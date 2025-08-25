Financial Times: Liderii europeni și-au vândut „sufletele" lui Trump

Liderii europeni și-au pus în pericol „sufletele politice" făcând concesii președintelui american Donald Trump privind creșterea cheltuielilor pentru apărare și comerț, potrivit unui articol al editorialistului Martin Sandbu, din Financial Times.

Când Trump s-a întors pentru prima dată la Casa Albă, politicienii din Europa nu au știut cum să se comporte cu el, dar acum este clar că au ales o strategie a compromisului combinată cu lingușirea, scrie Sandbu.

Potrivit autorului, aceasta include încă două componente: convingerea că rezultatul obținut este mai bun decât alternativa (încetarea sprijinului pentru Ucraina și un război comercial deschis) și recunoașterea faptului că Europa nu va îndeplini promisiunile făcute lui Trump. Acestea includ creșterea cheltuielilor pentru apărare la 5% din PIB și investiții mari în Statele Unite.

Deși susținătorii săi o consideră pragmatică, Sandbu susține că oportunismul este cel care dăunează politicilor Europei. Țările europene au „irosit tot capitalul politic" necesar pentru a conduce o coaliție care să apere regulile comerciale, iar acțiunile lor ar putea duce la pierderea încrederii alegătorilor, spune el.