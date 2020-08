Candidatii cu probleme penale care se viseaza primari: Din arestul politiei, direct la primarie

La alegerile din 27 septembrie 2020, o parte dintre candidatii la fotoliul de primar au probleme cu legea. Unii dintre ei, desi au fost condamnati la inchisoare cu executare, cauta in continuare reabilitare politica.

Laurentiu Neghina, suspendat din functie pentru coruptie in 2015, candideaza din nou. Neghina a fost condamnat la doi ani si opt luni de inchisoare cu suspendare in dosarul "Coruptie la Bacalaureat", prin care s-a dovedit ca isi obtinuse diploma de finalizare a studiilor liceale ca urmare a mitei acordate unor angajati ai Liceului teoretic din Podu Turcului.

Laurentiu Neghina a candidat pe listele comune ale PDL - UNPR sub sigla, "Aliantei pentru Bacau" in 2012 si a castigat mandatul de primar in detrimentul lui Emil Lemnaru (PSD), primar al municipiului Onesti timp de 12 ani. El a fost suspendat din functie in 2015, dupa ce a primit sentinta definitiva in dosar. La alegerile de anul acesta, Laurentiu Neghina va candida la primarie pe listele PMP.

Dosarul "Coruptie la Bacalaureat" de la Liceul Alexandru Vlahuta din Podu Turcului, in care au fost cercetate aproape o suta de persoane, a fost deschis in anul 2010, cand procurorii, politistii de la anticoruptie si jandarmii au descins la examenul de Bacalaureat si au ridicat mai multe plicuri cu bani si liste cu numele unor candidati, despre care anchetatorii spuneau la vremea respectiva ca au platit pentru a trece probele.

Directorii unitatii de invatamant si secretara Liceului din Podu Turcului au fost condamnati la pedepse de doi si trei ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita.

Candidatul PNL pentru functia de primar al comunei Giera, din Timis, retinut pentru trafic de droguri.

Ionut Marius Ciornenchi, candidatul PNL pentru functia de primar al comunei Giera, din Timis, a fost retinut pentru 24 de ore pentru trafic international de droguri si trafic de droguri de risc.

Anchetatorii au stabilit ca "inculpatii au desfasurat activitati de introducere de droguri pe teritoriul Romaniei, din Spania, pentru a le distribui catre lideri marcanti din randul traficantilor de astfel de substante de pe raza municipiului Timisoara. Drogurile erau introduse pe teritoriul tarii noastre prin intermediul unei firme de curierat si erau ridicate de catre inculpati de la curier folosind de documente de identitate false", se arata in comunicatul DIICOT, potrivit pressalert.ro.

Alte doua persoane au fost plasate sub control judiciar in acelasi caz. Candidatul PNL ar fi cel care coordona traficul de droguri, potrivit sursei citate.

In timpul perchezitiilor, anchetatorii ar fi descoperit un tablou cu Pablo Escobar la domiciliul lui Ciornenchi. In plus, au fost gasite o tigareta confectionata artizanal cu cannabis, o folie din aluminiu cu o substanta pulverulenta susceptibila a fi cocaina, sumele de 4.550 de euro si 5.000 de lei, mai multe telefoane mobile, cantare electronice si pungi de vidare pentru ambalat droguri.

Ion Naftanaila, fost primar, actual candidat la Albestii de Muscel, prin decizie a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, este condamnat la o pedeapsa de 3 ani inchisoare cu suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de incercare de 6 ani, dupa ce a obtinut pe nedrept fonduri europene, le-a schimbat destinatia si si-a incalcat atributiile.

"In perioada 2006-2012, inculpatul Naftanaila Ion, in calitatea mentionata mai sus, si-a indeplinit atributiile de serviciu cu incalcarea dispozitiilor legale, cu ocazia atribuirii, incheierii si executarii unui contract de executie lucrari si platilor efectuate catre societatea administrata de inculpatul Ionescu Eftimie, in contextul realizarii unui proiect privind alimentarea cu apa a comunei Albestii de Muscel (...). In demersurile sale, primarul a beneficiat si de ajutorul celorlalti doi inculpati, platile respective fiind facute fara nici un fel de documente justificative sau pe baza unor situatii de lucrari, borderouri, centralizatoare cu mentiuni necorespunzatoare adevarului, pentru lucrari care in fapt nu au fost realizate", se precizeaza in comunicat.

In plus, din 2018, Naftanaila este cercetat intr-un nou dosar, acuzat din nou de savarsirea de fapte incriminate prin Legea nr. 78 din 2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie. Daca in primul caz s-a ales cu inchisoare, suspendarea si pierderea mandatului de primar, acum Naftanaila va trebui sa se apere in noul proces in care el este inculpat impreuna cu fostul contabil al Primariei Albestii de Muscel, Ion Bodea, alaturi de un om de afaceri din Pitesti.

Ca primar a activat in PDL, pentru ca acum sa fie prezent pe listele PSD.

Mihai Georgescu a fost condamnat in anul 2010 la o pedeapsa de 4 ani si 6 luni de inchisoare cu executare, la care s-au adaugat si pedepsele complementare pedepsei principale, conform articolelor prevazute in Codul Penal la data condamnarii.

Mihai Georgescu a facut puscarie in dosarul celebru la acea vreme al unor falsificatori de alcool din Calinesti, acesta aflandu-se atunci chiar in pozitia de inspector principal la fisc. Pe parcursul activitatii politice,

Mihai Georgescu a activat in PRM, apoi in PAM, ALDE, PER, pentru ca intr-un final sa ajunga pe lista candidatilor PSD. Asta chiar daca la inceputul anului 2020 presedintele Manzana declara ca Georgescu nu va fi candidatul PSD la Primaria Calinesti, intre timp, tot Georgescu a ramas la Primarie.