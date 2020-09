Candidatul PSD la al doilea mandat de primar in Malu Mare tine locuitorii in comunism: in zona metropolitana Craiova, comuna nu are asfalt, facilitati de apa si canal. Nici de la PNL nu sunt asteptari!

Prezentam in cele ce urmeaza un caz incredibil din culisele campaniei electorale pentru alegerile locale. Un candidat al PSD, care isi doreste al doilea mandat de primar, a transformat comuna Malu Mare, din zona metropolitana a Craiovei, in propria feuda. El face si desface, dar - fireste - in interesul propriu si al apropiatilor sai - restul "muritorilor" fiind la limita traiului decent in anul 2020. De pilda, comuna are zone imense neasfaltate, in apropierea unuia din cele mai mari orase ale Romaniei, aducandu-ne aminte de perioada comunista.

Ca sa ajungem la concret in acest caz, mentionam ca in cursa pentru obținerea postului de primar al comunei Malu Mare, Dolj, s-au înscris trei candidați: din partea PSD - Ilie Dodocioiu, pentru al doilea mandat; din partea PNL - Adela Gherghe; din partea Pro România - Ion Spătărelu.

Ilie Dodocioiu este acuzat de mai multe persoane din Malu Mare că face „jonglerii" funciare cu pământurile din comună, numeroşi cetăţeni încă aşteaptă să fie puşi în posesie, însă de la primărie li se spune că nu mai există terenuri. În tot acest timp, apropiatii primarului Ilie Dodocioiu sunt rapid puși în posesie prin intermediul unor tertipuri birocratice la limita legii.

În același context, cum mentionam si la inceputul articolului, în cei aproximativ patru ani de mandat ai actualului edil, comuna Malu Mare nu a reuşit să-şi adjudece niciun proiect finanţat de Uniunea Europeană, în timp ce partea cea mai importantă a localităţii, adică zona unde locuieşte o mare parte a populaţiei comunei şi de unde se atrag cei mai mulţi bani la bugetul local, datorită unor importante firme care îşi desfăşoara activitatea aici, arată deplorabil.

Nu există asfalt pe drumuri, nu există acces la o reţea modernă de apă şi canalizare şi, în unele cazuri, fără a fi legate la reţeaua de electricitate. Edilul Dodocioiu este aspru sancţionat pe reţelele de socializare de oamenii sătui să fie trataţi cu dispreţ. Astfel, este de aşteptat ca la alegerile din vara acestui an, când cetăţenii vor avea posibilitatea să-şi sancţioneze primarul.

Persoane din mediul Consiliului Local al comunei Malu Mare au precizat faptul că, prin intermediul lui Tinel Tătulea, șeful de campanie al lui Ilie Dodocioiu, doi angajați ai Centrului Social Sf. Andrei din Malu Mare au fost amenințați cu restrucurarea posturilor pentru neparticiparea in campanie alaturi de primarul PSD.

Despre Ilie Dodocioiu mai aflăm faptul că este parte pârâtă în dosarul 3730/2/2020 ce are ca obiect constatarea calității de lucrător/colaborator al securității, fiind reclamat de către Consiliul Național pentru Supravegherea Arhivelor Securității.

Concluzia la care au ajuns cațiva membri ai Consiliului Județean Dolj este că situația de la Malu Mare este una specială având în vedere proiectele prost realizate și faptul că multe decizii luate de actuala administrație au fost luate în interes personal, nu în interesul comunei.

Printre susținătorii primarului Ilie Dodocioiu se numără:

- Enache Viorel, consilier PNL, care nu are nici un proiect pentru comunitatea pe care o reprezintă (implicat în concesionarea Căminului de Bătrâni, concesionarea bălților de pe raza comunei și concesionarea a 2 ha de teren neproductiv);

- Bănică Marin, agreat de primar la funcția de viceprimar, face parte, împreună cu acesta, din comisia agricolă, prin intermediul căreia pun terenuri în posesia apropriaților lor, netinand cont ca exista Hotarari Judecatoresti nepuse in aplicare. Bănică Marin este managerul proiectului de asfaltare, de pe urma căruia câștigă 25% la salariu, a facilitat apropiaților lui accederea în funcții din cadrul primăriei (asistent comunitar) și este cunoscut a avea un comportament deplorabil cu restul angajaților;

- Matusa Stelică, care a fost condamnat la 3 ani cu suspendare pentru complicitate la o faptă cu lovituri cauzatoare de moarte în care a fost implicat alături de mai multi prieteni și de fiul său, cel din urmă fiind condamnat cu executare. A fost, de asemenea, implicat în proiectele păguboase ale actualului primar (concesionarea căminului de bătrâni, concesionarea bălților din comună, concesionarea a 2ha). Mai mult, actualul primar va fi nașul de cununie al fiului său. Este foarte bine cunoscut faptul că a fost recompesat cu cateva suprafețe de teren din rezerva primăriei pentru fidelitatea pe care o demonstrează;

- Stancu Paul, fiul fostului viceprimar;

- Tufa Sandel, care locuiește în zona Selgros , unde și-a permis să închidă o suprafață de aproximativ 36m/p din domeniul public și căruia i s-a propus funcția de viceprimar;

- Vretu Alin are pregătirea de specialitate de teolog. Este angajat în primărie pe funcția de șef parc auto în condițiile în care în primărie sunt două autoturisme, un buldoexcavator și un tractor.

- Păun Ion, consilier din 2016, de asemenea recompesat cu o suprafață de teren din rezerva primăriei.

Adela Gherghe este candidata din partea PNL la primăria Malu Mare, de profesie inginer chimist, presedinte al organizatiei locale PNL si vicepresedinte OFL Dolj. Adela Gherghe deține societatea aflată în stare de insolvență ALEDA CONSTRUCT SRL, CUI 18729909, avea, conform tabelului definitiv al creanțelor un total de 1.178.952,31 lei (creanțe garantate, creanțe bugetare, creanțe chirografare).

Adela Gherghe, o tânără întreprinzătoare din localitatea Malu Mare, şi-a anunţat candidatura mizând foarte mult pe tinereţea sa. Experienţa profesională nu o recomandă, chiar dacă, la o vârstă fragedă, a fost administrator public timp de doi ani de zile din mandatul fostului primar. De numele ei nu se leagă niciun proiect mare, doar câteva achiziţii suspecte din acea perioadă. Cu toate acestea, ea îşi face o campanie electorală agresivă pe Facebook, înfierând cu mânie proletară fiecare persoană care reprezintă un pericol pentru şansele sale de a ajunge primar. Promite foarte multe schimbări, pozând ca unica opozantă a actualului edil și criticând contracandidaţii care ezită sau refuză să se alinieze în spatele ei. Nu este la prima tentativă de a obţine un mandat de edil al comunei, însă de această dată a schimbat partidul în speranţa unui vot politic pozitiv.

Liderii PNL sunt surprinși de faptul că Adela Gherghe a fost aleasă vicepreședinte fără adeziune, justificând că e posibil să fi fost candidat al societății civile la alegerile PNL Dolj de anul trecut, ceea ce înseamnă că nu putea fi membru al altui partid. Aceasta a participat la petrecerea organizată de PNL de 8 Martie și la ședințele PNL din Malu Mare.

Printre preocupările Adelei Gherghe în cadrul Primăriei Malu Mare se numără multe tranzacții prin încredințare directă și testare a pieții, de exemplu cumpără rechizite la prețuri foarte mari, deplasarea o face cu masina personală, decontând motorină mai multă decât consumă, negociază parte din contractele de dezăpezire și de pietruire a drumurilor.

În 2016, când a candidat pentru funcția de primar, firma ei a intrat în faliment, deoarece a oferit materiale de construcții cetățenilor crezând că va primi voturi, astăzi ajungând la o datorie de peste 11 miliarde.

Firu Valentin, cel care sponsorizează campania Adelei Gherghe, se ocupa de construcția de locuinte, folosind materiale de la depozitul deținut de Adela și soțul ei. În urmă cu aproximativ 10 ani, acesta a executat un an și jumătate de închisoare pentru furt. Din anul 2016 până în anul 2018 a fost consilier din partea UNPR al primarului Dodocioiu.

Referitor la candidatul din partea PRO România, Ion Spătărelu, personaj politic discret, acesta şi-a anunţat intenţia de a candida pentru postul de primar. Este militar de carieră, cu mai bine de 15 ani de luptă pentru bunăstarea cetăţenilor comunei Malu Mare, în calitate de consilier local, fiind cel mai vehement adversar al edilului Dodocioiu.

Cetățenii comunei Malu Mare consideră faptul că cei 25 de ani în serviciul Armatei Române și-au pus o puternică amprentă asupra caracterului său. Ion Spătărelu are în plan dezvoltarea comunei, prin construirea unei școli, a unui camin cultural, a unei baze sportive, dar și prin investiții în infrastructura comunei.