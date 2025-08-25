Capitala SUA a intrat sub control militar la comanda lui Donald Trump. Gărzile Naționale au început să poarte arme de foc. Unitati speciale au munitie de război

Unele unități ale Gărzii Naționale care patrulează capitala SUA la ordinul președintelui Donald Trump au început să poarte arme de foc, ceea ce marchează o escaladare a desfășurării militare și aplicarea unei directive emise la sfârșitul săptămânii trecute de secretarul apărării.

Un oficial al Departamentului Apărării, care nu era autorizat să vorbească public, a declarat că unele unități implicate în anumite misiuni vor fi înarmate. Unele cu pistoale, altele cu puști. Purtătorul de cuvânt a precizat că toate unitățile înarmate au fost instruite și operează conform unor reguli stricte privind folosirea forței.

Un comunicat al forței comune care a preluat federalizarea capitalei a menționat că unitățile au început să poarte armele de serviciu duminică și că regulile militare prevăd folosirea forței „doar ca ultimă soluție și exclusiv ca răspuns la o amenințare iminentă de moarte sau vătămare corporală gravă." Forța este angajată să protejeze „siguranța și bunăstarea" locuitorilor din Washington. Oficialul Departamentului Apărării a precizat că doar trupele implicate în anumite misiuni vor purta arme, inclusiv cele care patrulează pentru a stabili o prezență de aplicare a legii în întreaga capitală.

Cei care lucrează în domeniul transporturilor sau administrației vor rămâne probabil neînarmați. Mii de membri ai Gărzii Naționale și ai forțelor federale de ordine patrulează acum străzile districtului, provocând proteste sporadice din partea locuitorilor locali. Această măsură face parte din efortul extraordinar al lui Trump de a depăși autoritatea forțelor de ordine la nivel statal și local, în timp ce acesta ia în considerare extinderea desfășurării în alte orașe conduse de democrați, inclusiv Baltimore, Chicago și New York.

Duminică dimineață, președintele a răspuns ofertei guvernatorului Marylandului, Wes Moore, de a-l însoți într-un tur al orașului Baltimore, afirmând că ar putea „trimite trupele" în schimb. Guvernatorul Moore, democrat, a criticat acțiunea fără precedent a lui Trump, menită să combată criminalitatea și lipsa locuințelor în Washington. Săptămâna trecută, Moore l-a invitat pe Trump să viziteze statul său pentru a discuta despre siguranța publică și pentru a patrula pe străzi.