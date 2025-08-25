Semn rău pentru piața mondială: "Zâmbetul petrolului" a reapărut după 30 de ani iar economia va intra in groapă până în 2027

Piața petrolului traversează un fenomen extrem de rar: curba prețurilor futures pentru țițeiul Brent a luat forma unui „zâmbet", semn al unui dezechilibru major între cerere și ofertă. Prețurile sunt ridicate astăzi, scad pe termen mediu și revin la creștere spre 2027, indicând atât presiuni asupra producției actuale, cât și așteptări de surplus în anii următori. Experții avertizează că această situație, fără precedent în ultimii 30 de ani, poate genera volatilitate puternică pentru investitori și consumatori.

Acest lucru sugerează că piața se află într-o stare de dezechilibru extrem. La prima vedere, pare a fi o problemă tehnică, în realitate însă, poate avea un impact real asupra investitorilor, comercianților și consumatorilor obișnuiți. Piața futures permite tranzacționarea contractelor futures pe petrol cu livrare în diferite perioade de timp. În mod normal, curba prețurilor ia una dintre următoarele două forme.

Prima formă este supranumită „contango", adică prețurile futures sunt mai mari decât prețurile spot de astăzi. Acest lucru indică, de regulă, o cerere mai slabă în prezent sau o ofertă suficientă pe piață. Contango este considerată o stare obișnuită pentru această piață, deoarece prețul unui contract futures include nu doar prețul spot, ci și costurile asociate transportului și depozitării. Din acest motiv, prețurile futures tind să fie mai ridicate decât cele spot, diferența variind în funcție de momentul livrării.

A doua formă este „backwardation" și se manifestă atunci când prețurile futures sunt mai mici decât prețurile spot curente. Aceasta sugerează o piață restrânsă și este un fenomen mult mai rar întâlnit decât contango. Traderii pot adopta poziții în condiții de backwardation atunci când anticipează o scădere a prețurilor, scenariu posibil în cazul unei creșteri a ofertei în timp ce cererea rămâne constantă. În prezent, însă, piața nu prezintă niciunul dintre aceste scenarii clasice. Curba are o formă de zâmbet, ceea ce înseamnă că prețurile de astăzi sunt ridicate, scad pe termen mediu (2025-2026) și apoi cresc din nou spre 2027.

Potrivit analiștilor, „zâmbetul petrolului" reflectă presiunea puternică asupra ofertei din prezent, combinată cu un surplus anticipat pentru anii următori. Estimările arată că producția globală de petrol ar putea crește cu peste 4 milioane de barili pe zi până în 2026, cu cea mai accentuată creștere așteptată în primul trimestru al anului. În același timp, cererea avansează într-un ritm mult mai lent, ceea ce ar putea duce la un surplus important de petrol. SUA, Canada, Brazilia și țările din OPEC+ se află printre principalii actori care își majorează producțiile și alimentează această dinamică.

La acest fenomen contribuie, de asemenea, și situația geopolitică incertă. SUA îi amenință cu sancțiuni pe cumpărătorii de petrol rusesc, în special India și China. Războaiele comerciale și tarifele impuse de Trump pot compromite cererea globală de petrol, deoarece afectează industria și fluxurile comerciale. Este o situație extrem de rară, care nu a mai fost văzută de trei decenii. Dacă previziunile privind surplusul se vor adeveri, piața va trebui să intre într-o fază de contango puternic, iar prețurile ar putea scădea cu mult sub 60 de dolari pe baril. Pentru investitori, acest lucru înseamnă o mare incertitudine pe piață.