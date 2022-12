Bombă în Scandalul Epstein: Una din victime are înregistrări care arată cum elitele "super VIP" violează și ucid copii!

Una dintre victimele lui Jeffrey Epstein care a făcut trafic sexual cu copii a declarat în fața unui tribunal că a făcut copii ale unor casete în care apar elitele VIP care violează și ucid copii și comit alte crime odioase.

Depoziția recent publicată a lui Sarah Ransome a dezvăluit că Epstein a realizat mai multe casete cu unii dintre cei mai puternici și mai bogați prieteni ai săi - și, din cauza naturii extrem de sensibile a acestora, ea a făcut copii și le-a depozitat în locații sigure din întreaga lume.

Ransome a susținut în depoziția luată în cadrul unui proces pe care Virginia Giuffre l-a intentat împotriva proxenetului de copii al lui Epstein, Ghislaine Maxwell, că a văzut înregistrări cu mai mulți dintre prietenii bine-cunoscuți ai lui Epstein făcând sex cu victime minore.

Ransome continuă să susțină că filmarea pe care a văzut-o "mă va bântui pentru tot restul vieții" și că fețele celor doi bărbați sunt clar vizibile. Ea nu i-a identificat pe acei bărbați în instanță, declarând că ar fi 'moartă într-o săptămână' dacă ar numi în instanță numele "super VIP-urilor" cunoscute.

Cu toate acestea, secretele nu pot fi păstrate la nesfârșit. Adevărul reușește întotdeauna să găsească o cale de ieșire. Iar în acest caz, cunoaștem deja numele celor mai apropiați prieteni "super VIP" ai lui Jeffrey Epstein. Avem jurnalele de zbor ale avionului privat al lui Epstein, Lolita Express.

Înrăutățind situația pentru prietenii VIP ai lui Epstein, rapoartele de pe forumurile de tehnologie arată că videoclipurile lui Sarah Ransome au început să circule pe dark web. Potrivit rapoartelor, aceste videoclipuri prezintă elitele VIP care beau sânge de copii și se implică în sacrificii rituale satanice.

Nu este prima dată când au apărut rapoarte despre videoclipuri de această natură care circulă pe dark web. Dark Web este o parte a internetului care nu este indexată de motoarele de căutare. Ea nu poate fi controlată de giganții tehnologici și de companiile de socializare. Ați auzit, fără îndoială, vorbindu-se despre "dark web" ca fiind un focar de activitate infracțională - și așa este.

Puteți cumpăra numere de carduri de credit, stupefiante, arme, bani falși, acreditări de abonament furate și software care vă ajută să pătrundeți în computerele altor persoane. Puteți angaja hackeri care să atace computere pentru dumneavoastră. Puteți angaja asasini.

Dar nimic de pe web-ul întunecat nu se compară cu răul pur și simplu al videoclipurilor care au fost scurse și care prezintă crime sexuale cu copii.

În 2018, au apărut informații potrivit cărora a circulat o înregistrare video în care fostul secretar de stat Hillary Clinton și asistenta sa Huma Abedin agresau sexual un copil. În timp ce acest lucru este destul de șocant, telespectatorii au raportat că videoclipul a dezvăluit, de asemenea, că cele două femei au filetat fața copilului, purtând-o ca pe o mască, și apoi i-au băut sângele ca parte a unui ritual satanic pentru a ingera adrenocrom.

Detectivul Miosotis Familia, din cadrul Departamentului de Poliție din New York, a avut ghinionul de a viziona înregistrarea video și de a realiza că nu a putut lua măsuri împotriva VIP-urilor de elită care au comis aceste crime odioase. Mai puțin de o săptămână mai târziu, ea era moartă. Dacă a fost sinucidere sau un asasinat, s-ar putea să nu știm niciodată.

Miza nu ar putea fi mai mare decât atât atunci când vine vorba de abordarea problemei scurgerilor de înregistrări de acest tip. Cei care aleg să facă dreptate își riscă viața. Cu toate acestea, recompensele sunt enorme. Dacă vrem să trăim într-o lume liberă de energia întunecată a elitei globale, trebuie să îi sprijinim pe cei care sunt suficient de curajoși pentru a-și risca viețile luptând împotriva răului.

De aceea, dezvăluirile lui Sarah Ransome sunt atât de importante. Ea trebuie să fie protejată. Mass-media mainstream va face tot ce poate pentru a îngropa această poveste și a-i distruge reputația. La urma urmei, ei lucrează pentru elita globală. Jeff Bezos deține Washington Post, considerat ziarul de referință. Nu mai este așa. Este o portavoce a elitei globaliste.

Bill Gates a cheltuit sute de milioane de dolari pentru a finanța principalele instituții media din întreaga lume, transformându-le în portavoci de propagandă pentru agenda sa globalistă. O investigație a publicației independente MintPress arată că Fundația Bill și Melinda Gates a distribuit 319 milioane de dolari sub forma a peste 30.000 de granturi individuale către instituții media și verificatori de fapte (fact checkers).

Principalele instituții de știri mainstream, inclusiv CNN, NBC, The Atlantic, The Financial Times, BBC și altele, sunt toate beneficiare ale finanțării lui Gates. Niciunul dintre aceste instituții nu-și anunță publicul că este cumpărat și plătit de Bill Gates.

Gates este unul dintre cunoscuții prieteni super VIP ai lui Epstein. Este de mirare că mass-media se străduiește cu disperare să ucidă astfel de povești?

Dezvăluirile bombă ale lui Sarah Ransome oferă o nouă perspectivă asupra teoriei de lungă durată conform căreia Epstein și-a șantajat prietenii săi bărbați bogați cu înregistrări video înregistrate în secret în care aceștia făceau sex cu fete minore pe care el le furniza.

Nu e de mirare că și-au petrecut ultimul deceniu cumpărând mass-media mainstream, social media și verificatori de fapte pentru a controla narațiunea. Au multe de ascuns.

Afirmațiile lui Sarah Ransome cu privire la înregistrări au fost susținute de două dintre victimele lui Epstein, Maria Farmer și Giuffre, care susțin că au văzut o cameră plină de monitoare CCTV la conacul de 65 de milioane de dolari al lui Epstein din New York - inclusiv unele care arătau camere în toalete.

Atunci când poliția a efectuat un raid la conacul lui Epstein în 2019, a găsit zeci de casete cu fete într-o bibliotecă întortocheată pe care o păstra finanțatorul căzut în dizgrație.

Se pare că Ghislaine Maxwell a recunoscut existența înregistrărilor după ce a fost păcălită de un jurnalist pentru emisiunea 60 Minutes, spunându-i: "Nu știu unde sunt".

Potrivit depoziției, printre bărbații cu care Ransome susține că a fost forțată să facă sex se numără și fostul avocat al lui Epstein, Alan Dershowitz, care a cerut în mod oficial ca vârsta de consimțământ să fie coborâtă la doar 14 ani.

Dershowitz, care este acuzat că a întreținut relații sexuale cu mai multe presupuse victime ale lui Jeffrey Epstein, spune că "violul legal este un concept depășit" și că ar trebui să existe "excepții Romeo și Julieta" de la legea privind violul legal.

Într-un articol de opinie acum suprimat, Dershowitz a scris: "Este evident că trebuie să existe sancțiuni penale împotriva sexului cu copii foarte mici, dar este îndoielnic dacă astfel de sancțiuni ar trebui să se aplice adolescenților care au depășit vârsta pubertății, deoarece sexul voluntar este atât de comun în grupul lor de vârstă."

Ransome l-a descris ca fiind "un bărbat destul de în vârstă, purta ochelari, destul de pestriț, cu pielea pestriță". 'Nu se simțea bine, am presupus, deloc bine. Piele pastă, cu riduri. Nu am - am încercat să-i acord cât mai puțină atenție'. Dershowitz neagă aceste afirmații. Dar el are o istorie de a face să dispară acest tip de afirmații împotriva sa.

Giuffre, acum în vârstă de 39 de ani, a mai afirmat inițial că a fost forțată să facă sex cu Dershowitz, dar a revenit în mod senzațional luna trecută, spunând că 's-ar putea să fi făcut o greșeală' cu privire la identitatea acestuia. 'Am crezut mult timp că am fost traficată de Jeffrey Epstein către Alan Dershowitz. Cu toate acestea, eram foarte tânără la acea vreme, a fost un mediu foarte stresant și traumatizant', a spus ea într-o declarație.

'Acum recunosc că este posibil să fi făcut o greșeală în identificarea domnului Dershowitz'. Giuffre, care acum locuiește în Australia, a fost de acord să renunțe la un proces de defăimare împotriva lui Dershowitz, care susținea că acesta a calomniat-o spunând că minte. În același timp, Dershowitz, în vârstă de 84 de ani, a retras un contraproces împotriva lui Giuffre.