Cu cât mai multe doze de vaccin anti-Covid cu atât mortalitatea e mai mare: datele de la 18 milioane de japonezi demonstreaza excesul de morti subite legate de serul mARN

Persoanele care au primit vaccinurile Covid-19 au avut un risc semnificativ mai mare de deces în primul an după vaccinare în comparație cu cele nevaccinate, iar riscul a crescut cu fiecare doză suplimentară, potrivit unei analize a unei baze de date japoneze care cuprinde 18 milioane de persoane.

Comentatorul medical John Campbell a examinat datele în emisiunea sa de pe YouTube din această săptămână. Datele au fost publicate inițial în iunie, în cadrul unei mese rotunde, care a fost transmisă online și condusă de Yasufumi Murakami, vice-director al Centrului de Cercetare pentru Știința ARN de la Universitatea de Știință din Tokyo.

„Cu cât primești mai multe doze, cu atât este mai probabil să mori mai repede, într-o perioadă mai scurtă", a spus Murakami în cadrul mesei rotunde.

În analiza sa, Campbell a spus că decesele în grupul vaccinat au fost de până la patru ori și jumătate mai mari decât în grupul nevaccinat. Datele au arătat, de asemenea, că decesele în rândul persoanelor vaccinate au atins un vârf între 90 și 120 de zile după vaccinare, vârful apărând mai devreme pe măsură ce numărul de doze a crescut.

„Dacă cineva a primit trei doze, vârful ar putea fi după aproximativ... 120 de zile", a spus Campbell. „Dar dacă ar fi primit patru sau cinci doze, vârful deceselor ar fi fost mai devreme, poate după aproximativ 90 de zile."

Riscul de deces la persoanele vaccinate a rămas ridicat în primul an după vaccinare, „în mod semnificativ în primele 240 de zile", în timp ce la persoanele nevaccinate „nu se formează niciun vârf, ceea ce este rezultatul așteptat", a spus Campbell.

În prezentarea sa, Murakami a spus că datele arată o legătură cauzală clară între vaccinări și decesele în exces. Campbell a fost de acord, menționând că decesele în exces au fost „probabil datorate influenței vaccinului, reacțiile adverse ducând la deces".

„Dacă vaccinul nu ar avea toxicitate sau nu ar induce moartea, nu ar exista un vârf. Acesta este punctul", a spus Campbell.

Potrivit imunologului și biochimistului Jessica Rose, proteina spike din vaccinurile mRNA Covid-19, precum cele produse de Pfizer și Moderna, este probabil un factor care contribuie la rata mai mare de decese în rândul persoanelor vaccinate.

Ea a spus: „Proteina spike este foarte inflamatorie și induce reacții imunitare puternice împotriva celulelor afectate. Celulele transfectate și care produc proteina spike sunt vizate pentru distrugere, iar deoarece nanoparticulele lipidice asigură că orice celulă poate fi un producător de spike, inclusiv celulele cardiace, acest lucru explică o mare parte din decesele asociate cu inima".

Karl Jablonowski, cercetător științific senior la Children's Health Defence, a fost de acord.

„Proteina spike este o componentă toxică a SARS-CoV-2 și, în unanimitate, antigenul ales pentru toate vaccinurile cu ARNm", a spus el. „Tehnologia ARNm are multe componente care pot fi o forță motrice pentru creșterea numărului de decese în exces."

Potrivit lui Rose, nanoparticulele lipidice, care ajută la transportul ARNm în organism, pot provoca, de asemenea, coagularea sângelui, contribuind la evenimente adverse pentru sănătate și decese.

„Multe componente ale platformei ARNm pot facilita îmbolnăvirea și decesul", a spus Jablonowski. Acestea includ contaminanții ADN care au fost identificați în vaccinurile ARNm Covid-19, care, potrivit lui, „pot declanșa o reacție imunitară dăunătoare".

Jablonowski a spus că setul de date japonez, care nu a fost încă publicat într-o revistă evaluată de colegi, necesită o analiză suplimentară:

„Deși 18 milioane este un număr impresionant, dimensiunea setului de date nu îl face o știință bună - controlul o face. Fără date detaliate, este imposibil să se facă distincția între decesele induse de vaccinare și decesele celor mai susceptibili de a fi vaccinați."

Dar dacă setul de date include date pentru „milioane de persoane din aceeași categorie de vârstă restrânsă, aceeași grupare de comorbidități și fără diferențe în ceea ce privește factorii de confuzie" și arată rate de deces ridicate pentru aceste grupuri, atunci datele japoneze ar fi suficiente pentru a „scufunda platforma ARNm la nivel mondial", a spus Jablonowski.

Albert Benavides, fondatorul VAERSaware.com, a analizat datele japoneze pe pagina sa Substack și într-un tablou de bord online pe care l-a dezvoltat. El a spus că datele „par a fi foarte solide și în concordanță cu ceea ce apare și ceea ce nu apare în VAERS".

VAERS este sistemul de raportare a evenimentelor adverse ale vaccinurilor gestionat de guvernul SUA.

„Japonia (2.396 decese) se află pe locul al doilea, după Germania (2.709 decese), ca țară străină cu cele mai multe decese Covid-19 în VAERS", a spus Benavides.

Datele japoneze sunt „suficiente pentru a ridica semne de întrebare în mintea tuturor autorităților de reglementare pentru toate produsele mRNA", a spus Campbell, deși nu se așteaptă ca acest lucru să se întâmple.

Mulți cercetători și-au concentrat examinarea evenimentelor adverse legate de vaccin în primele zile după vaccinare, a remarcat el. „După 90 de zile, 120 de zile, au cam pierdut interesul și nu mai fac legătura".

Cu toate acestea, datele japoneze confirmă concluziile altor studii care au examinat efectele pe termen lung ale vaccinurilor mRNA Covid-19.

Într-un interviu acordat în luna martie, Campbell a discutat cu Robert Clancy, profesor emerit la Facultatea de Științe Biomedicale și Farmacie a Universității din Newcastle, Australia, care analizează datele dintr-un set separat de date care indică un vârf al deceselor în exces la trei luni după vaccinare.

Într-o analiză din luna mai, Campbell a examinat cifrele privind decesele în exces din Our World in Data pentru 20 de țări. Datele au arătat că decesele în exces rămân ridicate în majoritatea țărilor occidentale - unde vaccinurile mRNA Covid-19 au fost administrate pe scară largă - dar sunt mai scăzute în țările în care vaccinurile mRNA au fost utilizate mai rar.

O analiză din 2023 realizată de Phinance Technologies a constatat că, în SUA, vaccinurile Covid-19 au cauzat peste 300.000 de decese în exces, au rănit 26,6 milioane de persoane, au invalidat 1,36 milioane de persoane și au costat aproximativ 147 miliarde de dolari în daune numai în 2022.

Potrivit unui raport din 2023 publicat în InsuranceNewsNet, companiile de asigurări din SUA se așteptau la plăți mai mari decât în mod normal din cauza deceselor în exces în timpul pandemiei de Covid-19.

Asiguratorii au înregistrat o creștere de 15,4% a indemnizațiilor de deces în 2020, cea mai mare creștere anuală de la epidemia de gripă spaniolă din 1918, urmată de o sumă record de 100,28 miliarde de dolari - aproape dublul normei istorice - în indemnizații totale de deces plătite de industrie în 2021.

Un articol publicat în aprilie în JMA Journal, revista oficială a Asociației Medicale din Japonia, a constatat că Japonia avea „cea mai mare rată din lume" de doze de vaccin Covid-19 mRNA pe cap de locuitor - și „o creștere semnificativă a numărului de decese în exces în 2022 și 2023".

„Deși au fost propuse mai multe ipoteze pentru a explica aceste fenomene, adevărul rămâne de stabilit, deoarece nu au fost efectuate studii și divulgări de date suficiente pentru a investiga în mod adecvat posibila contribuție a vaccinurilor mRNA", se arată în articol.

Campbell a lăudat oamenii de știință și oficialii japonezi pentru „o mai mare deschidere" în ceea ce privește evenimentele adverse și decesele legate de vaccinul Covid-19, în comparație cu alte țări.

„Japonia a fost mai transparentă și mai vocală decât majoritatea țărilor în mass-media mainstream și alternativă", a spus Benavides. „Datele Japoniei sparg barierele de ascundere a datelor și controlul accesului la informații din cadrul VAERS."

Campbell a spus că este „de neînțeles" faptul că vaccinurile cu ARNm continuă să fie administrate cu „datele disponibile în prezent".

„Autoritățile de reglementare vor trebui să răspundă pentru acest lucru mai devreme sau mai târziu", a spus el.

Rose a spus că datele japoneze întăresc apelurile recente ale oamenilor de știință și medicilor de a suspenda sau retrage vaccinurile cu ARNm, dar a spus că ceea ce împiedică o astfel de interdicție „este demonstrația flagrantă a vătămării intenționate a sugarilor și copiilor" de către organizații medicale precum Academia Americană de Pediatrie (AAP).

Rose a criticat AAP pentru că „continuă să recomande vaccinurile Covid pentru sugari și copii, ceea ce este în contradicție directă cu recomandările actuale ale Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor [CDC]".

AAP, care reprezintă 67.000 de pediatri, primește finanțări substanțiale de la marile companii farmaceutice - inclusiv producătorii de vaccinuri - și de la guvernul federal.

„Cei mai mari donatori ai lor, după cum se poate vedea pe site-ul lor web, sunt Moderna, Pfizer, Merck și Sanofi", a spus Rose. „Urmăriți banii. Nu este vorba despre sănătate".

Luna trecută, AAP și alte cinci organizații medicale au dat în judecată secretarul american al sănătății, Robert F. Kennedy Jr, și alți oficiali și agenții de sănătate publică pentru modificările aduse recomandărilor privind vaccinarea împotriva Covid-19 pentru copii și femeile însărcinate, care au dus la noi orientări ale CDC privind vaccinul Covid-19 pentru aceste populații.

Jablonowski a spus: „O abordare rezonabilă a reglementării este să se presupună că „este dăunător până la proba contrarie", dar în cazul vaccinurilor cu ARNm s-a întâmplat exact opusul. „Sarcina probei nu ar trebui să revină niciodată celor care au preocupări legate de siguranță, ci celor care afirmă că nu există motive de îngrijorare în ceea ce privește siguranța", a spus el.