Măsuri pe care nu le înțeleg:

1. Eliminarea eșalonării simplificate a datoriilor fiscale

De ce să anulezi o asemenea măsură care funcționează? Și de ce să o anulezi acum, când economia e în picaj și blocajele pe plăți, implicit pe încasarea TVA-ului, vor crește? Ca să blochezi complet câteva mii/zeci de mii de firme ... mi se pare cea mai mare greşeală din tot ce s-a propus.

2. Conversia împrumuturilor asociaților în capital social

Pentru societățile cu activ net sub 50% din capitalul social (companii aflate în subcapitalizare), împrumuturile acordate de asociați trebuie convertite obligatoriu în aport la capital social. Pare o limitare a dreptului de proprietate și a libertății contractuale, fără a exista un precedent similar în alte state UE. Mai ales dacă firma îşi plătește taxele și nu prezintă un risc fiscal.

3. Capital social minim pentru SRL-uri

Propunere: majorarea capitalului social minim la 8.000 lei, de 40 de ori mai mare decât pragul actual. De ce de 40 de ori și nu de 10 sau de 50 de ori? Care e logica? De ce nu o creștere treptată, la 1000, apoi la 2500 etc?

Later update: capitalul social minim a fost redus la 1 leu, de la 200 lei, in 2020.

4. Majorarea plafonului CASS pentru profesii liberale

Propunere: creșterea plafonului anual de calcul al CASS de la 60 la 90 de salarii minime brute, aplicabil începând cu 2026. Impact: contribuția maximă la sănătate pentru veniturile independente ar crește de la aproximativ 24.300 lei/an la 36.450 lei/an. E o creștere de 50%. O altă creștere de taxe...

5. Limitarea timpului de muncă

Propunere: introducerea unui plafon de maximum 12 ore/zi pentru toate contractele individuale de muncă încheiate de un salariat. Inițial: măsura era destinată exclusiv sectorului public (instituții și autorități). Poziția Guvernului: aplicarea generală, inclusiv în mediul privat. Ok, pot înțelege că nu se vrea o discriminare între privat și public, dar ce problemă are Guvernul dacă eu lucrez 15 ore și plătesc taxe pentru fiecare contract?

Orlando Nicoară