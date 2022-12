Ben Armstrong: Există o mulțime de dovezi că vaccinurile COVID-19 pot afecta creierul!

Dovezile indică în mod covârșitor faptul că vaccinurile împotriva coronavirusului Wuhan (COVID-19) pot provoca leziuni cerebrale. Cu toate acestea, așa-zișii experți în sănătate continuă să nege toate dovezile care susțin posibilitatea ca vaccinurile COVID-19 să poată afecta creierul.

"Nu, nu există nicio dovadă solidă care să susțină această afirmație", a declarat Dr. Kelly Cawcutt, expert în boli infecțioase la Centrul Medical al Universității din Nebraska, referindu-se la afirmația conform căreia vaccinul COVID-19 poate ucide celulele creierului. "Vaccinurile COVID-19 nu intră în organism și ucid în mod acut celulele creierului și ale inimii. Ceea ce contează este modul în care organismul unei persoane interacționează cu proteina spike, fie din infecția în sine, fie din vaccin." Ea a adăugat că cazurile care arată modul în care vaccinul a afectat creierul sunt incidente izolate și nu dovedesc că vaccinurile afectează creierul publicului general vaccinat.

Ben Armstrong este de altă părere. "Poate vaccinul să afecteze creierul? Au existat numeroase dovezi că da", a declarat Armstrong în timpul unui episod recent al emisiunii "The Ben Armstrong Show". El a recunoscut că leziunile cerebrale induse de vaccinul COVID-19 nu sunt la fel de frecvente ca efectele adverse mai populare ale acestuia, cum ar fi inflamația inimii.

Rhoda Wilson, care scrie pentru The Expose, a remarcat că ea crede că multe persoane care au luat vaccinuri COVID-19 au suferit leziuni cerebrale. Într-un articol, Wilson a menționat că nu multe studii au privit modul în care vaccinul COVID-19 afectează sănătatea și funcția creierului. Ea a pus acest lucru pe seama nerăbdării autorităților de reglementare, cum ar fi Agenția de reglementare a medicamentelor și produselor de sănătate din Regatul Unit și Administrația pentru alimente și medicamente din Statele Unite, "de a autoriza un produs despre care părea să lipsească informațiile".

Există, de asemenea, dovezi care dovedesc că ARNm din vaccinurile COVID-19 ale Pfizer și Moderna a fost găsit în creier, alături de alte organe importante precum inima, plămânii, ficatul și testiculele. Mai sunt încă necesare mai multe studii, inclusiv unul care să investigheze dacă nanoparticulele lipidice din vaccinurile COVID-19 pot transporta ARNm peste bariera hemato-encefalică, bariera semipermeabilă care împiedică anumite substanțe din sânge să treacă în lichidul protector care acoperă sistemul nervos central.

"Este vital să știm dacă acest lucru se întâmplă, deoarece, dacă se întâmplă, atunci toate pariurile sunt anulate în ceea ce privește ceea ce s-ar putea întâmpla cu creierul", a scris Wilson. Dacă acest lucru se întâmplă, ea a remarcat că "neuronii, celulele creierului, ar putea fi marcate ca fiind străine de către sistemul imunitar al organismului. Și pe măsură ce se vor administra mai multe injecții de rapel, problema se va înrăutăți". Armstrong a spus că amploarea daunelor pe care le poate provoca vaccinul este ceva ce lumea va afla doar cu timpul. Ceea ce îl îngrijorează este modul în care acest lucru îi va afecta pe copii, care sunt mai vulnerabili din cauza sistemului lor imunitar în curs de dezvoltare.

"Unii experți, consilieri și autorități de reglementare vă vor spune că riscurile sunt mici, dar de unde pot ști asta?", a spus Armstrong. "Și ce înseamnă "mici"? Ei ne-au spus că problemele de coagulare a sângelui sunt mici". Urmăriți acest episod al emisiunii "The Ben Armstrong Show" de la The New American, în care gazda Ben Armstrong discută despre daunele pe care vaccinurile COVID-19 le provoacă creierului.