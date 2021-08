Certificatul COVID va fi cerut pentru a intra în restaurantele și mall-urile din România. Guvernul pregateste o decizie "europeana" in acest sens!

Pașaportul COVID sau certificatul digital va putea fi folosit şi în țara noastră pentru intrarea in baruri, restaurante, supermarketuri si mall-uri. Asta apare într-un proiect pus de Guvern în dezbatere publică, care ar urma sa fie aprobat.

Documentul în format fizic sau aplicație de pe smartphone sau tableta va arăta dacă persoanele au fost vaccinate, testate sau trecute prin boală. Chestiunea e ca in Romania aproximativ 30% din populatie s-a vaccinat, ca atare restaurantele, barurile, supermarketurile, hotelurile, mall-urile, teatrele si cinematografele, precum si salile de concerte vor fi aproape goale, iar proprietarii acestora vor da faliment, asa ca decizia guvernului Cîțu, daca va intra in vigoare, va naste ample proteste, ceea ce probabil va duce la caderea guvernului de coalitie, indiferent de rezultatele alegerilor interne din PNL si USR PLUS.

Măsura, aplicată deja în mai multe țări, dar unde rata de vaccinare e cel putin dubla ca in Romania (deci, peste 60% din populatie) - unde economia nu e pusa in pericol prin lipsa consumatorilor nevaccinati - a dus oricum la proteste de stradă în țări precum Spania, Franta sau Italia pentru că e discriminatorie şi permite accesul în bar, restaurant , supermarket, amll sau teatru doar persoanelor care s-au vaccinat, testat sau au imunitate pentru că au trecut prin boală. In urma acestor proteste cu sute de mii de persoane, guvernele respective reanalizeaza masurile.

Certificatul de vaccinare a devenit o nouă realitate în statele europene care se confruntă cu al patrulea val al pandemiei de COVID-19, accelerat de tulpina "Delta", mult mai contagioasă. Tot mai multe țări, precum Franța, Italia, Grecia sau Austria, impun ca accesul la teatre, restaurante, cinematografe sau concerte să fie garantat doar după prezentarea permisului de sănătate care atestă că o persoană a fost vaccinată împotriva SARS-CoV-2, a trecut prin boală și a căpătat anticorpi sau a realizat un test PCR cu rezultat negativ.

În condițiile în care rata de infectare la nivel european a crescut și cu 200% în unele state europene, guvernele încearcă să țină sub control situația pandemică și creșterea numărului de infectări cu SARS-CoV-2, prin introducerea așa-numitului „permis sanitar", „pașaport covid", „permis de acces" ori „permis anti-covid". Fiecare țară îl numește în mod diferit, însă scopul este același: acela de a "garanta" asa-zisa siguranță a persoanelor vaccinate și de a impulsiona persoanele care nu sunt vaccinate să facă acest lucru, contribuind la mega-afacerea mondiala a industriei Pharma.