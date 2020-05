C(i)olac de salvare sau piatra de moara pentru PSD si pentru tara? O biografie neagra a noului star si far al social-democratiei autohtone

Desi incearca sa o scalde in fel si chip, principalul vinovat pentru recenta adoptare tacita de catre Camera Deputatilor a unui proiect de lege privind autonomia Tinutului Secuiesc, probabil cel mai penibil si sensibil moment din istoria Parlamentului postdecembrist, este presedintele acestei camere, Marcel Ciolacu, care este si liderul interimar al PSD, partidul care detine majoritatea parlamentara relativa.

Nu mi se par verosimile acuzatiile presedintelui Klaus Iohannis ca liderul PSD ar fi realizat o intelegeri secrete cu conducerea UDMR cu seful guvernului de la Budapesta, Viktor Orban, cu privire la la ruperea Ardealului. Cred ca la mijloc este o fie neglijenta si indolenta crasa fie nestiinta si prostia colosala a presedintelui Camerei Deputatilor si al PSD, oricare dintre aceste variante fiind aproape la fel de grava ca o tradare. Este o lectie usturatoare despre ce se poate intampla cand acced in functii cheie, in speta este vorba de a treia functie in stat, politicieni dubiosi si unsurosi, impostori si incompetenti ca Marcel Ciolacu, care ar trebui sa-si dea demisia sau sa fie demis de urgenta.

Totul a pornit de la faptul ca PSD, inca principalul partid din Romania, a perseverat in greseala dupa ce s-a fript in ultimii ani cu fostii sai presedinti Liviu Dragnea si Viorica Dancila, doua personaje politice relativ obscure si limitate intelectual, ambele originare dintr-unul din cele mai provinciale si subdezvoltate judete ale Romaniei, Teleorman, cu un rol nefast si toxic pentru partid, indeosebi condamnatul din Alexandria care a ajuns sa se creada acum un martir al neamului. Un politician provincial de duzina, care a flirtat cu lumea interlopa, cu studii superioare incerte si intarziate, fara ocupatie pana la 37 de ani, fost colaborator al Militiei si Securitatii, apoi masterand la Colegiul National de Aparare si la Scoala Nationala de Stiinte Politice si Administrative, dar si doctorand la Academia SRI, capitalist de cumetrie devenit milionar cu o patiserie-gogoserie-covrigarie, a devenit un personaj providential pentru un PSD aflat in deriva dupa intemnitarea lui Dragnea si esecul rusinos al lui Dancila la alegerile prezidentiale. Este vorba de Ion Marcel Ciolacu, devenit anul trecut presedinte al Camerei Deputatilor si presedinte interimar al PSD, pe care unii colegi de partid si unii oameni de presa il vad drept un salvator providential si un reformator epocal al celui mai mare partid din Romania.

Beizadea fara ocupatie pana la 37 de ani

Conform CV-ului publicat pe site-ul Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu nu a avut nicio ocupatie respectiv niciun loc de munca pana la varsta de 37 de ani. In 2004 s-a angajat consilier juridic la SC Alcom SRL Buzau, care era si este firma sa, detinand peste 50 % din capitalul social al acesteia si avandu-i asociati pe fratele sau Daniel si pe sotia sa Roxana. Ciolacu a fost angajat pana in mai 2007 la aceasta firma, care avea ca obiect principal de activitate consultanta pentru afaceri si management. Cu o sincopa in perioada noiembrie-decembrie 2004, cand a ocupat functia de prefect al judetului Buzau. Din mai 2007 pana in iulie 2008 a fost angajat director la SC Urbis Serv SA, firma edilitara constituita si administrata de Primaria municipiului Buzau. In perioada 2008-2012 a fost viceprimar al municipiului Buzau, iar din 2012 este deputat in Parlamentul Romaniei. In 1996, la varsta de 29 de ani, Ciolacu a fost ales consilier local in Consiliul Local Buzau, dar aceasta calitate nu poate fi echivalata cu o ocupatie sau cu un loc de munca avand in vedere ca un consiliu local nu functioneaza permanent, ci se intruneste, de regula, o data pe luna, iar membrii acestuia primesc o indemnizatie relativ modica.

Nascut in 1967, in prima generatie de decretei, care au inceput clasa a I-a la varsta de 6 ani, Marcel Ciolacu ar fi trebuit sa termine liceul in 1985, daca nu a ramas repetent. Nu avem de unde sti pentru ca acesta nu mentioneaza in CV liceul absolvit, anul absolvirii, profesia sau meseria dobandita. Prima sa mentiune in CV apare incepand cu anul 1991, cand, la varsta de 24 de ani, a inceput cursurile Facultatii de Drept din cadrul controversatei Universitati Ecologice din Bucuresti, pe care sustine ca a absolvit-o in 1995, fara sa mentioneze forma de invatamant urmata (la zi, la fara frecventa, de la distanta) si daca a obtinut licenta in drept. Universitatea Ecologica a fost acreditata de abia in vara anului 1995 si a fost incadrata in ultima categorie (a III-a), iar ulterior a constituit obiectul unor anchete penale pentru eliberarea de diplome false.

Conform unui raspuns primit recent de la aceasta universitate, Marcel Ciolacu a sustinut examenul de licenta in drept dupa 9 ani de la absolvire, in sesiunea din februarie 2004, si a primit diploma de licenta in decembrie 2005. Potrivit dispozitiilor legale in materie, examenul de licenta trebuie sustinut in maximum doi ani de la absolvirea facultatii, rezultand ca actualul lider al PSD a dobandit nelegal diploma de licenta in 2004, cel mai probabil acesta fiind falsa. Ciolacu se prezinta si este prezentat ca avand profesia de jurist, dar singura sa tangenta cu aceasta profesie a fost perioada de aproximativ trei ani (2004-2007) in care a fost angajat consilier juridic la propria firma Alcom. In realitate, potrivit unor surse locale, dupa absolvirea liceului si dupa Revolutie, actualul presedinte al PSD a fost o beizadea de Buzau, bine conectata la lumea interlopa, care a trait pe banii si relatiile tatalui sau, care a fost pilot militar si a ajuns comandor la baza aeriana de la Bobocu, unde a detinut diverse functii de comanda.

Flirturile cu Militia, Securitatea si SRI

Conform unui fost sef al Inspectoratului Judetean de Politie Buzau, Marcel Ciolacu a fost din frageda tinerete informator al Militiei ceausiste, fiind inregistrat ca „persoana de sprijin" in evidentele acesteia. Intrucat s-a remarcat in postura de soptitor al Militiei, a fost racolat si de Securitate, ambele institutii fiind integrate atunci in Ministerul de Interne. Dupa Revolutia din decembrie 1989 a continuat colaborarea cu urmasele celor doua detestate organe ceausiste, Inspectoratul Judetean de Politie si SRI Buzau, precum si cu serviciul secret al Ministerului de Interne(UM 0215), denumit atunci si „doi si un sfert". Organele de informatii au fructificat atat relatiile sale cu lumea interlopa cat si relatiile tatalui sau, care era un comandant militar cunoscut in zona. Chiar daca nu le prea avea cu scrisul si cu vorbitul, Ciolacu a fost apreciat drept un informator bun.

Dupa ce a obtinut primele functii publice importante, si anume de prefect al judetului Buzau si de viceprimar al municipiului Buzau, oameni care i-au ghicit si i-au exploatat potentialul relational si informativ l-au sprijinit sa obtina doua masterate, in „Securitate si buna guvernare" la Colegiul National de Aparare si in „Managementul sectorului public" la Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative. La cateva luni dupa ce a devenit parlamentar, a fost admis la doctorat taman la Academia Nationala de Informatii, avandu-l cordonator de lucrare pe ditamai rectorul din perioada respectiva, generalul Stefan Gheorghe- Teodoru, cunoscut drept un apropiat al fostului sef operativ al SRI, generalul Florian Coldea.

Daca un personaj slab mobilat intelectual ca Marcel Ciolacu a fost preluat ca doctorand de seful Academiei SRI inseamna ori ca a adus servicii importante acestui serviciu secret ori ca era pregatit in perspectiva pentru o operatiune de infiltrare si promovare politica. Curios, dar totusi explicabil, este ca, in iulie 2017, cand a fost desemnat vicepremier in Guvernul Tudose, Ciolacu si-a radiat din CV mentiunea ca este doctorand la Academia SRI. Datorita acestui fapt, a devenit suspect pentru presedintele PSD, Liviu Dragnea, care a inceput sa-l evite si sa-l indeparteze din anturajul sau. Conform unui raspuns primit de la Academia Nationala de Informatii, Marcel Ciolacu a fost student al scolii doctorale din aceasta academie in perioada 2013-2019, in urma examenului de admitere sustinut in sesiunea septembrie 2013, dar sustinerea publica a lucrarii de doctorat nu a fost organizata intrucat acesta nu a finalizat studiile de doctorat, nedepunand cerere de prelungire a perioadei de gratie pentru anul universitar 2019-2020.

Titlul lucrarii sale de doctorat este „Controlul parlamentar din perspectiva securitatii nationale". Cu toata neghiobia sa, acest titlu adevar graieste si este mai mult decat sugestiv pentru rolul lui Ciolacu de pion al unui organ de securitate nationala, recte al SRI, in realizarea controlului Parlamentului, nu a controlului parlamentar asupra serviciilor secrete. Cert este ca, si in acest caz, un colaborator al organelor de ieri si de azi a devenit, cu sprijinul acestora, un politician fruntas, recte al treielea om in stat si liderul principalului partid din Romania. Misiune indeplinita cu succes, intocmai si la timp! Ciolacu este un caz scoala de politician conserva prin care SRI a pus haturile pe cel mai mare partid din Romania. De parca ar fi secret de stat, Academia SRI a refuzat sa-mi comunice media obtinuta actualul lider al PSD la examenul de admitere la doctorat, precum si titlurile lucrarilor de specialitate pe care le-a prezentat cu ocazia inscrierii la acest examen. De asemenea, a refuzat sa-mi comunice media generala si media de licenta obtinute de acesta dupa absolvirea Facultatii de Drept a Universitatii Ecologice, informatii refuzate si de aceasta universitate, sub pretextul protectiei datelor cu caracter personal.

Amic la catarama cu primul terorist al tarii

In presa romaneasca a fost publicata in2015 o fotografie in care Marcel Ciolacu apare, dupa o vanatoare de mistreti, impreuna cu omul de afaceri sirian Omar Hayssam, condamnat la 23 de ani de inchisoare pentru terorism in cazul celor trei ziaristi romani rapiti in Irak in 2005 (Marie-Jeanne Ion, Ovidiu Ohanesian si Sorin Miscoci). Ciolacu a afirmat ulterior ca a fost singura sa intalnire cu Hayssam, dar in realitate a participat cu afaceristul sirian la numeroase petreceri si vanatori organizate in judetul Buzau, fiind in relatii foarte apropiate cu acesta. El a fost cel care l-a relationat cu mai marii judetului, incepand cu nasul sau de casatorie Vasile Ion, care a fost presedintele PSD Buzau aproape doua decenii, precum si prefect si senator de Buzau. In fapt, Ciolacu i-a prezentat-o prima data lui Hayssam pe fiica nasului sau, Marie-Jeanne Ion, organizand cateva petreceri in trei, si apoi i-a facut lipeala cu baronul de Buzau, Vasile Ion. Prin intermediul liderului PSD din Buzau, Hayssam a ajuns in anturajul fostului presedinte Ion Iliescu si al altor lideri importanti ai PSD.

Potrivit unor surse locale, Ciolacu a fost amic, sfetnic de taina si partener de afaceri cu Hayssam. El a organizat si a participat impreuna cu afaceristul sirian la mai multe partide de vanatoare pe raza judetului Buzau, inclusiv la vanatoare de urs(pentru care era obligatorie aprobarea ministrului Agriculturii si Silviculturii), de cocos de munte(care era posibila numai in perioada aprobata de ministrul susmentionat), de ras(pentru care era aprobat un numar strict la nivel national) si de cerb carpatin(pentru care erau necesare autorizatii pe plan local). De asemenea, a participat impreuna cu afaceristul sirian si alti invitati de seama la petreceri organizate la cabanele de protocol ale Directiei Silvice Buzau, la care au fost discutate si perfectate tot felul de combinatii economico-financiare, ca preluarea de catre Hayssam a fabricilor de prelucrarea lemnului din judet.

Intr-un asemenea context, Hayssam a achizitionat, pe bani putini, Foresta Nehoiu, pe care a devalizat-o si a falimentat-o in cativa ani, motiv pentru care a fost condamnat in 2010 la 3 ani de inchisoare pentru bancruta frauduloasa. La aceste petreceri erau aduse de obicei si femei din diverse puncte cardinale, indeosebi din Basarabia si Ucraina. Edificator pentru relatia lor stransa este faptul ca Ciolacu figura pe lista datornicilor lui Hayssam cu suma de 200 de milioane de lei vechi. Actualul lider interimar al PSD a ramas apropiat de Hayssam si dupa ce acesta a fost incarcerat in penitenciar pentru terorism, comunicand cu acesta prin anumiti avocati si transmitandu-i sa aiba rabdare, sa nu vorbeasca si sa aiba incredere intr-un context politic favorabil. Cel mai probabil, Ciolacu a fost emisarul unor politicieni din PSD si a unor generali din SRI care au fost apropiati si indatorati de afaceristul si teroristul sirian.

Afacerile dospite de Ciolacu

Conform declaratiilor de interese postate ca deputat, Marcel Ciolacu este asociat(nu actionar cum a mentionat gresit) in trei societati comerciale cu raspundere limitata din Buzau: SC Alcom SRL, SC Lucia Com 94 SRL si SC D&G Industrie SRL. Firma Alcom a fost infiintata de nasul Vasile Ion si tatal sau Ion Ciolacu, care au cesionat-o ulterior fratilor Marcel si Daniel Ciolacu si sotiei actualului lider al PSD, Roxana Ciolacu. Marcel Ciolacu are controlul asupra firmei, detinand 50,08 % din capitalul social. Firma are ca obiect principal de activitate consultanta in afaceri si management, domeniu in care in care cel putin Ciolacu si sotia sa nu au avut nicio pregatire si nicio expertiza. Consultanta practicata miroase mai mult a trafic de influenta. Firma Alcom isi are sediul intr-o dugheana din Piata Centrala (este vorba de piata centrala de legume, fructe si zarzavaturi) din Buzau, situata pe strada Locotenent Constantin Godeanu, care constituie un vad comercial foarte bun si o sursa de afaceristi care aveau nevoie de sprijin si de influenta. Firma a prosperat in perioada in care Ciolacu a avut functii si demnitati, incepand de la consilier local, director la firma primariei, viceprimar pana la deputat in Parlamentul Romaniei.

SC Lucia Com 94 SRL este detinuta de Marcel Ciolacu tot impreuna cu fratele sau Daniel si cu sotia sa Roxana, care ocupa functia de director al firmei. Liderul social democrat detine 55 % din capitalul social. Obiectul principal de activitate al firmei este fabricarea painii, prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie. Firma isi are sediul tot in Piata Centrala din Buzau, in aceeasi dugheana cu Alcom SRL. In aceasta dugheana, care este inscriptionata „Cofetarie-Patiserie", sunt expuse si se vand prajituri, covrigi si gogosi. Actualmente aceasta este afacerea cea mai profitabila a lui Ciolacu, din care a facut un milion de lei (RON), care a fost descoperit in 2017 intr-un cont nedeclarat. Nimeni nu a cercetat provenienta acestei sume, nici ANI nici DNA. In spatiul detinut in Piata Centrala din Buzau, care are o suprafata de circa 30 mp(6 m lungime si 5 m latime) nu exista niciun birou in care sa fie realizata activitate de consultanta, decat tejgheaua la care se vand prajituri, covrigi si gogosi.

SC D&G Industrie SRL are ca obiect principal de activitate, in pofida aditionalului „Industrie", comertul cu amanuntul cu produse alimentare, alcool si tutun, si detine mai multe magazine. Marcel Ciolacu detine 25 % din capitalul firmei, in care este asociat cu inca trei persoane: Constantin Alexandru, Gheorghe Doloiu si Ionel Tescaru. Firma este administrata de Doloiu si Tescaru, doi afaceristi destul de controversati in zona. Actualul presedinte al PSD a mai detinut firma Rom Media SRL, pe care nu a mentionat-o in declaratiile de interese. In aceasta firma a fost asociat cu nasul Vasile Ion. Firma a desfasurat activitati massmedia, detinand, printre altele, postul de televiziune Buzau TV.

Tradarile lui Marcel

Cel ce se crede acum un om providential si un model de integritate si de reformism pentru PSD i-a tradat, pe rand, pe toti binefacatorii care au avut un cuvant de spus in ascensiunea sa politica, incepand cu fostul prefect si senator de Buzau, Vasile Ion, si continuand cu ex-primarul Buzaului, Constantin Boscodeala, cu fostii presedinti ai PSD, Victor Ponta, Liviu Dragnea si Viorica Dancila, si cu fostul presedinte al Camerei Deputatilor, Valeriu Zgonea. Vasile Ion, care a fost liderul PSD Buzau aproape 20 de ani, senator de Buzau in perioadele 1990-2000 si 2004-2012 si prefect al judetului Buzau in perioada 2001-2004, a fost primul sau nas politic, precum si nasul sau de casatorie. Cu sprijinul nasului Ion, care a fost amic si asociat in afaceri cu tatal sau, Marcel Ciolacu a devenit presedinte al organizatiei de tineret a PSD, consilier local si vicepresedinte al PSD Buzau. Dupa ce a redevenit senator in urma alegerilor parlamentare din toamna anului 2004, nasul Ion a aranjat ca finul Marcel sa fie numit prefect de Buzau in locul sau, functie pe care a ocupat-o in perioada noiembrie-decembrie 2004 ( nu in perioada noiembrie-decembrie 2005, cum mentioneaza in CV, pentru ca atunci se afla la guvernare Alianta DA PNL-PDL). Pentru ca nu a avut niciun loc de munca pana atunci, fapt ce ar fi dat rau in CV-ul care trebuia trimis la Guvern, Ciolacu s-a angajat inainte consilier juridic la firma sa Alcom SRL, care i-a fost cesionata lui, fratelui sau si sotiei sale de catre nasul Vasile Ion si tatal sau Ion Ciolacu, care au fost asociati fondatori.

Dupa cativa ani, Ciolacu a trecut in tabara primarului municipiului Buzau, Constantin Boscodeala, care a detinut aceasta functie timp de 20 de ani si care a preluat conducerea PSD Buzau dupa Vasile Ion. Ulterior nasul Ion i-a purtat dusmanie si a intentionat sa candideze impotriva sa cu ocazia alegerilor organizate in PSD Buzau in septembrie 2015, cand Ciolacu a fost ales presedintele acestei organizatii, cu concursul lui Liviu Dragnea. Apoi Vasile Ion a vrut sa se inscrie in PNL Buzau si, fiind intrebat de liderii judeteni ai acestui partid cum isi motiveaza aceasta optiune, a raspuns: „Vreau sa-l distrug pe Marcel". Politicianul buzoian a decedat in iulie 2019, la varsta de 69 de ani, in urma unei boli incurabile, la instalarea si evolutia careia ar fi contribuit, zic unii, si gandurile negre legate de nerecunoscatorul sau fin Marcel. Dupa ce a dat mana cu primarul Boscodeala, acesta l-a numit pe Ciolacu director la SC Urbis SA, firma apartinand municipalitatii, iar ulterior l-a sprjinit sa devina viceprimar al Buzaului in perioada 2008-2010. In 2015, dupa ce a ajuns deputat si cu sprijinul lui Boscodeala, Ciolacu l-a tradat si pe acesta, nefiind strain de demisia sa din fruntea PSD Buzau, in urma difuzarii unei inregistrari video in care primarul de Buzau aparea in ipostaze intime cu doua femei din Basarabia, dintre care una era minora, intr-un hotel din Bucuresti. Amicul Marcel s-a aflat si el in camera de hotel cu acea ocazie, dar nu a aparut in imaginile difuzate.

In toamna anului 2012 Marcel Ciolacu a devenit deputat din pixul presedintelui si premierului PSD, Victor Ponta, care l-a pus pe un loc eligibil pe lista USL din judetul Buzau. Proaspatul deputat a intrat repede in gratiile lui Ponta, care l-a numit consilierul sau onorific la Guvern si l-a promovat, la primul sau mandat parlamentar, secretar al Camerei Deputatilor. In cursul anului 2015, Ponta i-a retras calitatea de consilier onorific al primului-ministru dupa ce a fost declansat scandalul mediatic cu fotografiile in care Ciolacu aparea alaturi de Hayssam la o vanatoare de mistreti. In anul respectiv Ciolacu l-a abandonat pe Ponta, trecand in tabara noului presedinte al PSD, Liviu Dragnea, care l-a sprijinit sa devina presedintele PSD Buzau in septembrie 2015, dupa ce aceasta functie a devenit vacanta in urma demisiei fostului primar Boscodeala. Dupa ce a fost reales deputat in 2016, Ciolacu a fost promovat de Dragnea lider al Grupului deputatilor PSD si apoi vicepresedinte al Camerei Deputatilor.

Dupa ce a fost vreo doi ani unul dintre oamenii cei mai apropiati ai lui Dragnea( partener de vanatoare, pescuit si combinatii politice si financiare), Ciolacu l-a tradat si pe acesta in septembrie 2018, cand a semnat scrisoarea grupului disident din PSD, condus de Gabriela Firea, Paul Stanescu si Adrian Tutuianu, declarand atunci ca „Liviu Dragnea a ajuns un om orbit de putere, orgolii si spaime imaginare". Dupa incarcerarea lui Dragnea la finele lunii mai 2019, noul lider al PSD, premierul Viorica Dancila l-a sprijinit pe Ciolacu sa ocupe functia vacanta de presedinte al Camerei Deputatilor, devenind astfel al treielea om in stat, dupa presedintele Romaniei si presedintele Senatului. Dupa pierderea alegerilor prezidentiale, taman Ciolacu a fost cel care a fortat-o pe Dancila sa demisioneze din functia de presedinte al PSD, pe care a ocupat-o el interimar.

Marcel Ciolacu nu este strain nici de inculparea si condamnare pentru fapte de coruptie a fostului presedinte al Camerei Deputatilor, Valeriu Zgonea, cu care a devenit foarte apropiat in primul sau mandat de deputat, si acesta contribuind la promovarea sa in functia de secretar al acestei camere a Parlamentului. Zgonea a fost condamnat relativ recent de Tribunalul Bucuresti la 3 ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta. Fostul sef al Camerei Deputatilor a fost anchetat si trimis in judecata de Serviciul Teritorial Ploiesti al DNA, retinandu-se in sarcina sa ca, in perioada 2012-2013, ar fi acceptat si primit de la consilierul judetean de Buzau, Dumitru Dobrica, vicepresedinte al organizatiei judetene a PSD, foloase materiale in valoare de 62 143 lei, constand in plata unei excursii si a unui concert la Viena si in construirea unei case de vacanta in judetul Covasna, in schimbul promovarii fiicei acestuia in functia de subsecretar de stat in Ministerul pentru Societatea Informationala.

Consilierul Dobrica era coleg de partid, bun amic si partener de afaceri cu Ciolacu, acesta fiind cel care i-a facut lipeala cu Zgonea. Ciolacu si Dobrica au avut un dosar inregistrat la DNA Ploiesti in 2010, in care au fost cercetati pentru abuz in serviciu contra intereselor publice, fals intelectual, uz de fals si asociere in vederea savarsirii de infractiuni. Obiectul acestui dosar l-a constituit faptul ca in perioada in care a fost director la SC Urbis Serv SA, actualul lider al PSD a atribuit firmei consilierului judetean buzoian, SC Mecan Construct Patarlagele, o lucrare de asfaltare strazi in valoare de 10 milioane de lei, la un pret dublu fata de cele practicate, cauzand astfel un prejudiciu de 5 milioane lei. Ciolacu si Dobrica au primit solutie de clasare si se banuie ca pretul acesteia a fost denuntarea lui Zgonea, care devenise indezirabil in PSD dupa ce i-a solicitat public demisia lui Dragnea in urma condamnarii in prima instanta in dosarul cu angajatele de la Directia pentru Protectia Copilului folosite de PSD Teleorman. Interesant este ca fiica amicului Dobrica, Ionela Viorela, a fost aleasa deputat de Buzau in 2016, gratie liderului judetean Marcel Ciolacu, care a plasat-o pe un loc eligibil pe lista PSD. Si aceasta promovare miroase a trafic de influenta.

Avertisment pentru PSD

Este inadmisibil ca un analfabet functional, fost interlop si afacerist dubios sa devina al treielea om in stat si liderul celui mare partid din Romania. Spre deosebire de Ciolacu, macar Dragnea si Dancila au absolvit studii superioare la zi si au avut o cariera profesionala cat de cat rezonabila. Cum accepta intelectualii din PSD sa fie condusi de un sfertodoct format in randul smecherilor si interlopilor, care este papusa SRI si este in stare, dupa felul in care si-a tradat toti binefacatorii politici, sa-si tradeze si partidul si neamul, intr-o buna zi? Prin trecerea tacita in Camera Deputatilor, din culpa sa, a proiectului de lege privind autonomia Tinutului Secuiesc ne-a trecut glontul pe la ureche.

Promovarea unui impostor ca Ciolacu in fruntea celui mai mare partid din Romania, dar si in fruntea statului roman denota ca o mare parte dintre romani nu au invatat nimic din lectia cu Ceausescu, ramanand in continuare intr-un stadiu vegetal. Simptomatic este ca unii colegi servili de partid si unii ziaristi unsurosi si urdurosi au inceput sa-i ridice osanale. Dupa imensa gafa cu adoptarea tacita a autonomiei Tinutului Secuiesc, daca Ciolacu ramane liderul PSD, acest partid se va prabusi si mai mult in sondaje, riscand sa ajunga in situatia partidelor social-democrate din Ungaria si Polonia, care oscileaza in jur de 10%. Indiscutabil, Ciolacu a devenit o piatra de moara atat pentru PSD atat pentru PSD cat si pentru statul roman.

Valer Marian