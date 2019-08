Bastarzii CK de la Oradea sunt buni de legat: Noi dovezi privind abuzuri grave ale procurorilor Man si Ardelean

Am publicat peste 40 de articole privind abuzurile, favoritismele, falsurile si alte nelegalitati ale procurorilor Ciprian Man si Cristian Ardelean de la Serviciul Teritorial Oradea al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), unde primul a fost sef, iar cel de-al doilea a fost mana sa dreapta, cunoscuti, ca si Lucian Onea si Mircea Negulescu de la " unitatea de elita " din Ploiesti, drept copii de suflet ai zeitei anticoruptie Codruta Kovesi (nume si prenume ce se pot scrie prescurtat cu initialele CK, care se pot citi Ceka, prima denumire a politiei politice sovietice, ulterior NKVD si KGB).

Trista realitate este ca fosta sefa a DNA , Codruta Kovesi, si fostul sef operativ al SRI, generalul Florian Coldea, doi complexati provinciali, au transformat binomul SRI-DNA intr-o veritabila politie politica de tip bolsevic in Romania postcomunista. De altfel, generalul Coldea avea o privire haituita si complexata asemanatoare cu a lui Lavrenti Beria, temutul sef al NKVD din vremea lui Stalin, si o frunte bantuita asemanatoare cu a lui Felix Djerzinski, primul sef al CEKA, in vremea lui Lenin, in timp ce Codruta Kovesi avea de regula o privire cam bovina.

Exclusi din DNA, urmariti penal si trimisi in judecata disciplinara

Dezvaluirile despre bastarzii CK de la Oradea au culminat la inceputul acestui an, cand avocatul Razvan Doseanu a difuzat o inregistrare audio din care rezulta ca acestia discutau despre intimidarea si aservirea unor judecatori de la Sectia Penala a Curtii de Apel Oradea, prin intocmirea de dosare penale acestora sau unor judecatori pensionati cu care se aflau in relatii apropiate, pentru a pronunta solutii favorabile in dosarele instrumentate de DNA cu trimitere in judecata. Sectia de Investigare a Infractiunilor din Justitie(SIIJ) s-a sesizat imediat si a constituit un dosar penal in care a inceput urmarirea penala impotriva procurorilor Man si Ardelean, care mai aveau vreo 6-7 dosare inregistrate la aceasta sectie. Totodata, in scurt timp, la cererea sefului interimar al DNA, Calin Nistor, Consiliul Superior al Magistraturii(CSM) a hotarat excluderea celor doi procurori din DNA si transferarea lor la Parchetul de pe langa Tribunalul Bihor. Ulterior insa anchetarea celor doi procurori de la Oradea a trenat, impotriva lor neluandu-se masuri preventive si nedispunandu-se inca trimiterea lor in judecata, ca in cazul fratilor lor de cruce de la DNA Ploiesti, probabil ca si datorita volumului mare de activitate, numarului redus de procurori si altor probleme cu care se confrunta SIIJ.

In cursul lunii iulie, Inspectia Judiciara din cadrul CSM a dispus insa trimiterea in judecata disciplinara a procurorilor Man si Ardelean pentru manifestari ce aduc atingere onoarei sau probitatii profesionale ori prestigiului justitiei,savarsite in exercitarea atributiilor de serviciu si legate de discutiile si practicile privind timorarea unor judecatori de la Curtea de Apel Oradea, prin fabricarea de dosare penale. Tot in luna iulie, Inspectia Judiciara a trimis-o in judecata disciplinara pe judecatoarea Crina Muntean de la Tribunalul Bihor,pentru nerespectarea in mod grav sau repetat a dispozitiilor privind distribuirea aleatorie a cauzelor.Crina Muntean a detinut functiile de vicepresedinte al Tribunalului Bihor, presedinte al Sectiei Penale si judecator de drepturi si libertati la aceasta instanta. Este deja de notorietate ca aceasta a inlesnit abuzurile celor doi procurori,cu care era in relatii de prietenie, prin eliberarea la discretie a unor mandate de interceptare, de perchezitie si de arestare, inclusiv impotriva unor judecatori, procurori, avocati si politisti, care au fost achitati ulterior pentru faptele retinute sau pentru majoritatea acestora.

Agatarea lui Helwig si spalarea Crinei

Recent a incercat sa spele imaginea judecatoarei Crina Muntean si, implicit, a procurorilor Man si Ardelean publicatia Newsweek Romania, unde s-au aciuat mai multi gornisti ai binomului SRI-DNA, ca Sabin Borcan(acesta fiind numele sau din buletin, nu Orcan), Mircea Marian, Ramona Ursu. Potrivit unor surse, aceasta publicatie ar fi fost infiintata si este stipendiata cu concursul generalului Florian Coldea , care a fost trecut in rezerva si la pensie in iarna anului 2017. Un fapt mai putin stiut este ca , dupa eliminarea generalului Coldea din SRI, vajnicii procurori de la DNA Oradea au incercat sa-i fabrice, la ordin de la Bucuresti, in timp ce Codruta Kovesi era inca sefa DNA, un dosar pentru fapte de coruptie actualului director al SRI, Eduard Helwig, originar din zona, legat de niste afaceri mai vechi cu o firma a controversatului afacerist oradean Adrian Tarau, fiul unui fost prefect PSD de Bihor, devenit cunoscut datorita scandalului declansat dupa ce a fost arestat de fostul procuror Alexandru Lele in timpul guvernarii Adrian Nastase.

Intr-un interviu lung, publicat de Neesweek Romania in doua parti, judecatoarea Crina Muntean incearca sa se disculpe si sa se victimizeze vizavi de trimiterea sa in judecata disciplinara, prezentandu-se drept o luptatoare eroina, indeosebi impotriva coruptiei din justitie, care este vanata de grupurile de interese penale din justitia bihoreana, constituite din avocati si judecatori nominalizati, prin intermediul Inspectiei Judiciare si a unor judecatori din CSM. O sa revenim in curand cu privire la faptele de glorie ale acestei puritane si purificatoare autoproclamate a justitiei bihorene, incepand cu modul dubios in care a dobandit si a instrainat un apartament atribuit in perioada in care a fost judecatoare stagiara la Judecatoria Negresti Oas din judetul Satu Mare.

In apararea acestei judecatoare si implicit a celor doi procurori, a sarit pe Facebook, precum un catel de curte, autoproclamatul luptator pentru independenta si integritatea justitiei, Vasilica Cristi Danilet, fost membru al CSM, care se afla in relatii de prietenie cu cei trei din perioada in care a fost judecator la Judecatoria Oradea. Muhajedinul Danilet a sarit in apararea celor trei si in vremea in care era membru al CSM, inclusiv printr-o depozitie de martor in favoarea judecatoarei Muntean intr-un dosar fabricat de procurorul Man avocatilor Ioan si Daniela Sava, in care au fost trimisi in judecata pentru un santaj inchipuit la aceasta judecatoare, pentru care au fost achitati definitiv de Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu motivatia ca fapta nu exista . De exemplu, dupa ce procurorul Cristian Ardelean a fost depistat, in urma unui control efectuat in prima perioada in care a activat la Parchetul de pe langa Tribunalul Bihor, cu zeci de dosara lasate in nelucrare si cu zeci de inregistrari audio-video tinute vraiste, iar sefii sai intentionau sa faca demersurile legale pentru a fi dat afara, judecatorul Danilet a intervenit telefonic, in calitate de membru al CSM, la prim-procurorul de atunci al Parchetului Bihor, Viorel Gavra, solicitandu-i sa-l mentina in functie pentru ca este baiat bun si de perspectiva.

Ardelean si Muntean, buni de puscarie

Recent am intrat in posesia unor noi informatii si dovezi (inregistrari audio si documente) privind abuzuri comise de procurorii Ciprian Man si Cristian Ardelean, inclusiv cu concursul nemijlocit al judecatoarei de drepturi si libertati Crina Muntean. Astfel, din inregistrarea unei discutii purtate de procurorul Ardelean, in perioada in care activa la Parchetul de pe langa Tribunalul Bihor inainte de a fi promovat la DNA, cu prim-procurorul Vasile Popa, rezulta ca vajnicul legalist a aranjat cu judecatoarea Muntean sa vina la instanta intr-o zi de duminica, impreuna cu o grefiera, pentru a dispune mentinerea arestarii preventive pentru doi inculpati intr-un dosar in care emisese rechizitoriu si a aflat in ultima zi ca le expira mandatul de arestare. Conform legii penale (art. 207 alin.1 din Codul penal) si practicii judiciare in materie, procurorul Ardelean trebuia sa inainteze instantei rechizitoriul cu dosarul cauzei cu cel putin cinci zile inainte de expirarea arestarii preventive, iar nerespectarea acestui termen este sanctionabila cu nulitate absoluta . In conditiile date, cei doi inculpati ar fi trebuit pusi in libertate de judecatoarea de drepturi si libertati la data respectiva.

Desi vajnicul procuror a inaintat Tribunalului Bihor rechizitoriul cu dosarul cauzei doar in ziua in care expira arestarea celor doi inculpati, care era si zi nelucratoare, de duminica, respective in data de 1 februarie 2014, si cu toate ca nu putea studia in cateva ore un dosar care insuma 24 de volume, judecatoarea Crina Muntean, care detinea atunci si functia de presedinte a Sectiei Penale, a emis o incheiere prin care a mentinut arestarea preventiva a inculpatilor in cauza. Solutia a fost emisa in dosarul Tribunalului Bihor nr. 513/111/2014, prin incheierea pronuntata in data de 2 februarie 2014, prin care a fost mentinuta arestarea preventiva fata de inculpatii Ciprian Claudiu Bara si Robert Titi, arestati si trimisi in judecata pentru evaziune fiscala, respectiv complicitate la evaziune fiscala. Stupefiant este ca aceeasi judecatoare a pronuntat o solutie contrara intr-un alt dosar al Tribunalului Bihor, inregistrat sub nr. 1641/111/2015, in care, prin incheierea din 20 mai 2015, a constatat nulitatea absoluta a propunerii formulate de Serviciul Teritorial Oradea al DIICOT privind prelungirea arestarii preventive dispusa fata de cinci inculpati, pentru motivul ca nu a fost formulata cu cel putin cinci zile inainte de expirare, fiind inregistrata numai cu patru zile inainte .De unde se vede ca(scuzati cacofonia!) Crina justitiei bihorene a fost pentru unii procurori muma, iar pentru altii ciuma .

Din inregistrare rezulta, pe langa intelegerea nelegala, vadit abuziva si lovita de nulitate absoluta, si nivelul profesional precar si limbajul de mahala al procurorului Ardelean. Procurorul prostovan ajunge sa se planga ca nici judecatoarea care a emis mandatul de arestare, nici politistii care lucrau in dosar si nici cei de la Arest nu l-au informat cand expira arestarea celor doi inculpati, de parca nu era obligatia sa primordiala de serviciu sa verifice termenul de expirare a mandatului de arestare preventiva. Realitatea este ca procurorul Ardelean nu si-a supravegheat propriul dosar de urmarire penala si a uitat sa ceara prelungirea arestarii preventive a inculpatilor Bara si Titi. Prin manoperele lor nelegale, procurorul Ardelean si judecatoarea Muntean au mentinut in arest preventiv doi incupati care trebuiau eliberati, devenind astfel suspecti cel putin de savarsirea infractiunii de lipsire de libertate in mod ilegal.

Santajarea unor judecatori prin fabricarea de dosare parintilor acestora

Au aparut informatii si inregistrari si cu privire la alte practici de santajare uzitate de procurorii Man si Ardelean la adresa unor judecatori de la Sectia Penala a Curtii de Apel Oradea, prin fabricarea unor dosare de coruptie unor membri de familie ai acestora( parinti, frati, soti). Astfel, procurorul Man i-ar fi fabricat un dosar de luare de mita tatalui judecatorului Antik Levente( Antik Bela), care era medic psihiatru la Spitalul de Psihiatrie Nucet din judetul Bihor, pe care l-a tinut mult timp la sertar. Iar procurorul Ardelean i-ar fi fabricat un dosar de coruptie tatalui judecatorului Ovidiu Petru Musta( Petru Musta), care era primar in comuna Popesti din judetul Bihor. Cert este ca judecatorii Antik si Musta au devenit in ultimii ani judecatorii cei mai concesivi, mai serviabili de la Curtea de Apel Oradea in dosarele instrumentate de DNA cu trimitere in judecata. Inclusiv din discutiile dintre procurorii Man si Ardelean date publicitatii in ianuarie a.c. rezulta ca, la Curtea de Apel Oradea, completele conduse de judecatorii Antik si Musta erau cele mai favorabile DNA.

La comanda procurorului Man, judecatorul Antik i-a condamnat cu executare, respectiv cu suspendare, in prima instanta, pe sotii Ioan si Daniela Sava in dosarul privind santajul inventat la adresa judecatoarei Crina Muntean, in care au fost achitati ulterior de Inalta Curte de Casatie si Justitie. Tot la comanda lui Man, judecatorul Musta l-a condamnat cu executare pe comisarul sef de politie Gheorghe Sava din Oradea pentru fapte de coruptie discutabile, pentru care fusese achitat, in prima instanta, de Tribunalul Bihor. Pe de alta parte, la comanda procuroru lui Ardelean, judecatorul Musta l-a condamnat definitiv cu executare pe comisarul sef de politie Adrian Bota din Satu Mare, intr-un dosar intocmit in baza denunturilor si declaratiilor unor interlopi, cu condamnari penale la activ. Limbutul si fudulul Ardelean s-a laudat ca a aranjat cu completul de judecata de la Curtea de Apel Oradea ca politistul Bota sa fie condamnat mai substantial in apel. Noile informatii si dovezi ar trebui sa determine o reluare urgenta si o intensificare substantiala a urmaririi penale impotriva procurorilor Ciprian Man si Cristian Ardelean, existand temeiuri inclusiv pentru arestarea preventiva a celor doi bastarzi CK. Iar locul amicei si complicei Crina este tot intr-un loc mai racoros.

Valer Marian