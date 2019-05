Cartelul "Asfaltangiii", sau cum fentezi DNA si DIICOT prin Strabag-Straco si Dimar devenind denuntator

Este deja de notorietate ca anumite companii ajung sa castige licitatii pe banda rulanta. De altfel, in Romania, SEAP a devenit un soi de "spalatorie" a licitatiilor trucate pe bani publici, iar autoritatile par sa nu mai controleze fenomenul. Dimpotriva, din punct de vedere legislativ se fac tot soiul de inlesniri pentru ca licitatiile sa fie atribuite firmelor de casa, in plus, in ceea ce priveste atribuirile directe sumele plafon sunt din ce in ce mai mai mari.

In acest carusel au intrat, fireste si primariile din tara, cele care achizitioneaza de la lucrari de constructii, de asfaltari, de amenajari urbane, pana la celebrele evenimente gratuite pentru localnici, dar care se fac pe bani grei, care se intorc in buzunarele edililior si camarillei acestora. Practic, se fura milioane de euro, prin comisioane si "parandaraturi".

In Bucuresti, de pilda, prin infiintarea companiilor municipale se dreneaza banii de la buget direct in lucrari de milioane de euro catre aceleasi firme "terte", care capuseaza organismul bugetar. La fel se intampla si cu primariile de sectoare. Ziuanews a intrat in posesia unor documente care arata cum un numar mic de companii sunt angajate la contracte imense, pe multi ani ca termene, si care acumuleaza un total impresionant din punct de vedere financiar. De pilda asfaltangiii. Companiile SC Straco Grup SRL si SC Strabag SRL au primit contracte banos de la Primaria Bucuresti, condusa de Gabriela Firea, pentru diverse lucrari de asfaltare si reparatii pe marile bulevarde ale Capitalei. Reparatii care nu sunt neaparat necesare. Acum nu se mai "plombeaza" strazile, ci se decoperteaza, se scoate imbracamintea asfaltica si se inlocuieste, in general cu una de proasta calitate care sa cedeze dupa o iarna, astfel ca lucrarile de raparatii sa "curga" la nesfarsit. Pe banii bucurestenilor, dar si pe timpul pierdut al acestora si pe nervii acumulati in trafic datorita blocajelor.

In acest timp, podurile si alte "bretele" ale orasului sunt lasate in paragina, adevarate pericole mortale pentru participantii la trafic, cum ar fi Podul Constanta. La Podul Crangasi se fac lucrari de reparatii de mantuiala cu aceleasi firme de casa, sumele totale anuale fiind de ordinul sutelor de milioane de euro. Desi Asocierea Strabag-Straco oficial s-a facut in urma declaratiei de insolventa a unuia dintre asociati, binomul acesta functioneaza mai departe, declara pierderi insemnate, dar in acelasi timp acumuleaza lucrari peste lucrari. In suveica, acestea ajung la parteneri ai firmelor, la "terti" dupa ce s-a taxat comisionul care trebuie dat inapoi la primarie si dupa ce s-au scazut banii destinati pentru off-shorurile pe unde aceste firme rostogolesc milioane de euro. Astfel ca in firma nu ramane nimic, angajatii ajung sa fie platiti cu intarziere sau deloc, lucrarile date tertilor se impotmolesc tot din motive financiare, astfel ca finalitatea la termenele anuntate se tot amana. Nu numai la asflatarile de la Strabag-Straco sau Dimar, o alta companie capusa, abonata la lucrari pe magistralele Apanova. la fel se intampla si la constructia metroului in Drumul Taberei, la fel la Pasajul Domnesti, la Centura Capitalei.

Cum se rostogolesc lucrarile private prin bugetele primariilor

Sunt si cazuri in care companii agreate ale "cartelului", in varful piramidei fiind societatile mentionate, ajung sa imglobeze "lucrari in lucrari". De pilda in cazul primarului Robert Negoita. Acesta a dat o lucrare de amenajare unei firme de casa care a dezvoltat imobiliar o zona apartinad ca teren fratilor Negoita. Pamantul escavat de aici nu avea unde sa fie depozitat, asa ca Robert Negoita a dat dispozitie sa fie depus in spatiile verzi din Sectorul 3 al Capitalei, de aici ajungandu-se la mormanele inconjurate cu borduri supraetajate ca niste cavouri, imaginile acetora fiind popularizate de mass-media. Asa ca firmele Cartelului lucreaza in privat pentru familia Negoita si se descarca pe bani publici de la Primaria Sectorului 3 al Capitalei. Manevra este folosita si la sectoartele 4 si 5, acolo unde primarii Baluta si Florea inglobeaza lucrari private ambalate in cele necesare ale primariei pe bani publici, cum ar fi trasee noi de apa si canalizare efectuate prin Dimar SRL si firmele satelite ale acestui grup. Asa cum la Sectoarele 2 si 6 sunt preferate Straco sau Strabag, iar acolo unde "bate la ochi" se apeleaza la satelitii acestor firme.

Lucrarile sunt date prin incredintari directe, "sparte" in lucrari mai mici, iar daca este neaparat nevoie de licitatie, aceasta se face in cateva ore de la publicarea acesteia, ca deja apare cui i s-a atribuit, aceleasi firme de casa. Ba chiar, primarii bucuresteni au invatat tot de la tandemul Firea-Negoita sa atribuie direct unui "concern" pe mai multi ani lucrarile. Se face licitatie la care se aleg trei participanti, sau patru si se face un contract cadru pe un an sau pana la patru ani prin care prin rotatie, sau simultan, lucrarile se atribuie numai acestor firme de maonopol. Ceea ce e evident ilegal, numai ca organizarea SEAP permite acest lucru prin asa numitul "regulament propriu". Asa se face ca Strabag cu Straco si Dimar castiga cele mai multe lucrari din capitala si odata cu ele si firmele satelit, care intorc "parandaratul" pe bani grei "patronilor".

DNA si DIICOT au ajuns sa faca figuratie in dosarele Strabag-Straco

Pe fir au intrat de mai multe ori si DNA si DIICOT, numai ca patronii firmelor au ramas tari pe pozitii, au sacrificat fie cate un primar sau viceprimar, au sacrificat cate o firma satelit cu cate un director, in vreme ce la parchete, in fata procurorilor si-au castigat pozitia "respectabila" de denuntatori. Au turnat in zeci de cazuri si dosare numai ca sa fie lasati in pace. Si ei si afacerile lor. Iar procurorii au inchis ochii.

Asocierea dintre cele doua companii - Strabag si Straco - este, cum spuneam, notorie la nivelul Capitalei. Straco Grup a fost tinta mai multor anchete in ultimii ani, compania intrand in insolventa in 2015, pe fondul unor datorii de peste 180 de milioane de lei, la acea data. Firma Straco a castigat multiple licitatii inca de la mijlocul anilor 2000, existand suspiciunea ca multe dintre ele erau castigate "prin trucarea caietelor de sarcini, la intocmirea carora participau si reprezentantii acestei societati". Compania a fost cercetata si de DIICOT in 2014 pentru inregistrarea de facturi false in valoare de peste 14 milioane de lei.

Totodata, tot in 2014, actionarii firmei Straco Grup au fost arestati la domiciliu, fiind suspectaţi ca fac parte dintr-o ampla retea de evaziune fiscala si spalare de bani. SC Strabag SRL este, de asemenea, companie abonata la contracte cu statul. Compania a fost tinta unor anchete antifrauda, acestia fiind acuzati de spalare de bani si evaziune fiscala. In 2017, birourile lor au fost perchezitionate in cadrul unei anchete privind fixarea preturilor. Strabag SRL, cu afaceri de 911 mil. lei, este urmarita penal pentru ucidere din culpa si neluarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca. Dosarul penal 3827/P/2009 se afla inca la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 4.

Presedintele Consiliului de Administratie al Strabag Austria este fostul cancelar austriac Alfred Gusanbauer, de numele caruia se leaga mai multe scandaluri politico-economice controversate. Gusanbauer apare si in conducerea companiei Gabriel Resources, implicata in scandalul international legat de exploatarea aurului de la Rosia Montana.

Două asocieri de constructori - in fapt, aceleasi firme, "permutate" in denumiri

In ciuda controverselor, anchetelor multiple, contractelor dubioase si chiar a cercetarii penale, companii precum Strabag si Straco Grup continua sa primeasca, pe banda rulanta, contracte cu statul roman. Primaria Municipiului Bucuresti a asfaltat, uneori in conditii ciudate (temperaturi foarte scazute, la limita inghetului, uneori chiar pe gheata) mai multe strazi principale din Bucuresti, notoriu fiind cazul bd. Regina Elisabeta. "In urma starii de viabilitate realizata de inspectorii primariei Capitalei s-au constatat urmatoarele deficiente: imbracamintea partii carosabile existente prezinta faiantari, crapaturi, fisuri longitudinale si transversale, zone cu peticiri la capacele caminelor si in zonele unde au fost interventii. Ca urmare a celor constatate s-a propus ca pe zonele degradate sa se faca lucrari de reparatii carosabil cu mixtura asfaltica in grosime de 5 cm, inclusiv frezare". Acesta este motivatia standard la toate lucrarile, prezentata consilierilor Capitalei incaintea unor lucrari.

Două asocieri de constructori - in fapt, aceleasi firme, "permutate" in denumiri - au obţinut contractele de lucrări pentru străzile Bucureştiului p 4 ani, in perioada 2016-2020, într-o afacere al cărei preţ total depăşeşte 53 de milioane de euro. Una dintre aceste asocieri este cea amintita, Straco & Strabag, care si-a asumat repararea drumurilor din patru sectoare, pentru ca prin interpusi si negocieri sa patrunda si in celelalte doua sectoare.

Asocierea Straco & Strabag şi-a împărţit la rândul său în două sectoarele în care să aibă principalele atribuţii în lucrări. În sectoarele 1 şi 5 lider de asociere este Straco, astfel că licitaţiile au fost direct câştigate de asocierea Straco SRL & Strabag SRL, iar în sectoarele 4 şi 6 rolurile s-au inversat, licitaţiile fiind adjudecate de asocierea Strabag SRL & Straco SRL. Sectoarele 2 si 3 au dost castigate de alte asocieri de firme, dar prin "sateliti", Straco & Strabag, cum spuneam, contribuie si ele la anumite lucrari.

Aceasta, în condiţiile în care la numeroase licitaţii publice sunt depuse oferte cu un preţ foarte mic, desemnate astfel câştigătoare, după care, pe parcursul lucrării, preţul este majorat în trepte, cu explicaţia că au apărut "situaţii neprevăzute". Această "portiţă" este prezentă şi astăzi în lege, printr-un articol care stabileşte că valoarea unui contract atribuit pentru lucrări şi servicii poate fi ridicată, prin acte adiţionale, cu până la 50% din valoarea iniţială, "datorită unor circumstanţe neprevăzute, dar devenite necesare" pentru îndeplinirea contractului.

Asocierea Straco SRL & Strabag SRL are în spate Straco Grup, controlat de fraţii Alexandru şi Traian Horpos, intrat de asemenea în insolvenţă, în august 2015, doi dintre acţionari fiind reţinuţi la domiciliu într-un dosar de evaziune. Numele Straco apare şi în dosarul de corupţie al fostului primar al sectorului 1, Andrei Chiliman.

Contracte bănoase de modernizare de drumuri şi construcţie de autostrăzi

Spuneam insa ca nu numai cu sectoarele lucreaza cele doua companii asociate ci si cu Primaria Capitalei. Compania a fost infiintata in 2003 şi şi-a sporit rapid cifra de afaceri în urma unor contracte primite în Capitala. In primii nouă ani a reusit performanţa să ajungă la aproape 200 de milioane de euro şi peste 800 de angajati.

Cea mai recenta lucrare obtinuta de Straco& Strabag a fost o lucrare de reparatii de la Pasajul Unirii, inceputa in martie 2019 si nefinalizata total nici acum, desi aceasta nu presupunea lucrari de amploare, ci numai de reparatii, pe durata a maximum 30 de zile. "Lucrările la sistemul rutier din Pasajul Unirii fac parte din prima etapă a lucrărilor de reparaţii ale arterelor din Capitală. Aceste lucrări sunt realizate în baza acordurilor cadru de reparaţii, încheiate cu Asocierea SC Strabag & Straco Grup SRL.", a fost raspunsul Primariei condusa de Gabriela Firea la solicitarea explicatiilor de catre mass-media.

Ca sa depasim nivelul Bucurestiului sa spunem ca aceste companii au obtinut contracte mari la nivel national, pentru constructia de autostrazi, sau de tronsoane de autostrazi. Patronii Straco, Alexandru şi Traian Horpos, au câştigat ani la rând contracte bănoase de modernizare de drumuri şi construcţie de autostrăzi.

Au asfaltat 22 de kilometri din cei 82 ai autostrazii Orastie-Sibiu şi şoseaua de mare viteză dintre Orăştie si Deva. Pe aceasta asfaltare exista deja un dosar penal de deturnare de fonduri, investigat la DNA, dar care a fost "blocat" deocamdata.

In luna august 2015, scria anterior, Straco Grup SRL isi cerea insolventa deși în ianuarie firma isi adjudecase o felie considerabilă din cei aproape 1,2 miliarde de lei pentru construcţia autostrăzii Câmpia Turzii - Ogra - Târgu-Mureş. Mai apoi, CNADNR facea public că Asocierea Strabag - Straco urma să construiască şi Lotul 2 din Braşov-Oradea pentru peste 251 de milioane de lei. Fireste ca insolventa a fost una de fatada, datorata dosarelor penale, dar care i-a transformat pe patroni in denuntatori.

Patronii asfaltangii, participanti la grupruri infractionale organizate

Procurorii reţin că în perioada 2012-2015, afaceriştii George şi Vasile Trifan au iniţiat un grup infracţional organizat - în care au fost cooptaţi Alexandru Horpoş, Dan Misăilă şi ulterior şi alţi suspecţi - specializat în construcţia unor scheme infracţionale complexe, prin care să se obţină atât beneficii materiale importante, ca urmare a săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, cât şi spălarea banilor rezultaţi din săvârşirea acestei infracţiuni. „Prejudiciul estimat cauzat bugetului de stat de către membrii grupului infracţional este de aproximativ 16.000.000 euro", se arată într-un comunicat al DIICOT.

"Se menţionează că presupusele fapte de evaziune fiscală şi spălare de bani au fost comise în strânsă legătură cu mai multe infracţiuni de corupţie denunţate de inculpatul Horpos Alexandru la Direcţia Naţională Anticorupţie, denunţurile fiind valorificate sau în curs de valorificare. (...) Având în vedere atitudinea procesuală a inculpatului, care a contribuit la aflarea adevărului nu s-a impus luarea faţă de acesta a unei măsuri preventive", se arată în motivarea deciziei.

Asociat în firma Straco, Horpos a pus mâna pe bănoase contracte de execuţie a tronsoanelor de autostradă Deva-Orăştie şi Orăştie-Sibiu. Horpos este implicat într-un dosar penal alături de fostul primar al Sectorului 1 din Capitală, Andrei Chiliman, căruia i-a remis „comisioane" de circa 38 de milioane de lei în schimbul obţinerii unor contracte cu Primăria.

În motivarea Curţii de Apel Bacău din data de 13 mai este descrisă pe larg de magistraţi modalitatea prin care cei Horpos şi Misăilă au făcut bani grei fără să plătească taxe la stat. Numitorul comun în ceea ce priveşte activitatea lui Alexandru Horpos şi cea a lui Dan Misăilă este reprezentat de fraţii George şi Vasile Trifan.

În ceea ce îl priveşte pe omul de afaceri Alexandru Horpos, procurorii reţin următoarele: "S.C. Straco SRL este una dintre cele mai importante societăţi comerciale care şi-au desfăşurat activitatea în domeniul construcţiilor de drumuri şi autostrăzi, avându-i ca administratori pe inculpatul Horpos Alexandru) şi pe Horpos Traian. În perioada 2013-2014, Straco a declarat achiziţii fictive în valoare totală de 40.398.193 lei.", mai afirma procurorii.