceasta convingere a lor ca pot ajuta poporul sunt aidoma capuselor care ar vrea sa insanatoseasca omul pe care il paraziteaza", ma trezesc cugetand aidoma scriitorului rus.

Pe la namiaz, Ambasada Marii Britanii, tot de la noi, a lamurit definitiv lucrurile: „Moment exceptional pentru democratia romaneasca. La trei decenii dupa caderea comunismului, Romania a demonstrat zilele acestea, prin prezenta masiva la vot si printr-o decizie cheie a justitiei, ca institutiile sale functioneaza". Quod erat demonstrandum.

Ma frec la ochi si ma rog ca autorii comunicatului britanic sa aiba parte de sentinte in care judecatorii sa-i trimita la carcera deoarece un martor, de pilda, a declarat ca John „era un fel de Dumnezeu, in sensul ca toata lumea il asculta, sa nu il supere", aceasta fiind „cea mai sugestiva si relevanta" depozitie... Sau ca sociologul E.Tannenbaum scria in cartulia sa, Experienta fascista: societatea si cultura italiana, ca „influenta interpersonala exercitata intr-o situatie definita si dirijata, gratie proceselor de comunicare, spre atingerea unui scop determinat". Ori: „Este cunoscut faptul ca o persoana cu cat detine mai multa putere, «cu atat este mai larg teritoriul de manevra al acesteia si cu atat mai sigura eficienta tacticilor de influenta aplicate»" (din pacate nu ni se spune cine-i autorul perlei...). Mda, „conducerea si puterea sunt esential sinonime", se baga in vorba si F.E. Fiedler si uite cum participatia penala a instigarii si-a gasit o motivare docta si cosmopolita.

De aici pana la inlaturarea prezumtiei de nevinovatie n-a mai ramas decat un pas, lesne facut prin doua intrebari memorabile. Ce to be or not to be, Shakepeare e un biet diletant ! Asadar, rationamentul se termina cu semne de intrebare:

- „Or, daca inculpata a sustinut ca a avut printre temele de discutii si pe cele referitoare la buget, confirmate de inculpatul Dragnea Nicolae Liviu care, dupa precizarile sale, s-ar fi purtat doar in prezenta martorei Magheru si secretarului judetului, de ce nu ar fi credibila sustinerea inculpatei Alesu Floarea ca ar fi discutat despre situatia celor doua angajate doar cu Liviu Nicolae Dragnea?";

- „Or, daca cu inculpata Stoica Anisa Niculina a purtat o discutie intr-un spatiu aglomerat, dupa sedinta biroului permanent, legata de angajarea acesteia, de ce nu ar fi credibila si sustinerea inculpatei Alesu Floarea potrivit careia ar fi avut o discutie pe holul de la iesirea din sala de sedinta a Consiliului Judetean, inainte de inceperea conferintei de presa, referitoare la rezolvarea situatiei celor doua angajate, Botorogeanu Adriana si Stoica Anisa?"

Mai conteaza ca nefericita instigata, confruntata, in prezenta pretoriului de judecata, cu instigatorul, devenit dusmanul poporului cretinizat cu premeditare, a relatat ca „domnul Dragnea nu mi-a impus sa le tin angajate pe cele doua, puteam sa iau o masura de sanctionare a acestora, dar nu am luat-o.

Domnul Dragnea nu mi-a reprosat niciodata ca, asa cum am aratat, am sanctionat-o disciplinar pe Stoica Anisa. Arat ca domnul Liviu Dragnea nu mi-a reprosat ca am chemat-o la munca pe Stoica Anisa Niculina.

Cand domnul Dumitrescu mi-a spus sa o chem la serviciu pe Stoica Anisa nu am discutat acest aspect cu Liviu Dragnea. (...)

Nu, inculpatul Liviu Dragnea nu a exercitat asupra mea niciun fel de constrangere ori presiune pentru mentinerea pe functie a celor doua persoane.

Nu, nu cunosc ca inculpatul Liviu Dragnea sa-si fi exercitat influenta din perspectiva celor doua functii indeplinite asupra vreunei persoane din conducerea DGASPC Teleorman»" si „De fata la aceasta discutie intre mine si Liviu Dragnea nu a mai fost prezenta nicio persoana. Nu pot indica o persoana care sa confirme aceste intalniri si obiectul legat de cele doua persoane."

Chichite avocatesti, vor ricana viermii necrofagi inmultiti cu miile pe lesul unei tari sugrumate cu perna statului de drept. Au trebuit trei decenii ca sa ne predam strainilor in chiotele de bucurie ale imbecililor cu atitudine. Societatea deschisa a inchis Romania in zgomotul asurzitor al catuselor, ce paradox sinistru ! De aceea, propun ca pe frontispiciul fiecarei instante bastinase sa daltuim in eternitate citatul blestemat al chinezului Mencius: „Acolo unde exista vointa de a condamna, exista si probe". Ce „Justitia domina et regina omnium virtutum" ? Baliverne romane... Fiindca vointa e totul, nicidecum legea!"