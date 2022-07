Biden l-a amenințat în 2016 pe fostul președinte ucrainean Poroșenko cu asasinarea, dacă va coopera cu Trump!

Scurgerile audio din 2016 arată că vicepreședintele de atunci, Joe Biden îl amenință pe fostul președinte al Ucrainei Petro Poroșenko cu asasinarea dacă acesta cooperează cu viitoarea administrație Trump.

Un raport al One America News Network (OAN) despre un apel telefonic înregistrat pe 16 noiembrie 2016 - la două săptămâni după victoria electorală șoc a lui Donald Trump împotriva lui Hillary Clinton - care dezvăluie vocea lui Biden ce l-a avertizat pe Poroșenko asupra colaborării cu Trump. Această înregistrare a fost distribuită și circulă pe rețelele de socializare.

„Acest lucru se apropie foarte, foarte mult de ceea ce nu vreau să se întâmple. Nu vreau ca Trump să ajungă într-o poziție în care crede că este pe cale să cumpere o politică în care sistemul financiar se va prăbuși și va fi căutat să verse mai mulți bani în Ucraina", i-a spus Biden fostului președinte al Ucrainei.

Scurgeri audio de la câteva zile după alegerile din 2016, înainte de învestirea lui Trump - Biden îl sună pe Poroșenko, pe atunci șef al Ucrainei, și îl amenință cu asasinarea dacă cooperează cu viitoarea administrație Trump.

Leaked audio from days after the 2016 election, before Trump’s inauguration—Biden calls Poroshenko, then head of state of Ukraine, and threatens him with assassination if he cooperates with the incoming Trump administration. pic.twitter.com/j3dDzYU3gd