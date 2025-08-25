Cum acționa deputatul AUR acuzat că lua casele bătrânilor: „Of, Doamne, nu îmi mai trebuie moși și babe!"

Noi stenograme au apărut în dosarul „Fabrica de moșteniri" în care Vlad Virgil, consilier local AUR în cadrul Consiliului Local al comunei Oltina, județul Constanța, este acuzat că era capul unei rețele infracționale specializate în „dobândirea" ilegală de imobile de la oameni sărmani.

Bărbatul a fost reținut și plasat în arest preventiv la începutul lunii iulie 2025. Soarta sa va fi decisă pe data de 6 septembrie.

Acum, apar noi detalii din dosarul în care acesta ar fi luat zeci de case de la bătrâni vulnerabili prin acte false și prin executări silite. Vlad, un bărbat cu doar șapte clase și dificultăți evidente de scriere, a reușit să pună pe picioare o grupare infracțională în Constanța. Deși fără pregătire juridică, el a atras de partea lui doi notari, un executor judecătoresc și mai mulți intermediari, care l-au sprijinit în activități ilegale, scrie antena3.ro.

Cum îl descriu procurorii DIICOT pe Virgil Vlad (49 de ani) în referatul de arestare preventivă:

„Liderul grupului infracțional este inculpatul Vlad Virgil, pentru care casele persoanelor vătămate exploatate devin trofee. Acesta este o persoană care nu doar că nu are pregătire juridică, ci este absolvent de șapte clase, cu dificultăți de scriere evidente, așa cum rezultă din mesajele arătate la dosarul cauzei, dar care impune celorlalți (...) rolul pe care fiecare dintre inculpați îl îndeplinește în acest grup. Fără activitatea celorlalți inculpați din prezenta cauză, inculpatul Vlad Virgil nu ar fi reușit să deposedeze persoanele vătămate și să intre în posesia bunurilor imobile", notau procurorii DIICOT despre consilierul AUR în referatul cu propunere de arestare preventivă, conform Libertatea.

Gruparea infracțională pe care a pus-o pe picioare a activat neîntrerupt, în mod planificat și coordonat, timp de mai mulți ani (2018-2025), potrivit DIICOT, și a vizat însușirea ilegală a zeci de apartamente și garsoniere din orașul Constanța.

Țintele erau persoane vârstnice și vulnerabile, pe care le înșela, le îndatora sau le aducea într-o stare de dependență totală pentru a le lua ulterior imobilele. Un caz relevant este cel al unei femei de 85 de ani, împrumutată cu 31.000 de euro, apoi executată silit și deposedată de locuință. Procurorii mai subliniază că, fără complicitatea celorlalți inculpați, Vlad nu ar fi putut obține imobilele respective.

Virgil Vlad a îndatorat cu 31.000 de euro o bătrână de 85 de ani, apoi a executat-o silit și i-a luat apartamentul, prin următoarea metodă:

„În cursul anului 2018, în timp ce numita P.M. începuse să prezinte semne de degenerare mintală din cauza vârstei, numita Verdeș Mihaela Evelin s-a mutat să locuiască cu ea. La data de 29.01.2019 s-a încheiat la biroul notarului Stamule Daniela promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare între Verdeș Mihaela Evelin și P.M., având ca obiect apartamentul (victimei - n.r.). Ulterior, în data de 10.02.2020, tot la biroul notarului Stamule Daniela s-a încheiat contractul de cesiune a promisiunii de întreținere (...), prin care se cesionează obligația de întreținere în favoarea numitului Vlad Virgil. În aceeași perioadă, Vlad Virgil a împrumutat-o în două rânduri pe P.M. cu sumele de 21.500 de euro și 50.000 de lei, contractele fiind autentificate de notarul Stamule Daniela. Deoarece sumele de bani n-au fost restituite lui Vlad Virgil de către P.M. - care în anul 2021 avea 85 de ani și se afla în întreținerea lui - acesta a solicitat punerea în executare a contractelor de împrumut. Astfel, executorul judecătoresc Deacu Vasile a solicitat Judecătoriei Constanța, în cursul anului 2021, încuviințarea executării silite. Începând cu anul 2018 și până în data de 5.02.2024, starea de sănătate psihică a numitei P.M. s-a degradat, iar Vlad Virgil a tergiversat efectuarea unei expertize psihiatrice (...) pentru ca în această perioadă să beneficieze de încheierea respectivelor contracte de împrumut și a antecontractului de vânzare-cumpărare", se arată în actele dosarului.

Procurorii DIICOT notează că Virgil Vlad identifica persoane vârstnice, cu o stare de sănătate precară, care aveau în proprietate garsoniere sau apartamente situate în municipiul Constanța.

„În fiecare situație în parte, (Vlad Virgil - n.r.) a pus în aplicare un mecanism infracțional extrem de riguros, constând în crearea unui circuit complex de operațiuni juridice (fictive în marea lor majoritate) menite să asigure transferul dreptului de proprietate asupra respectivelor imobile de la persoanele îndreptățite a avea acest drept către persoane interpuse lui Vlad Virgil, membre ale grupului infracțional organizat. Victimele (...) au fost în mod deliberat alese în funcție de gradul de vulnerabilitate (persoane vârstnice și singure, fără sprijin familial, unele cu afecțiuni psihice sau neurologice) de către persoanele care au constituit și sprijinit grupul infracțional, respectiv Vlad Virgil, Stoian Viorica, Bulgaru Camelia, Pascale Nicoleta și Verdeș Mihaela Evelin, în scopul deposedării în mod fraudulos de bunurile mobile și imobile pe care le dețineau. Mai mult decât atât, unele dintre victime (...) au fost ținute de către inculpatul Vlad Virgil (și de către inculpata Verdeș Mihaela Evelin cu privire la victima P.M.), într-o stare de aservire, în scopul exploatării acestora, prin lipsirea de hrană suficientă și adecvată nutrițional, prin lipsa/neadministrarea tratamentului medical adecvat diagnosticului persoanelor vulnerabile, prin lipsa îngrijirii și asigurarea igienei persoanelor ce nu au capacitatea fizică/psihică de autoîngrijire, în vederea obținerii unor sume de bani, însușite pe nedrept din pensia și ajutorul de deces, sume pe care le-a folosit în interes propriu", notează procurorii DIICOT.

Procurorii rețin maniera cinică în care Virgil Vlad se reporta la bătrânii pe care-i lua în „grijă" cu scopul de a le prelua imobilele. „Disprețul pe care (Vlad Virgil - n.r.) îl manifesta față de persoanele vătămate rezultă fără echivoc din convorbirile interceptate în prezenta cauză, fiind relevante următoarele discuții:

Noi stenograme din dosarul procurorilor, publicate acum, arată felul în care acționa rețeaua:

„Vlad Virgil: Da!

Vlad Marcela: A mierlit?

Vlad Virgil: N-a mierlit încă...

Vlad Marcela: Mda... mai ducee...

Vlad Virgil: Ei... vine salvarea, dar mă duc până acasă că am pe cineva la mine și i-am lăsat pe acolo.

Vlad Marcela: Aaa...

Vlad Virgil: Ce urât face! Cum dă ochii peste cap, cum se strâmbă. Ferească Dumnezeu! Să vezi ce fug ăștia! Nu stau în cameră acolo, că le e frică.

Vlad Marcela: Îl duci la spital?

Vlad Virgil: Păi nu am niciun diagnostic de la el. Nu știu dacă îl ia la spital, dar o să pățesc cum am pățit cu baba, să mi-o ducă la morgă, să stau pe acolo să plătesc. Nu e pagubă că moare. Eeee... lucru mare!

Vlad Marcela: E...

Vlad Virgil: Am porc, am carne, vă dau sarmale să mâncați.

Vlad Marcela: Nu e vorba de asta.

Vlad Virgil: Asta e ce vrei. Ăsta e cursul vieții, Dar îi chinuie Dumnezeu. Țipă Doamne, dă ochii peste cap, se strâmbă, se sucește mâinile, s-a învinețit și la m*** și la urechi și la mâini. Of, Doamne, nu îmi mai trebuie moși și babe!

Vlad Marcela: A! Gata, Te-ai săturat? Păi...

Vlad Virgil: Nu mai îmi trebuie nici moși, nici babe. Îmi bag p... în moși și-n babe.

Vlad Marcela: Păi! Păi!

Vlad Virgil: Nu mai îmi trebuie, că m-am săturat!"