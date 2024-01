Ce ne dau nenorociții ăștia să mâncăm: carnea proaspătă cumpărată din supermarket conține bacterii multirezistente la antibiotice

Supermarketul continuă să rămână locul preferat de cumpărături pentru români, în special când vine vorba despre produse alimentare. Fluxul mare de cumpărători zilnic reprezintă pentru majoritatea clienților garanția că vor achiziționa produse proaspete. Carnea proaspătă se numără printre produsele cel mai des achiziționate.

Un experiment realizat de Gabriel Păun, cunoscut militant pentru drepturile animalelor, dă serios de gândit cu privire la ceea ce consumăm. Păun, care este directorul Animals International, susține că a cumpărat mai multe produse din carne proaspătă dintr-un supermarket din România și, în urma testelor realizate într-un laborator din Austria a descoperit o situație îngrijorătoare. 6 din 7 probe conțin bacterii rezistente la antibiotice și în unele cazuri și mai grav, bacterii multizesistente la antibiotice.

"Am cumpărat 7 produse diferite din carne proaspătă de la un supermarket din România pe care le-am dus pentru analize la un laborator. În România am fost recunoscut și în consecință dat afară, căci autoritățile nu protejează consumatorii, ci producătorii. Așa că, respectând protocolul de prelevare probe și transport, am bătut drumul până la AGES, laboratorul federal din Austria. Integritatea probelor a fost verificată și acestea analizate pentru bacterii rezistente la antibiotice.

Adică acele bacterii pe care le mănânci odată cu mâncarea și pentru care nu mai există leac. Nu mai există leac pentru că doctorii și veterinarii idioți au administrat oamenilor și animalelor antibiotice atunci când nu era cazul. Bacteriile și-au făcut rezistență, iar omul nu a mai inventat niciun antibiotic de niște zeci de ani. Cel mult au schimbat ambalajele și actualizat numele comercial al antibioticului, dar nu și substanța activă", spune Păun.

"7 probe am dus la analizat. Toate produse în România. Nici nu m-am mai obosit să analizez cantitativ reziduurile de antibiotice pentru că se știe deja că se dau cu 'polonicul' și le-am găsit în analizele calitative. Așa că am testat direct bacteriile rezistente la antibiotice. De ce 7 probe? Îmi place cifra 7. Nu e nici mult, nici puțin. Aș fi dus mai multe dar analizele sunt ale naibii de scumpe. Rezultatele? Șocante pentru sănătatea publică, dar nu surprinzătoare pentru condițiile inumane în care trăiesc animalele de fermă (densitate, igienă etc). De obicei vomit și plâng atunci când intru într-o fermă.

Așadar, rezultatele: 6 din 7 probe conțin bacterii rezistente la antibiotice și în unele cazuri și mai grav, bacterii multizesistente la antibiotice (E-coli și stafilococul auriu), după cum urmează:

1. Hamburger de vită ambalat.

Conține Staphylococcus aureus (MRSA)

2. Piept de pui dezosat

Conține ESBL-/AmpCbildende E. coli și Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus (MRSA)

3. Carne amestecată / tocată de porc și vită

Conține Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus (MRSA)

4. Pulpe de pui

Conține ESBL-/AmpCbildende E. coli

5. Cârnați de porc

Conține atât ESBL-/AmpCbildende E. coli cât și Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus (MRSA)

6. Pulpă de pui cu piele și os

Conține ESBL-/AmpCbildende E. coli", a scris Gabriel Păun în postarea sa de pe Facebook, distribuită deja de câteva sute de persoane.