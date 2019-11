Cazul "Sebastian Vlădescu - Călin Popescu Tăriceanu - Microsoft"

Preambul - DNA: Şpagă pentru Tăriceanu în contractul Microsoft. Detalii AICI.



În data de 24.10.2019, Președintele Microsoft Brad Smith a venit la București pentru a ne asigura că "Nu ne putem întoarce în trecut" și că "este important să știm că problema nu a venit de la oameni din compania noastră (Silviu Hotăran, Ovidiu Artopolescu, Sorin Eftene, Florin Pletea, Călin Tatomir), a fost la oameni care trebuiau să ofere această reducere (Irina Socol, Claudiu Florică, Sebastian Ghiță), și în loc să facă așa, și-au însușit banii și i-au folosit într-un fel complet nepotrivit. (Călin Popescu Tăriceanu, Sebastian Vlădescu, Vasile Blaga, alții)", respectiv au asigurat afaceri extrem de profitabile pentru Microsoft prin mituirea decidenților politici (Călin Popescu Tăriceanu, alții) și administrativi (Sebastian Vlădescu, Gabriel Sandu, alții) și protecție judiciar/juridică prim mituirea coordonatorilor "câmpului tactic" (George Maior, Florian Coldea, Laura Codruța Koveși, alții).

În conformitate cu Legea privind practicile corupte din străinătate („FCPA"), titlul 15, Codul Statelor Unite, Secțiunea 78dd-l și următoarele (vezi amenda penală primită de Microsoft în Ungaria - 22.07.2019 - pentru faptele menționate la București de Brad Smith), modul de acțiune Microsoft nu este complet nepotrivit, este total ilegal și infracțional.

Brad Smith era (2005) cel care trebuia să se asigure că legile SUA sunt respectate

Brad Smith știe foarte bine ce spune, pentru că a coordonat desfășurarea și favorizarea infracțiunilor și protecția infractorilor. Începând din anul 2005 (Dosar 21/P/2006) fără sprijinul esențial al Microsoft și al Comisiei UE, Călin Popescu Tăriceanu și Sebastian Vlădescu nu ar mai fi fost în poziția de a lua mită de la Microsoft și alții și de a plăti 31 de milioane EUR pentru licențe supraevaluate și alte milioane pentru servicii inexistente, percepând 10% mită, raportat la sumele plătite pentru valori de până la 40% - 60% mai mari decât cele practicate pe piața liberă a produselor și serviciilor aferente.



Microsoft a participat direct și activ la promovarea lui Sebastian Vlădescu în poziția de Ministru de Finanțe (22.08.2005) și menținerea lui Călin Popescu Tăriceanu în cea de Prim Ministru, în condițiile în care infracțiuni grave comise de cei doi în asociere cu Microsoft erau exhaustiv probate. La rețeaua de corupție inițiată de Microsoft, începând din anul 2000, au aderat în 2005 și înalți demnitari din Comisia UE (Dosar 21/P/2006 - OF/205/0417).



Primii beneficiari ai fraudelor comise începând din anul 2001 de Microsoft în asociere cu Sebastian Vlădescu au fost spitalele instituțiilor SRI și MAI, care ulterior, până în prezent, coordonează ancheta în "câmpul tactic" în complicitate cu Comisia UE și Microsoft.

În data de 27.10.2005 - Prima HG semnată de Călin Popescu Tăriceanu și Sebastian Vlădescu (H.G. 1326/27.10.2005), privea prima extindere pentru numărul de licențe Microsoft urmând a fi utilizate începând din anul 2006 și plătite ulterior în anul 2009. Au fost semnate de Călin Popescu Tăriceanu patru astfel de extinderi ale contractului de închiriere licențe Microsoft[1] 0115-RO, în valoare totală de 31 milioane USD.[2]

Sebastian Vlădescu urma astfel să fie promovat din poziția de învinuit pentru infracțiuni deosebit de grave cu fonduri Phare și software piratat în numele Microsoft și livrat gratuit SRI și MAI la poziția de Mare Maestru al Mitei la nivel EU și global.

Circuitul mitei la cel mai înalt nivel în „sistemul paralel" globalizat și „democratic"

Mita la cel mai înalt nivel nu este o șpagă, bacșis, atenție, etc. Pentru a fi calificată drept mită/corupție aceasta trebuie să îi fie dată direct sau/și indirect unei persoane oficiale/publice care să poată determina direct sau prin traficarea influenței ce o are, obținerea unui avantaj (financiar, economic) pentru mituitor sau/și pentru alții și/sau protecția infracțiunilor asociate traficului de influență, corupție, piraterie, fraudă cu fonduri publice și altele.



În cazul Microsoft mita este dată pentru alocarea la nivel etatic, fără licitație, a mai multor contracte cât mai profitabile și în primul rând garantarea monopolurilor pe piața IT din România cu implicațiile la nivel global pe care această monopolizare le are.

Mita la nivel înalt reprezintă de obicei sume sau/și servicii importante (deosebit de mari) care sunt oferite prin mijloace indirecte și prin entități interpuse, cum sunt companiile fantomă sau/și off-shore, trafic de influență la nivel decizional politic, „servicii" media sau și juridice la nivel internațional, și altele în funcție de potența financial - relațională a mituitorului.



În cazul Microsoft, acesta a început să dea mită în România în anul 2000, obiectivul fiind monopolizarea pițelor de software în general și a celor guvernamentale în special prin închirierea/vânzarea licențelor produselor sale existente și monopolizarea piețelor pentru produsele sale viitoare - aplicații pentru mediul de afaceri (EAS/ERP), prin "înghețarea inovației" (Chillin' Competition), exterminarea competiției credibile, pe merit în condiții ilegale dar de imunitate și impunitate asigurate prin mită, trafic de influență, corupție și altele.

Există mai multe denunțuri și informări credibile referitor la faptul că o parte din mita Microsoft, administrată de Sebastian Vlădescu și alții, ajungea direct și indirect la George Maior, Florian Coldea și Laura Codruța Koveși, alții, făcute de Marcel Lehel - Guccifer (Lucian Davidescu[3]), Elena Udrea[4], Sebastian Ghiță, etc.



Elena Udrea acuză că o parte din mitele (mascate) Microsoft ajungeau la George Maior și la Florian Coldea, și ulterior la Sebastian Ghiță pentru finalizarea planului lui Koveși de exterminare a proprietarului Realitatea Tv și preluarea pentru grupul de interese menționat, a resursei media menționate. Sebastian Ghiță confirmă că a participat la un astfel de plan.

Confirmă și Dan Andronic care a fost chemat de acasă de la Sebastian Vlădescu în noaptea alegerilor din decembrie 2009 (Sufrageria Gabi Oprea) și a fost întrebat de Laura Codruța Koveși despre Realitatea Tv și Sorin Ovidiu Vîntu. Ulterior (23.12.2009) Sebastian Vlădescu și Gabriel Sandu au fost numiți pentru a doua oară în carieră miniștri[5].



Ne vom referi pentru exemplu la ancheta SIIJ (2018) și la faptul că începând din anul 2007, Sebastian Vlădescu (Medist - RSC) s-a asociat cu Sebastian Ghiță (Asesoft - Teamnet) pentru a își extinde rețeaua de crimă organizată la nivel internațional, în baza protecției și promovării primite (condiționat) din partea Microsoft, Comisiei UE și „câmpului tactic".

Sebastian Ghiță a probat (factura de la Ion Țiriac Air) că Asesoft a plătit banii solicitați de Laura Codruța Koveși pentru aducerea în condiții neprevăzute de lege a lui Nicolae Popa.[6]



Astfel Sebastian Ghiță a beneficiat de resursele cu care să închirieze avioane private să îi rezolve mai multe probleme procurorului general și procurorului șef DNA - Laura Codruța Koveși (2011), să îi invite în vacanțe în Seychelles și Toscana și alte locații exotice pe George Maior și Florian Coldea (2010) și să organizeze petreceri în diferite locuri la care invitată era și Laura Codruța Koveși.

Putem afirma că o parte din mita și fraudele Microsoft, printre care pirateria software comisă împotriva și în dauna noastră au ajuns la Laura Codruța Koveși, la cei menționați și la alții neconscuți nouă în prezent.

Călătorii în trecut (prezent și viitor) ...

În trecut, în data de 08.11. 2018, în urma mai multor denunțuri făcute de cetățeni străini (Josef Hornegger[7], Arthur Finkelstein, Tal Silberstein, Shimon Sheves[8]) Călin Popescu Tăriceanu, a fost acuzat de DNA că a solicitat și a primit mită de la Microsoft, indirect, prin intermediul unor plăți efectuate de mai multe companii off-shore.



Conform mai multor mărturii aflate la dosarele Microsoft, cel care se ocupa de administrarea plăților și a companiilor și conturilor off-shore era Sebastian Vlădescu (Firma Colina - Ian Taylor conturi în Seychelles - fiind un nou vehicul de tip off-shore similar cu Profinet şi folosit de către Claudiu Florică cu aprobarea managementului FSC Austria exclusiv pentru contractarea de servicii fictive care să justifice scoaterea banilor din FSC pentru plata mitei către decidenţii de la acea dată, adică Călin Popescu Tăriceanu - prim-ministru, Sebastian Vlădescu - ministru al Finanţelor şi personaje din anturajul acestora[9]), și alte tranzacții.

În data de 15.11.2019, în urma mai multor denunțuri făcute de cetățeni străini (La Sala Mario, Favino Roberto Pasquale[10]), Sebastian Vlădescu este trimis în judecată de DNA[11] pentru că a solicitat și a primit mită 10% din valoarea proiectului (CFR București - Constanța), indirect, prin intermediul unor plăți efectuate de mai multe (43) companii off-shore din 7 jurisdicții (Austria, Elveția, Cipru, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii, Lituania și Bulgaria).

Standarde duble (multiple)

În urma plângerilor și denunțurilor făcute de mai mulți cetățeni români, DNA a clasat practic toate dosarele care incriminau Microsoft pentru infracțiuni deosebit de grave în condițiile în care conform declarațiilor procurorului șef DNA Laura Codruța Koveși din data de 20.11.2014[12]: "Avem în lucru dosare mari, complexe, care vizează persoane cu funcții importante. [...] Ancheta Microsoft este una româneasca făcută de DNA. În acest dosar au fost primite mai multe denunțuri, au fost și sesizări din oficiu în baza cărora dosarul a fost deschis, a fost o cooperare foarte strânsă cu SRI. Nu a fost o anchetă coordonată de autorități sau o agenție străine ( fost coordonată de SRI). În cadrul dosarului au fost activități de cooperare [...] în special, cu compania Microsoft, care nu are niciun fel de implicații de natură penală în dosar, dimpotrivă a furnizat foarte multe informații utile anchetei."

În data de 26.09.2017, ministrul MCTI (23.12.2008 - 01.09.2010) Gabriel Sandu specifică în denunțul său ref. dosar nr. 766/P/2016, înregistrat la DNA, ulterior tradus și atașat plângerii adresate US DoJ (Ministerul Justiției SUA) și Președintelui SUA :



"Acest furt grosolan (51 miliaoane USD) a fost cercetat de DNA, însă făptuitorii mai sus menționați au fost favorizați prin necorelarea cu Dosarul 187/2013, prin prescrierea faptelor din Dosarul 21/P/2006, și prin mușamalizarea Dosarului 448/P/2010."[13]



În data de 01.12.2017, Gabriel Sandu revine în atenția US DoJ - Doanld Trump[14]:



Nu în ultimul rând, arăt că și astăzi în România avem aceeași situație în care președinția, guvernul, justiția, [...] : nu contează nici un fel de victimă colaterală, dosarul Microsoft va fi fără Microsoft. De fapt, fără implicarea (sau cel puțin accepatrea sa tacită și vinovată) Microsoft Corporation nu era posibilă "afacerea Microsoft".



În realitate, Microsoft Corporation a coordonat și „afacerea Microsoft" așa-zis legal, și „platforma ocultă" Microsoft, pentru staff-ul Microsoft și servanții lor, care, alături de Microsoft Corporation și subsidiarele acesteia, par a se bucura de imunitate absolută în fața organelor de cercetare penală din România.



În data de 23.08.2018[15], autoritățile SUA au refuzat să comenteze, la solicitarea WSJ (Wall Street Journal), referitor la stadiul cercetărilor despre care acestea au informat, încă din anul 2013, că sunt în curs de a fi făcute de US DoJ, referitor la corupția Microsoft în România.



În perioada 08.01.2018 - 05.11.2018, DNA a reușit să prescrie și/sau să claseze toate dosarele mai sus menționate în care Microsoft a avut o contriibuție esențială, în timp util înainte ca Laura Codruța Koveși să își depună candidatura la funcția de procuror șef european. Dosarul 21/P/2006, de la care au pornit anchetele a fost prescris în 2016.

Întoarcere în viitor (pro memoria)

În data de 19.11.2019 Dosarul „Microsoft 3", are un nou termen la ÎCCJ. Sunt citați ministrul MCTI Gabriel Sandu, directorul general Microsoft, Călin Tatomir, directorul general interimar Sorin Eftene și managerul Florin Pletea și martorul cu identitate protejată Ivan Mioara[16]. MS România - Microsoft nu sunt parte în dosar deși infracțiunile comise de angajații acestora au fost comise când reprezentau la cel mai înalt nivel Microsoft.

„Microsoft 3", DNA îl acuză pe Gabriel Sandu că, în 2009, în calitate de ministru al Comunicațiilor, cu încălcarea dispozițiilor legale și la instigarea lui Claudiu Florică și a lui Dinu Pescariu, a depus diligențele necesare pentru încheierea unui nou contract de închiriere software Microsoft, în condiţiile în care cel precedent expira în luna aprilie.

MS România - Microsoft nu sunt parți nici în dosarele Microsoft 1 și Microsoft 2.

Microsoft 1 - Dosarul 1191/1/2015 cel în care fostul primar din Piatra Neamţ, Gheorghe „Pinalti" Ştefan, a fost condamnat definitiv la o pedeapsă de 6 ani de închisoare, Gabriel Sandu a primit 3 ani, în timp ce Dorin Cocoş şi Nicolae „Niro" Dumitru au primit câte 2 ani şi 4 luni de închisoare pentru mită, spălare de bani și corupție coordonată de Microsoft.

„Microsoft 2" cei vizați sunt Ecaterina Andronescu, Alexandru Athanasiu și Daniel Funeriu, foști miniștri ai Educației, Mihai Tănăsescu, fost ministru al Finanțelor, Șerban Mihăilescu, ministru coordonator al SGG, Dan Nica și Adriana Țicău, foști miniștri ai Comunicațiilor.

În cazul lui Daniel Funeriu, s-a constatat că fapta nu este prevăzută de legea penală sau nu a fost săvârșită cu vinovăția prevăzută de lege. Dosarul a fost clasat în data de 01.02.2018[17].

Concluzie - Circuitul mitei la cel mai înalt nivel din Comisia UE, autoritățile din România și Microsoft (în acest caz specific) funcționează fără greș!

Dragoș Rișcanu - București 17 noiembrie 2019

P.S. - Presa ne-a numit „Denunțătorul din Dosarul Microsoft", dar calitatea pe care o avem este de parte vătămată și civilă și avertizor public, astfel confirmată de DNA în dosarele 21/P/2006 și 85/P/2011, de Comisia UE și de autoritățile SUA (DoJ - FBI - FCPA - SEC).



Nu avem calitatea de „penali", suspecți, martori, care pot implica faptul că am avut cunoștință sau/și am participat deliberat sau accidental la acte ilegale sau/și contravenționale sau/și am ascuns sau favorizat astfel de acte. Nu putem denunța acte la care nu am participat. Suntem avertizori publici și nu "martori acoperiți" sau denuțători.[18]

