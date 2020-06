Batalia pentru PUZ-ul Sectorului 1 se duce pe toate fronturile. Nicusor Dan si Clotilde Armand au temeri serioase ca documentatia sa se aprobe!

Scandalul PUZ-ului Sectorului 1 pare a fi batalia decisiva din aceasta pre-campanie electorala. Spiritele partinice sunt la maxim antrenate in aceasta lupta, la fel si nervii "concurentilor", intinsi la limita rezistentei. Din nefericire, batalia se poarta pe mai multe planuri, nu numai electoral, ci si in instanta, iar cei care pierd sunt - ca de obicei - cetatenii.

Exista in spatiul public si mai cu seamă în mediul online un set de acțiuni concertate de simpatizanți ai lui Dan Nicușor si ai Clotidei Armand - de pe frontul USR - in legatura cu riscul ca documentatia PUZ sector 1 sa se aprobe. Aprobarea acestuia ar fi o victorie imensa a contracandidatului Daniel Tudorache, actualul primar al Sectorului 1. Si, implicit, un punct in plus pentru Gabriela Firea, primarul general al Capitalei. Mai precis, reprezentantii USR-PNL (caci e posibil ca nu numai Nicusor Dan, ci si Clotilde Armand sa fie sustinuta la randul ei de liberali) sustin prin declarații publice ca PUZ-ul promovat de actuala administratie va schimba in sens negativ spațiul întregului sector 1.

Sa facem, insa, un mic exercițiu de logica. În foarte scurt timp vor avea loc alegerile locale. Cei doi vor candida la poziții înalte în administrația locală. Ei se si lauda ca vor câștiga cu brio alegerile. Presupunând că PUZ-ul de sector crează reglementări incorecte, cei doi vor avea un lucru foarte simplu de făcut: sa nu promoveze acele investiții care conform temerilor si convingerilor lor ar fi negative pentru București. E simplu. Altminteri, nu putem crede altceva decat ca le este teama ca nu vor câștiga alegerile, asa cum se lauda. Este dovada cea mai logica a faptului ca folosesc manipularea cetățenilor în scopuri electorale.

Nicusor Dan si Clotilde Armand au susținut în nenumărate rânduri că se va tăia pădurea Băneasa si ca in parcul Herăstrău se vor construi mall-uri sau locuințe. Pentru oricine studiaza PUZ-ul si nu se lasa manipulat de fake-news, cautand latura obiectiva a chestiunii in cauza, ambele afirmații sunt nu doar false, dar total in contradictie cu documentatia respectiva in curs de avizare. Prin acest PUZ, se încearcă trecerea în extravilan a tuturor suprafețelor de pădure astfel încât să fie IMPOSIBILA obținerea vreunei autorizații de construire. Trecerea în extravilan se va opera deodată cu aprobarea PUZ-ului de sector. Pana atunci insa câteva zeci de hectare de pădure sunt reglementate de actualul PUG in vigoare ca fiind construibile.

Ne putem pune și întrebarea dacă nu cumva reprezentanții Uniunii Salvati Romania - pe care o parte din internauti o califica drept "Uniunea Sabotați România", mai degraba, dupa scopurile urmarite de liderii ei - urmăresc chiar mai mult decât sabotarea, având chiar intenții demne de anumite porecle vehiculate în spațiul public, de genul "Dăm Plicușor", adresata candidatului la Primaria Capitalei, bazata pe acuzatii care au venit din presa vizavi de evenimente din trecutul lui Dan Nicușor (se pot gasi pe Google lesne aceste afirmatii in ziarele de investigatii).

Sa ne uitam, de asemenea, ca parcul Herăstrău este VERDE, si ca el aparține în continuare bucureștenilor. Asta se vede cu ochiul liber, daca scoti capul din facebook - acolo unde bombardeaza cu fake-news cei doi "razboinici" - si te duci pana in parc. La fel si padurea. Prin PUZ sunt propuse spre viabilizare toate străzile și sunt propuse trasee de biciclete de peste 110 km. Tot prin PUZ sunt propuse spre trecerea în domeniul public a peste 50 ha în vederea realizării de spatii verzi, square-uri si parcuri. La fel, sunt propuse grădinițe, școli, parcări, trasee noi de tramvai, modernizarea infrastructurii rutiere pe toată suprafața sectorului, modernizări de rețele de apă și canalizare. Acestea se vor face doar după aprobarea PUZ-ului. Asa este legislația. Pentru investiții este nevoie de un plan urbanistic zonal.

Si atunci, ne intrebam, agitația celor doi mai sus numiti este data de ce? De teama ca vor găsi un PUZ perfectibil, dar cu proiecte propuse, proiecte care seamănă cu proiectele cu care ei se lauda? Le e teama ca nu vor putea sa se scuze pentru viitoarele nereușite? Nu vor mai avea pe cine sa de vina, sa zică: cei pe care i-am inlocuit nu au făcut nimic? Vor fi nevoiți să muncească, sa organizeze? Sau le este teama ca nu vor câștiga și că alții vor face si vor avea realizări, asa cum trebuie sa fie normalitatea, pentru cetățeni, si ei nu vor mai putea activa sub egida Uniunii Sabotati România.