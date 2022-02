Băieții deștepți ai Planetei au spălat 20 de trilioane de dolari in Pandemie pregatind Marea Resetare: "Nu veți mai deține nimic și veți fi fericiți!"

Ca să ne dăm seama despre cum au câștigat unii din boșii lumii în ultimii 2 ani ai Pandemiei, sa menționăm că numai din punctul de vedere al trezoreriei americane s-au printat aproximativ 20 trilioane de dolari (20 de mii de miliarde) conform sursei de AICI. În ultimii 200 de ani se printaseră doar 4 trilioane de dolari. Deci 80% din dolarii actuali s-au printat în ultimii 2 ani.

Nu vorbim aici si despre câți euro s-au tipărit, care au alimentat "familiile" bogatașilor de pe piața europeana, ci doar de dolari, pentru că sunt luați ca referință în averile globale. Practic, asta arata ca banii actuali - în totalitatea lor - nu mai au nicio valoare si ca odata eliberați de sub controlul bancar, banci detinute de „o mână de bogați ai planetei", toate economiile se vor prăbuși ca la un semn. Deocamdata economiile locale sunt sustinute de valutele locale, care au devenit "bani virtuali" in relatie cu dolarul. Adica, lumea are doar impresia ca mai are economii, ca primesc plati si fac plati in bani locali...

Odata cu economiile nationale, cand va veni "eliberarea financiară", se va distuge si capitalul clasei de mijloc, rezervele bancare ale populatiei, dând prilejul unei reorganizarii globale financiare, un segment important al Marii Resetari prin care populatia globala „nu va detine nimic, dar va fi fericita", conform declaratiei lui Klaus Schwab, seful Forumului Economic Mondial, care recent s-a laudat cu "școala sa de la Davos care a pregatit liderii mondiali".

Asa ca Pandemia n-a fost niciodată despre virus si sanatate planetara. In vreme ce popoarele celor 194 de guverne care au actionat „la unison" (indiferent de regimuri politice) - cu restrictii, lockdown-uri, vaccinari forțate si segregari - „plecau după fentă" comentand absurdul situațiilor si contrazicerile autoritatilor (voit aduse in prim plan pentru a abate atentia), în vreme ce oamenii se imparteau intre vaccinati si nevaccinati, intre vaccinisti si anti-vaccinisti, cei ce detin fraiele planetei intrau in pasul esential al Great Reset, imbogatindu-se peste masura si tiparind bani ca sa imprumute statele si sa faca achizitii și speculatii financiare, pregatind terenul pentru prabusirea economiilor globale si saracirea populatiei. Asta dupa ce averile lor personale si cele din fonduri de investitii gen Vanguard si Blackrock (care detin aproape toate marile companii ale lunii) vor fi fost puse la adapost in alte asseturi, inclusiv viitoarele monede virtuale.

Cand vorbim de astfel de averi, ne referim doar la bani, nu punem la socoteala si proprietatile in terenuri, alte imobiliare, actiuni in companii etc. Astea reprezinta restul pana la 17 triloane de dolari, conform acelorasi surse. Ca să realizati cum s-au tranzactionat actiunile, 1,5 trilioane s-au dus în bursă, mai mult decât în ultimii 20 de ani adunați. Cat despre monede virtuale, deocamdata doar 1,5 trilioane s-au investit în criptomonede. Restul au generat o inflatie mondiala printr-un consm accelerat (prin imprumuturi masive ale statelor - de pildă România a imprumutat aproape 200 de miliarde de dolari in acesta perioada), iar banii s-au intors in averile personale si ale companiilor „greilor" planetei.

Practic, banii tipariti au fost „spalați" prin Pandemie de cei care i-au tiparit. Ca la Mafie. Guvernele au devenit masinariile optime de spalat bani pandemici - pandemodolari. "Băieții deștepți" ai planetei, le-au dat valoare banilor tipăriți doar pentru averile lor personale, în rest - deja - sărăcindu-i pe ceilalti (cei multi), deocamdata, economiile, fiind tinute sub control ca sa nu se prabuseasca sub inflatie de catre banci, pana la acel „semn" de care aminteam. O alta forma de control este circulatia banilor intre stat si indivizi, de pilda prin criza energetică și războiul energetic care tocmai s-a "afișat" opiniei publice mondiale, prin "situatia din Ucraina", de pildă. Ucraina fiind deja detinuta de una din marile familii, printre cele mai vechi "acționare" planetare, manevra facuta printr-un alt fond de investitii.

Sa mai recapitulam din stirile lunillor trecute ca tot in acesti doi ani, in topul de „lux" al miliardarilor planetei au mai aparut peste 500 de noi membri, in vreme ce 100 dintre cei de la varf au averi personale intre 100 si 500 de miliarde de dolari, conform Oxfam, organismul care contabilizeza averile mondiale.

Din aceste 20 de triloane de dolari tipăriti, 5 triloane se regasesc in averi personale directe ale "premianților", conform CNN. In momentul de fata, clubul milionarilor reprezinta 2.662 de persoane la nivel global, detinand 13,76 triloane de dolari in averi personale din conturi bancare (respectiv aproape 70% din totalul banilor nou scosi pe piata). Conform Oxfam, cei din top 10 miliardari si-au dublat averile in timpul pandemiei. Iar 50% din averea totala este detinuta in majoritate de 26 de familii repartizate pe glob. Acum e clar despre ce a fost vorba si ce urmeaza?!