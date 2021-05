Bela Karolyi, prins cu minciuna in cazul Nadiei Comaneci: "Stilul sau uzurupator a iesit repede la iveala"

Antrenorii romani de etnie maghiara, Bela si Marta Karolyi, si-au asumat dintotdeauna rolul de descoperitori ai Nadiei Comaneci. Toata lumea stia ca acest lucru nu e adevarat, insa Bela Karolyi a inventat o poveste si s-a tinut de ea.

In cartea "Nadia si Securitatea", scrisa de Stejarel Olaru, se aminteste si povestea sotilor Bela si Marta Karolyi. Ei au ajuns la Onesti in 1968, dupa o perioada de cativa ani petrecuta in Valea Jiului, la Lupeni si la Petrosani. Bela nu avusese nicio treaba cu gimnastica si fusese repartizat ca antrenor de handbal la o scoala sportiva din Onesti. Sotia sa, Marta era "ajutorul" lui Valeriu Munteanu, care pregatea o grupa de gimnaste preluate de la Marcel Duncan, adevaratul descoperitor al Nadiei. Abia dupa plecarea la Bucuresti a lui Valeriu Munteanu, Bela Karolyi a ajuns antrenor de gimnastica impreuna cu sotia lui. Marcel Duncan si Valeriu Munteanu au fost stersi din "istoria" Nadiei de catre Karolyi.

"De-a lungul anilor, Bela Karolyi nu a mentionat vreodata rolul pe care cei doi antrenori l-au avut, de parca acestia nici n-ar fi existat, iar atunci cand jurnalistii romani sau straini i-au pus intrebari despre inceputurile activitatii sale a declarat ca el si sotia lui nu au continuat munca nimanui, ca povestea Nadiei a inceput odata cu ei. De altfel, de fiecare data cand a fost rugat sa-si aminteasca felul in care a inceput colaborarea cu ea, a evocat un episod petrecut in curtea unei scoli in Onesti. Nu stim cand a plasmuit aceasta istorisoara, dar a spus-o in public incepand cu anul 1975, dupa ce a obtinut primul success major la gimnastica, la Europenele din Norvegia", se arata in carte.

"Stilul uzurupator al antrenorului a iesit repede la iveala", mai scrie autorul cartii, care aminteste ca Bela Karolyi a fost si e subiectul unor note informative ale Securitatii din care reiesea ca a fost total lipsit de onestitate fata de colegii sai, atunci cand si-a asumat toate meritele in formarea Nadiei. "Karolyi a descris de atat de multe ori scena petrecuta in curtea scolii sau a gradinitei - in interviuri, in cartea sa autobigrafica, cartile altor autori, incat probabil ca a reusit sa se convinga singur ca asa s-a si intamplat."