S-a prăbușit miracolul imobiliar al Chinei. Căderea gigantului Evengrande ar putea genera o criză economică globală

Acțiunile gigantului imobiliar chinez Evergrande au fost retrase luni de pe bursa din Hong Kong, după mai bine de un deceniu și jumătate de tranzacționare. În urmă cu doar câțiva ani, Evengrande era cel mai mare constructor din China și un mare jucător la nivel mondial, dar s-a prăbușit sub muntele de datorii acumulate în decursul anilor.

Evengrande a fost una dintre cele mai mari companii din lume, cu o valoare de piață de peste 50 de miliarde de dolari. Asta înainte de prăbușirea spectaculoasă sub greutatea datoriilor uriașe care au alimentat ascensiunea sa fulminantă. Experții spun că delistarea era inevitabilă și definitivă. „Odată delistată, nu mai există cale de întoarcere", spune Dan Wang, directorul pentru China al companiei de consultanță în riscuri politice Eurasia Group.

Evergrande este acum cunoscută mai ales pentru rolul său într-o criză care afectează de ani de zile a doua cea mai mare economie a lumii. Cu doar câțiva ani în urmă, Evergrande Group era un exemplu strălucit al miracolului economic al Chinei. Fondatorul și președintele său, Hui Ka Yan, a pornit de la origini modeste în China rurală și a ajuns în fruntea listei Forbes a celor mai bogați oameni din Asia în 2017. De atunci, averea sa a scăzut de la aproximativ 45 de miliarde de dolari în 2017 la mai puțin de un miliard, căderea sa fiind la fel de spectaculoasă ca și cea a companiei sale.

În martie 2024, Hui a fost amendat cu 6,5 milioane de dolari și interzis pe viață de pe piața de capital din China pentru că compania sa a supraevaluat veniturile cu 78 de miliarde de dolari. Lichidatorii explorează, de asemenea, posibilitatea de a recupera bani pentru creditori din proprietatea personală a lui Hui. La momentul falimentului, Evergrande avea aproximativ 1.300 de proiecte în curs de dezvoltare în 280 de orașe din China. Imperiul în expansiune includea și un producător de mașini electrice și cea mai de succes echipă de fotbal din China, Guangzhou FC, care a fost exclusă din liga de fotbal la începutul acestui an după ce nu a reușit să-și achite datoriile.