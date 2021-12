Cea mai logică explicație de ce vaccinații se infectează. Profesor virolog: "Anticorpii din sânge sunt alții față de cei ai sistemului respirator!"

Într-o postare video, expertul virusolog prof. Sucharit Bhakdi afirmă că vaccinurile administrate în mușchi nu vor apăra niciodată organismul față de viruși care pătrund pe cale respiratorie. Proteina spike produsă de celule din afara plămânilor ca urmare a administrarii vaccinului va duce la o luptă cu celelalte celule.

"Se spune că noul virus și mutațiile acestuia depășesc efectele vaccinului. Asta, desigur, este unul dintre cele mai stupide lucruri pe care oricine din lume le ar putea rosti vreodată. Ceea ce noi spunem de aproape un an, dar nu am așternut cum se cuvine pe hârtie, este că sistemul imunitar combate toți virușii prin două mecanisme: Primul mecanismul se referă la anticorpi care previn legarea virusului de celule. Acesta este mecanismul minor, care joacă numai un rol foarte mic în viață și în evoluție. Cel de-al doilea mecanism are rolul cel mai important, și acesta este mecanismul limfocitelor. Limfocite care vor căuta și vor ucide acele celule în care a patruns virusul. Indiferent dacă acest virus este în tractul respirator, zona gastro-intestinală, sau în corp, în organe, nu are importanță. Limfocitele sunt cele care distrug acele celule care produc virusul.", afirmă virusologul.

"Ceea ce oamenii nu știu de fapt este că anticorpii care sunt trimiși să încerce să prevină intrarea virusului în celulele din corp sunt de două feluri: unii sunt anticorpii din sânge, care previn ca virușii să ajungă la celulele de destinație din organe, din organele interne, și al doilea tip sunt anticorpii care sunt pe suprafețele acelor zone care iau contact cu aerul, sau sunt expuse tractului gastrointestinal. Virusul poate intra prin nas sau pe gură. Aceste două părți ale sistemului imunitar operează aproape în totalitate independent, ceea ce înseamnă că anticorpii care sunt creați de acele limfocite care sunt responsabile de organele interne nu vor ajunge pe suprafețele tractului gastrointestinal sau ale tractului respirator. Nu vor ajunge.", mentionează expertul.

"Principalul aspect este că toate aceste vaccinuri care sunt distribuite miliardelor de oameni de pe planetă sunt destinate eșecului, deoarece aceste vaccinuri nu vor cauza niciodată și nu vor stimula producerea de anticorpi care să fie propulsați în sistemul respirator pentru a preveni ca acei viruși să intre în celulele tractului respirator. Așa că niciunul dintre aceste vaccinuri nu poate funcționa. Ceea ce am văzut și la ceea ce suntem martori acum, este ceva ce am spus acuma aproape un an că se va întâmpla: nu există niciun vaccin pe care să ți-l injectezi în mușchi și care să te protejeze vreodată de infecții ale tractului respirator. Punct. Asta e.", spune Bhakadi.

"Ceea ce știm este că, în mod deosebit oamenii tineri, cu un sistem imunitar foarte bine pus la punct, cu o bună drenare a mușchilor, au un risc major ca sistemul lor imunitar să atace celulele care îndrăznesc să exprime această proteină virală în afara plămânilor. Vaccinul ocolește calea infecțioasă umana normala, biologică a bolii. Dacă îți introduci aceea genă în mușchi, va ocoli plămânii, va intra in celule care nu au fost niciodată menite să exprime această proteină virală, aceste celule vor fi atacate, vor fi distruse, vor fi omorâte. Mii de oameni tineri suferă de miocardită, care nu este nimic altceva decât atacul sistemului imunitar asupra celulelor din inimă care au îndrăznit să exprime această genă virală (proteina spike). În momentul când aceste gene ajung în celulele care căptușesc pereții vaselor, ale oricăror vase sanguine, aceste celule vor fi atacate, vor fi omorâte și veți avea cheaguri.", explică profesorul. " Ceea ce se întâmplă acum era foarte ușor de prevăzut, e informație de bază din manualele de medicină."

