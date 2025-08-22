Prins de paparazzi in Herăstrău: Călin Georgescu la discuții cu un personaj controversat despre care a negat ca-l cunoaște
Postat la: 22.08.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Imagini surprinse de paparazzi dezvăluie o legătură pe care niciunul dintre cei implicați nu a recunoscut-o până acum: fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, a fost surprins într-o întâlnire discretă cu Ionel Rusen, un om de afaceri acuzat de escrocherii uriașe. Imaginile, surprinse într-o parcare din Herăstrău, arată clar cum cei doi au stat față în față, în mașina lui Rusen, timp de aproape 20 de minute, într-o zonă retrasă, aproape de restaurantul „Ancora".
Imaginile obținute de Flash Paparazzi surprind pas cu pas momentul în care Călin Georgescu, insoțit de bodyguard-ul personal coboară din propriul autoturism și, fără ezitare, urcă pe locul din față dreapta al mașinii conduse de Ionel Rusen, aflat la volan. Pe parcursul celor 20 de minute, majoritatea timpului microfoanele surprind vocea lui Călin Georgescu, semn că acesta conducea discuția. Ionel Rusen nu coboară nicio clipă din vehicul, păstrând o atitudine rezervată și ascultând atent. La finalul întâlnirii, Georgescu părăsește mașina lui Rusen și, aparent grăbit, se îndreaptă spre restaurantul „Ancora", unde intră, cel mai probabil pentru a folosi toaleta. Rămâne un mister subiectul discuției dintre cei doi, însă locul ales - o parcare retrasă din Herăstrău - și durata întâlnirii sugerează că nu a fost vorba despre o simplă conversație amicală.
Filmarea, prezentată de Flash Paparazzi, ar fi din această vară și arată pentru prima oară conexiunea dintre Georgescu și Rusen. Despre acesta din urmă se spune că ar fi finanțat campania electorală a politicianului, deși ambii au negat mereu relația lor directă. În spațiul de afaceri însă, circulă acuzații grave: mai mulți oameni de afaceri ar fi fost înșelați de Ionel Rusen, iar numele lui apare într-un dosar DIICOT.
În fața acuzațiilor, Ionel Rusen susține că relația cu Georgescu este veche, dar strict amicală: „Nici nu am discutat cu dânsul, l-am susținut că am share-uit niște videouri pe Facebook și TikTok, nu i-am dat un leu, un cent. (...) Nu am avut nicio afacere cu dânsul. După ce mă duc la DIICOT o să iau legătura cu dânsul și o să discut această problemă. Mi se pare ireal ce mi se întâmplă. Ceea ce e scris acolo e ireal, nu există nimic real", a spus Rusen.
Ionel Rusen este cunoscut ca un afacerist din Constanța, implicat inclusiv într-o companie cu profil militar - Romanian Allied International Defense SRL - care voia să cumpere Uzina Mecanică Drăgășani SA. Afacerea nu a fost dusă la capăt, iar între timp uzina a fost preluată de americanul Douglas Anderson, un susținător al lui Georgescu.
