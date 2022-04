Big Brother nu ne urmărește, îl urmărim noi pe el! Cum să controlezi omenirea prin intermediul divertismentului de tip reality TV

Încă o dată, programarea s-a schimbat. Ca un ceasornic, acoperirea mediatică a ultimei crize și-a schimbat viteza. Am trecut de la izolarea COVID-19 la drama alegerilor Trump-Biden, la criza Rusia-Ucraina, la audierile de confirmare a lui Ketanji Brown Jackson, la agresiunea lui Will Smith asupra comediantului Chris Rock în fața camerelor de filmat la ceremonia de decernare a premiilor Oscar. Distracțiile, denaturările și teatrul politic continuă să apară.

"Big Brother nu ne urmărește, de bună seamă. Îl privim, de la noi... Când o populație este distrasă de banalități, când viața culturală este redefinită ca o rundă perpetuă de divertisment, când o conversație publică serioasă devine o formă de discuție copilărească, când, pe scurt, un popor devine un public și afacerile sale publice sunt un spectacol de vodevil, atunci o națiune este în pericol; moartea culturii este o posibilitate clară." (Profesorul Neil Postman)

Reality show-ul constant care este viața în statul polițienesc american alimentează apetitul vorace al cetățenilor pentru drame și telenovele palpitante. La fel ca lumea fabricată în filmul lui Peter Weir, The Truman Show (1998), în care viața unui om servește drept bază pentru un spectacol de televiziune pus în scenă cu meticulozitate pentru a vinde produse și a crește audiența, scena politică americană a fost transformată de-a lungul anilor într-un exercițiu atent calibrat de manipulare, polarizare, propagandă și control al unei populații.

Aceasta este magia reality show-urilor care trec drept politică astăzi: atâta timp cât suntem distrați, amuzați, ocazional indignați, mereu polarizați, dar în mare parte neimplicați și mulțumiți să stăm în scaunul de spectator, nu vom reuși niciodată să prezentăm un front unit împotriva tiraniei (sau a corupției și incompetenței guvernamentale) sub orice formă, scrie Reseau International. Cu cât ni se arată mai mult, cu atât mai mult este posibil să ne așezăm în scaunele noastre confortabile și să devenim spectatori pasivi, mai degrabă decât participanți activi la desfășurarea unor evenimente tulburătoare și înfricoșătoare.

Nici măcar nu trebuie să schimbăm canalul atunci când subiectul devine prea monoton. Programatorii (mass-media corporatistă) fac asta pentru noi. "A trăi este ușor cu ochii închiși", a observat John Lennon, și exact asta este ceea ce reality TV, mascat ca politică americană, le programează cetățenilor: să navigheze prin lume cu ochii închiși. Atâta timp cât suntem spectatori, nu vom fi niciodată actori. Studiile sugerează că, cu cât oamenii se uită mai mult la Reality TV - și aș spune că aceasta este toată "realitatea TV", inclusiv știrile de divertisment - cu atât devine mai greu să distingi ce este real de ce este o farsă atent elaborată.

"Noi, poporul" ne uităm mult la televizor. În medie, americanii petrec cinci ore pe zi uitându-se la televizor. Până la vârsta de 65 de ani, ne uităm la televizor peste 50 de ore pe săptămână, iar acest număr crește odată cu vârsta. Iar reality show-urile atrag în mod constant cel mai mare procent de telespectatori în fiecare sezon, într-un raport de aproape 2 la 1. Acest lucru nu este de bun augur pentru cetățenii capabili să treacă cu vederea propaganda produsă cu măiestrie pentru a gândi critic despre problemele zilei, indiferent dacă sunt știri false distribuite de agenții guvernamentale sau entități străine.

Cei care urmăresc reality show-uri au tendința de a lua ceea ce văd ca fiind "norma". Astfel, cei care urmăresc emisiuni caracterizate de minciuni, agresivitate și răutăți nu numai că ajung să considere aceste comportamente ca fiind acceptabile și distractive, dar și să imite mediul. Acest lucru este valabil indiferent dacă emisiunile de tip reality show sunt despre nebuniile celebrităților la Casa Albă, în sala de consiliu sau în dormitor. Este un fenomen numit "umilință". Acest termen, inventat de experții media Brad Waite și Sara Booker, se referă la tendința telespectatorilor de a se bucura de umilirea, suferința și durerea altora.

"Humilitainment" explică în mare măsură nu numai de ce telespectatorii americani sunt atât de obsedați de programele reality TV, ci și cum cetățenii americani, izolați în mare măsură de ceea ce se întâmplă de fapt în lumea din jurul lor prin straturi de tehnologie, divertisment și alte distracții, sunt programați să accepte brutalitatea, supravegherea și tratamentul dezumanizant al guvernului ca fiind lucruri care se întâmplă altor oameni. Ramificațiile pentru viitorul angajamentului civic, al discursului politic și al autoguvernării sunt incredibil de deprimante și demoralizatoare.

Așa se explică de ce continuăm să avem lideri care nu cunosc Constituția și care nu sunt în contact cu nevoile oamenilor pe care ar trebui să îi reprezinte. Asta se întâmplă, de asemenea, atunci când o întreagă națiune, bombardată de reality show-uri, propagandă guvernamentală și știri de divertisment, devine în mod sistematic desensibilizată și aclimatizată la capcanele unui guvern care operează prin fiat și vorbește într-un limbaj al forței. În cele din urmă, reality show-urile, știrile de divertisment, societatea de supraveghere, poliția militarizată și spectacolele politice au un scop comun: să ne mențină divizați, distrași, întemnițați și incapabili să jucăm un rol activ în gestionarea propriului nostru guvern.

Uitați-vă în spatele spectacolelor politice, a reality TV-ului teatral, a jocurilor de mână, a distragerii atenției, a dramei care vă întoarce stomacul pe dos și veți vedea că există o metodă în această nebunie. Am devenit cobai într-un experiment calculat fără milă, atent orchestrat, cu sânge rece, pentru a controla o populație și a promova o agendă politică fără prea multă opoziție din partea cetățenilor. Acesta este controlul minții în cea mai sinistră formă a sa. Cum schimbi modul în care gândesc oamenii? Începeți prin a schimba cuvintele pe care le folosesc.

În regimurile totalitare în care conformitatea și respectul sunt impuse la capătul unui pistol încărcat, guvernul dictează ce cuvinte pot și ce cuvinte nu pot fi folosite. În țările în care tirania se ascunde în spatele unei măști binevoitoare și se deghizează în toleranță, cetățenii se autocenzurează, controlându-și cuvintele și gândurile pentru a se conforma dictaturilor mentalului de masă. Chiar și atunci când motivele din spatele acestei reorientări rigid calibrate a limbajului social par bine intenționate - pentru a descuraja rasismul, a condamna violența, a denunța discriminarea și ura - rezultatul final este inevitabil același: intoleranță, îndoctrinare, infantilism, răcirea libertății de exprimare și demonizarea opiniilor care contravin elitei culturale.

După cum recunoștea George Orwell, "Într-o epocă a înșelăciunii universale, a spune adevărul este un act revoluționar". Orwell a înțeles prea bine puterea limbajului de a manipula masele.

În 1984 al lui Orwell, Big Brother suprimă toate cuvintele și înțelesurile nedorite și inutile, chiar și rescriind sistematic istoria și pedepsind "infracțiunile de gândire". În această viziune distopică a viitorului, Poliția Gândirii servește drept ochii și urechile lui Big Brother, în timp ce Ministerul Păcii se ocupă de război și apărare, Ministerul Abundenței se ocupă de afaceri economice (raționalizare și înfometare), Ministerul Iubirii se ocupă de lege și ordine (tortură și spălare de creier), iar Ministerul Adevărului se ocupă de știri, divertisment, educație și artă (propagandă). Motto-urile Oceaniei: războiul este pace, libertatea este sclavie, iar ignoranța este putere.

Big Brother al lui Orwell s-a folosit de novilimbajul meu pentru a elimina cuvintele nedorite, pentru a lipsi cuvintele rămase de orice înțeles neortodox și pentru a face inutilă gândirea independentă, neaprobat de guvern.

Ne aflăm acum la intersecția dintre vechea limbă (în care cuvintele au sens și ideile pot fi periculoase) și noua limbă (în care este permis doar ceea ce este "sigur" și "acceptat" de majoritate).Adevărul se pierde adesea atunci când nu reușim să facem distincția între opinie și fapt, iar acesta este pericolul cu care ne confruntăm ca societate. Oricine se bazează exclusiv pe prezentatorii de știri și pe comentatorii politici pentru o cunoaștere reală a lumii face o greșeală gravă. Din nefericire, deoarece americanii au devenit în general necititori, televiziunea a devenit principala lor sursă de "știri". Această dependență de știrile televizate a produs personalități de știri foarte populare care atrag audiențe mari, care sunt practic atârnate de fiecare cuvânt al acestora.

În epoca noastră mediatică, acestea sunt noile puteri. Cu toate acestea, în timp ce aceste personalități răspândesc deseori informații precum predicatorii răspândesc religia, cu putere și siguranță, ele nu sunt decât niște vehicule de propagandă și publicitate sub masca divertismentului și a informației. Având în vedere preponderența emisiunilor de știri ca divertisment, nu este surprinzător faptul că telespectatorii și-au pierdut în mare măsură capacitatea de a gândi critic și analitic și de a face distincția între adevăr și propagandă, mai ales atunci când sunt difuzate de către criticii de știri false și politicieni.

Deși știrile de televiziune nu pot - și nici nu ar trebui - să fie evitate complet, următoarele sugestii vă vor ajuta să înțelegeți mai bine natura știrilor de televiziune.

1. Știrile TV nu sunt ceea ce s-a întâmplat. Mai degrabă, este vorba de ceea ce cineva crede că este demn de știri. Deși mai există încă jurnaliști de televiziune buni, vechea artă a reportajului de investigație s-a pierdut în mare parte. Deși telespectatorii sunt adesea înclinați să creadă ceea ce spun prezentatorii de "știri" de la televizor, este responsabilitatea dvs. să judecați și să analizați ceea ce este raportat.

2. Știrile de televiziune sunt divertisment. Există un motiv pentru care emisiunile pe care le urmăriți se numesc "știri". Acesta este un semnal că așa-numitele știri sunt prezentate ca o formă de divertisment. "În cazul majorității programelor de știri", scriu Neil Postman și Steve Powers în cartea lor pătrunzătoare, How to Watch TV News (1992), "pachetul include prezentatori atractivi, o temă muzicală interesantă, comedie, povești plasate astfel încât să capteze audiența, crearea unei iluzii de intimitate și așa mai departe.

Bineînțeles, scopul acestui spectacol este de a vă ține lipiți de platou pentru a vă putea vinde un produs. (Chiar și prezentatorii de știri intră în acțiune prin vânzarea propriilor produse, fie că este vorba de cele mai recente cărți, căni sau halate de baie). În timp ce știrile care vă sunt servite cu lingurița pot avea o anumită valoare, ele sunt în primul rând un produs pentru a aduna o audiență care, la rândul ei, va fi vândută agenților de publicitate.

3. Nu subestimați niciodată puterea reclamelor, mai ales în cazul telespectatorilor. În gospodăria medie, televizorul este deschis mai mult de șapte ore pe zi. Majoritatea oamenilor, care cred că au control asupra consumului de media, nu sunt deranjați de acest lucru. Dar televiziunea este un atac în ambele sensuri: nu numai că îți livrează programe în casă, ci și pe tine (consumatorul) către un sponsor.

Oamenii care urmăresc știrile sunt, în general, mai atenți, mai bine educați și au mai mulți bani de cheltuit. Prin urmare, aceștia reprezintă o piață privilegiată pentru agenții de publicitate. Iar sponsorii cheltuiesc milioane de euro pentru reclame bine produse. Aceste reclame sunt adesea mai lungi decât majoritatea știrilor și costă mai mult decât știrile în sine. În plus, conținutul multor spoturi, care adesea contrazice mesajele poveștilor, nu poate fi ignorat. Majoritatea reclamelor vizează interese lascive, promovând sexul, excesele, drogurile etc., ceea ce are un efect demoralizator asupra telespectatorilor, în special asupra copiilor.

4. Este de o importanță vitală să aflăm care sunt interesele economice și politice ale celor care dețin mass-media "corporatiste". Nu mai există aproape nicio sursă independentă de informații. Principalele instituții media sunt deținute de imperii corporatiste.

5. Acordați o atenție deosebită limbajului din știri. Deoarece filmările și alte imagini vizuale sunt atât de atractive în reportajele de știri, telespectatorii sunt înclinați să lase limbajul - ceea ce spune reporterul despre imagini - să treacă neobservat. Limbajul prezentatorului de știri încadrează imaginile și, ca urmare, sensul pe care îl extragem din imagine este adesea determinat de comentariul prezentatorului. Televiziunea, prin însăși natura sa, manipulează telespectatorii. Nu trebuie să uităm niciodată că fiecare minut de televiziune a fost editat. Telespectatorul nu vede evenimentul real, ci forma editată a acestuia. De exemplu, prezentarea unui segment de un minut sau două dintr-un discurs politic de două ore și criticarea acestuia de către un prezentator de talk-show poate fi necinstită, dar acest tip de editare face parte integrantă din programele de știri. La aceasta se adaugă faptul că jurnaliștii care editează filmul au un punct de vedere subiectiv - uneori determinat de șefii lor - care intră în joc.

6. Reduceți numărul de programe de știri pe care le urmăriți cu cel puțin jumătate. Știrile sunt, de obicei, alcătuite din știri "rele" - războaie, tortură, crime, scandaluri etc. Este imposibil să te rănești pe tine însuți dacă te exceptezi de o mare parte din haosul pe care știrile îl aruncă asupra ta în fiecare săptămână. Nu vă bazați concepția despre realitate pe televizor. Ar trebui să ne amintim că știrile de televiziune nu reflectă viața cotidiană normală. Studiile arată că un consum intens de știri face ca lumea să pară mult mai periculoasă decât este în realitate.

7. Unul dintre motivele pentru care mulți oameni sunt dependenți de știri este faptul că simt că trebuie să aibă o opinie despre aproape orice, ceea ce le dă iluzia că participă la viața americană. Dar o "opinie" este tot ceea ce putem obține de la știri, deoarece acestea prezintă doar cele mai rudimentare și fragmentare informații despre orice subiect. Așadar, pe majoritatea subiectelor, nu știm prea multe despre ceea ce se întâmplă cu adevărat. Și, bineînțeles, se presupune că trebuie să luăm drept evanghelie ceea ce spune prezentatorul de știri despre un anumit subiect. Dar nu este mai bine să gândim pentru noi înșine? Adăugați la aceasta faptul că trebuie să ne dăm seama că, de multe ori, nu avem suficiente informații de la sursa de știri pentru a ne forma o opinie adevărată. Cum facem acest lucru? Studiind o mare varietate de surse, analizând cu atenție problemele pentru a deveni mai bine informați și punând totul la îndoială.

Concluzia este pur și simplu aceasta: Americanii trebuie să fie atenți să nu-i lase pe alții - fie că sunt prezentatori de știri, comentatori politici sau companii media - să gândească în locul lor.

Așa cum am clarificat în cartea mea "Battlefield America: Războiul împotriva poporului american" și în cartea sa de ficțiune "Jurnalele lui Erik Blair", o populație care nu poate gândi pentru ea însăși este o populație care stă cu spatele la zid: mută în fața oficialilor aleși care refuză să ne reprezinte, neputincioasă în fața brutalității poliției, neputincioasă în fața tacticilor și tehnologiilor militarizate care ne tratează ca pe niște combatanți inamici pe un câmp de luptă și goală în fața supravegherii guvernamentale care vede și aude tot.

Este timpul să schimbăm canalul, să nu mai ascultăm reality show-urile și să ne opunem amenințării reale a statului polițienesc. În caz contrar, dacă vom continua să ne pierdem în programe politice, vom rămâne publicul captiv al unei farse din ce în ce mai absurde.