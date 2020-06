Baronul PSD Niculae Bădălău a fost cercetat că a furat un container al nașului său

Niculae Bădălău, liderul PSD filiala Giurgiu a intrat din nou in atentia presei, dupa ce in perioada post-Dragnea a stat "la cutie", cum s-ar spune. Oarecum, daca tinem cont de faptul ca si celebra achizitie de materiale anti-COVID 19 ale buticului din Bolintin, in valoare de milioane de euro, ar avea surse ocultate tot pe traseul baronului giurgiuvean.

Badalau vrea, din nou, să ajungă la Curtea de Conturi a României, mai exact vicepreședinte la Autoritatea de Audit. Puțină lume știe, insa, că Bădălău - supranumit si "Ficățel", pentru o spaga in ficătei de pui, despre care a relatat pe larg presa locala - i-a furat nașului său de la nunta de argint un container birou pe care, ulterior, i l-a returnat, dar asta doar pentru că nașul său l-a iertat ca să poată candida din nou, în 2016, la Senat, după cum relateaza puterea.ro.

Nicolae Bădălău a decis ca, la nunta de argint, să-l aibă ca naș pe omul de afaceri Ioannis Kassianos, pe al carui pe yacht, în Grecia, s-a plimbat prin insule pe banii grecului. La scurta vreme, nașul a constatat că finul îl lucrează pe la spate, adică îl fură prin firma unui lichidator judiciar foarte, foarte apropiat de Bădălău.

În 2014, societatea de lichidatori judiciari Phoenix Lar IPURL Giurgiu, reprezentată de Mariana Rădoi, a fost desemnată să administreze procedura de faliment a unei firme a omului de afaceri grec, Kassianos SRL. Ulterior, firma Marianei Rădoi a organizat o licitație de vânzare a unor bunuri deținute de firma lui Ioannis Kassianos, mai exact a unui „container birou dublu". Cine vine la licitație și cumpără containerul? Tocmai firma familiei Bădălău, NBG SRL din Bolintin Vale, avându-l ca administrator pe fiul baronului PSD de Giurgiu, Gabriel Bădălău.

Numai că, fiul lui Bădălău îi ia nașului un alt container decât cel achiziționat prin licitație. Nașul Ioannis descoperă containerul furat „în curtea lui Bădălău Nicolae și Bădălău Gabriel" și face „plângere penală împotriva lichidatorului și a angajaților săi, dar și împotriva persoanelor care dețineau bunul", adică împotriva lui Nicolae și Gabriel Bădălău, mai relateaza sursa citata.

Din acel moment, Bădălău și-a dat seama că nu mai poate candida pentru un nou mandat de parlamentar, fiind parte în Dosarul nr. 321/P.2015, unde era acuzat de „săvârșirea infracțiunilor de furt calificat, complicitate la furt calificat și abuz în serviciu". Ca atare, Bădălău se întorce spășit, cu coada între picioare, la nașul său, și-l roagă în genunchi să-l ierte, adică să-și retragă plângerea împotriva sa. Mai exact, să declare că el nu a participat la furtul containerului, deși acesta fusese găsit la el acasă.

Omul de afaceri grec cade în plasa întinsă de baronul giurgiuvean, îl iartă și declară în instanță, pe data de 07.10.2015, că „nu are nicio pretenție penală sau civilă față de Bădălău Nicolae" solicitând însă, continuarea „cercetării penale față de lichidator și angajații acestuia". Dar, înaintea acestei declarații, mai exact pe 10.09.2015, Bădălău îi returnase deja omului de afaceri grec, printr-un reprezentant al firmei familiei sale, containerul în valoare de 9.746,10 lei. Practic, prin returnarea containerului, Bădălău a recunoscut că îi furase containerul nașului său. Ulterior, prin Ordonanța din 28 octombrie 2015, procurorul Octavian-Virgiliu Ojog de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție dispune „clasarea cauzei privind plângerea formulate de către persoana vătămată Ioannis Kassianos, față de Bădălău Nicolae, pentru infracțiunea de furt calificat, faptă prevăzută de art.229 din Codul penal, întrucât fapta nu există".

Totodată, procuroul a dispus „disjungerea cauzei cu privire la săvârșirea infracțiunilor de către Rădoi Mariana, Duță Constantin, Ciurea Elena și Bădălău Gabriel" și „declinarea cauzei spre competentă soluționare, Parchetului de pe lângă Judecătoria Bolintin Vale". Dar, după ce s-a văzut scos basma curată, Bădălău a uitat de nașul său, însă în schimb a continuat să-l hărțuiască și să-l prăduiască prin intermediul lichidatorului său de încredere, Mariana Rădoi. Fapt pentru care, pe 2 februarie 2016, omul de afaceri grec îi trimite lichidatorului Mariana Rădoi o notificare prin care o somează să înceteze abuzurile și ilegalitățile împotriva sa.

Sa mai spunem ca in 1988, Niculae Bădălău a fost arestat preventiv timp de două săptămâni și a fost condamnat un an de zile la locul de muncă, pentru că a furat patru saci de grâu din pătulul C.A.P. Malu Spart. Ulterior, însă, a fost grațiat de Ceaușescu. În sentința Judecătoriei Giurgiu se menționa la acea vreme că „în ziua de 13.01.1988, inculpatul Bădălău Nicolae, subinginer la ICAPA Giurgiu, profitând de neatenția muncitorilor din cadrul Bazei de recepție Malu Spart, care serveau masa de prânz, a sustras 4 saci de grâu în greutate de 12 duble dintr-un pătul, pe care i-a transportat la locuința inculpatului Gheorghe Dumitru cu autoturismul Dacia 1300 nr. 3-B-5440, proprietatea sorei sale, vânzându-i acestuia cu suma de 1.200 lei."