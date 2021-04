Din penthouse-ul său de deasupra centrului cartierului Manhattan din New York Bill Hwang strângea în tăcere una dintre cele mai mari averi din lume. Nici măcar pe Wall Street mulți nu i-au acordat atenție până când dintr-odată a făcut-o toată lumea, scrie Bloomberg.

Hwang și firma sa privată de investiții, Archegos Capital Management, se află acum în centrul uneia dintre cele mai mari apeluri în marjă (n.r. o formă de investiții speculative) din toate timpurile - un dezastru în valoare de miliarde de dolari în care au fost implicate pariuri secrete pe piață, plasate prin îndatorări periculoase și care s-au destrămat într-o clipită.

Cea mai recentă ascensiune a lui Hwang poate fi reconstituită din acțiunile vândute în masă de bănci în ultimele zile - ViacomCBS Inc., Discovery Inc., GSX Techedu Inc., Baidu Inc - prețul acțiunilor acestora crescând vertiginos anul acesta, uneori spre surprinderea agenților bursieri care nu puteau înțelege de ce. O parte a portofoliului lui Hwang care a fost tranzacționat în masă începând de vineri de către băncile de investiții Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley și Wells Fargo & Co valora aproape 40 de miliarde de dolari săptămâna trecută. Capitalul net al Archego, în esență averea lui Hwang, ajunsese la peste 10 miliarde de dolari, potrivit estimărilor bancherilor. Și pe măsură ce vânzările au început să iasă la iveală, estimările privind pozițiile totale deținute de firmă au continuat să urce: zeci de miliarde, 50 de miliarde, chiar și peste 100 de miliarde. Toate s-au evaporat în doar câteva zile.

„Nu am văzut niciodată ceva de acest fel - cât de în tăcere a fost, cât de concentrat, cât de repede a dispărut", afirmă Mike Novogratz, un investitor și fost partener la Goldman Sachs care tranzacționează pe piețele financiare din 1994. „Aceasta trebuie să fie una dintre cele mai mari pierderi de avere personală din istorie", a adăugat acesta. Archegos a rupt luni seara tăcerea despre episod. „Aceasta este o perioadă plină de provocări pentru Archegos Capital Management, partenerii și angajații noștri", a declarat un purtător de cuvânt al companiei într-un comunicat remis prin email. „Toate planurile sunt discutate pe măsură ce domnul Hwang și echipa stabilesc cea mai bună cale înainte", mai preciza comunicatul.

Cascada de pierderi s-a simțit de la New York la Zurick la Tokyo și în alte locuri, lăsând o mulțime de întrebări fără răspuns, printre care cea mare: Cum a putut cineva să își asume riscuri atât de mari, ajutat de atât de multe bănci, chiar sub nasul autorităților de reglementare financiară din întreaga lume? O parte a răspunsului ține de faptul că Hwang a fondat Archegos ca un birou de familie cu supervizare limitată și apoi a folosit derivate financiare pentru a acumula participații mari în companii fără să fie nevoit să le divulge. O altă parte este legată de faptul că băncile globale l-au văzut ca un client profitabil în pofida unei istorii de tranzacții frauduloase (insider trading) și manipulări ale pieței care l-au scos de pe piețele de capital în urmă cu un deceniu. Valoarea pozițiilor din portofoliul Archego tranzacționate în masă a scăzut cu 46% săptămâna trecută, ștergând toate câștigurile din 2021.

Un discipol al investitorului legendar Julian Roberts, Song Kook „Bill" Hwang a ajuns în 2012 la un acord în afara instanței cu Comisia pentru Bursă și Valori Mobiliare din Statele Unite (SEC) care îl acuza de tranzacții frauduloase și manipularea prețului acțiunilor băncilor din China. Hwang și companiile sale au plătit 44 de milioane de dolari și acesta a fost de acord să îi fie interzis să ofere consultanță. Însă Hwang a deschis la scurt timp după aceea Archegos - „cel care deschide calea" în greacă - și a structurat compania ca o afacere de familie. Afacerile de familie care gestionează exclusiv o avere sunt în general exceptate de la a se înregistra drept consultanți de investiții cu SEC din SUA.

Așadar acestea nu trebuie să își dezvăluie proprietarii, directorii sau capitalul pe care îl gestionează - reguli menite să protejeze investitorii unui fond. Această abordare are sens pentru micile afaceri de familie însă poate prezenta riscuri atunci când ele se extind până la mărimea unui fond de investiții. „Aceasta ridică din nou întrebări despre reglementările afacerilor de familie", afirmă Tyler Gellasch, un fost consilier al SEC care acum conduce un grup de investiții. „Întrebarea este dacă e vorba doar de prieteni și familie, de ce ne pasă? Răspunsul e că acestea pot avea un impact semnificativ asupra piețelor și cadrul de reglementare al SEC... nu reflectă evident acest lucru", adaugă acesta.

Archegos a încheiat parteneriate cu bănci majore ca Morgan Stanley, Deutsche Bank AG și Credit Suisse Group. Goldman a refuzat inițial să facă afaceri cu Hwang pentru o perioadă după procesul intentat acestuia de către SEC însă a cedat în cele din urmă pe măsură ce rivalii băncii au profitat de pe urma investitorului. Tabloul complet al participațiilor deținute de Hwang încă se conturează, nefiind clare toate pozițiile pe care le avea acesta. Un motiv al acestui lucru este faptul că Hwang nu a depus niciodată o declarație privind participațiile sale, obligatorie la sfârșitul fiecărui trimestru pentru fiecare manager al unui fond de investiții care deține în SUA active de peste 100 de milioane de dolari.

Hwang însă pare să își fi structurat tranzacțiile folosind instrumente numite „total return swaps" care în esență pun pozițiile în bilanțul băncilor, permițând investitorilor să adauge mai multe datorii într-un portofoliu. Morgan Stanley și Goldman Sachs, de exemplu, sunt listate ca fiind cei mai mari investitori în GSX Techedu, o companie chineză de meditații online care a fost vizată în mod repetat de investitorii speculativi.

Fără a fi nevoit să facă reclamă fondului său investitorilor externi, strategiile și randamentele lui Hwang au rămas secrete lumii exterioare. Chiar și pe măsură ce averea sa creștea vertiginos, bărbatul în vârstă de 50 și ceva de ani a păstrat o vizibilitate minimă. În pofida faptului că în trecut a lucrat pentru companii cunoscute ca Tiger Asia Management a lui Julian Roberts, Hwang nu era prea cunoscut pe Wall Street sau în cercurile din înalta societate new york-eză. „Te face să te întrebi cine mai este acolo afară cu una dintre aceste averi invizibile", afirmă Novogratz. „Psihologia tuturor acelor datorii fără niciun management de risc... este aproape nihilism", a adăugat acesta.